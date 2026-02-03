ATP 500 Rotterdam, Dallas e ATP 250 Buenos Aires: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
Dallas 🇺🇸 500 IH 32 16
Rotterdam 🇳🇱 500 IH 32 16
Buenos Aires 🇦🇷 250 C 28 16
🇦🇷 BUENOS AIRES – ATP 250
🎾 Tabellone principale
Luciano Darderi
Lorenzo Sonego
Matteo Berrettini
❌ OUT
Lorenzo Musetti
🎾 Qualificazioni
Andrea Pellegrino
Francesco Passaro
🔁 Alternates qualificazioni
Marco Cecchinato
🇺🇸 DALLAS – ATP 250
🎾 Tabellone principale
Flavio Cobolli
Mattia Bellucci
❌ OUT
Matteo Arnaldi
🎾 Qualificazioni
Nessun azzurro
🇳🇱 ROTTERDAM – ATP 500
🎾 Tabellone principale
➡️ Nessun italiano presente
🎾 Qualificazioni
➡️ Nessun italiano presente
🔁 Alternates qualificazioni
➡️ Nessun italiano presente
🇳🇱 ROTTERDAM – ATP 500
🏟️ Superficie: cemento indoor
🎾 Tabellone principale
❌ OUT — Alcaraz, Carlos 🇪🇸 — 1
Zverev, Alexander 🇩🇪 — 3
de Minaur, Alex 🇦🇺 — 6
Auger-Aliassime, Félix 🇨🇦 — 7
Bublik, Alexander 🇰🇿 — 10
Draper, Jack 🇬🇧 — 11
Medvedev, Daniil 🇷🇺 — 12
Khachanov, Karen 🇷🇺 — 17
Griekspoor, Tallon 🇳🇱 — 25
Rinderknech, Arthur 🇫🇷 — 26
Norrie, Cameron 🇬🇧 — 28
Tsitsipas, Stefanos 🇬🇷 — 33
Macháč, Tomáš 🇨🇿 — 35
Humbert, Ugo 🇫🇷 — 36
Munar, Jaume 🇪🇸 — 38
Fils, Arthur 🇫🇷 — 42
Bergs, Zizou 🇧🇪 — 43
Popyrin, Alexei 🇦🇺 — 49
Marozsán, Fábián 🇭🇺 — 52
Hurkacz, Hubert 🇵🇱 — 53
Fucsovics, Márton 🇭🇺 — 55
Royer, Valentin 🇫🇷 — 57
Majchrzak, Kamil 🇵🇱 — 58
🔁 Alternates
IN Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 — 63
❌ OUT — Cazaux, Arthur 🇫🇷 — 67
de Jong, Jesper 🇳🇱 — 73
van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 — 75
Walton, Adam 🇦🇺 — 79
Struff, Jan-Lennard 🇩🇪 — 84
Halys, Quentin 🇫🇷 — 85
Duckworth, James 🇦🇺 — 86
Vukic, Aleksandar 🇦🇺 — 87
Bautista Agut, Roberto 🇪🇸 — 90
🎾 Qualificazioni
Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 — 61
van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 — 75
Halys, Quentin 🇫🇷 — 83
Medjedović, Hamad 🇷🇸 — 90
Bautista Agut, Roberto 🇪🇸 — 91
Gaston, Hugo 🇫🇷 — 93
Carreño Busta, Pablo 🇪🇸 — 94
Basilashvili, Nikoloz 🇬🇪 — 105
O’Connell, Christopher 🇦🇺 — 118
Harris, Billy 🇬🇧 — 121
Choinski, Jan 🇬🇧 — 124
Prizmić, Dino 🇭🇷 — 127
Jacquet, Kyrian 🇫🇷 — 128
🔁 Alternates
IN Carballes Baena, Roberto 🇪🇸 — 147
IN Sachko, Vitaliy 🇺🇦 — 166
3. Grenier, Hugo 🇫🇷 — 179
4. Tomic, Bernard 🇦🇺 — 185
5. Chidekh, Clément 🇫🇷 — 189
6. Pavlovic, Luka 🇫🇷 — 218
7. Fatic, Nerman 🇧🇦 — 223
8. Uchida, Kaichi 🇯🇵 — 248
9. Houkes, Max 🇳🇱 — 250
10. Coppejans, Kimmer 🇧🇪 — 252
🇦🇷 BUENOS AIRES – ATP 250
🏟️ Superficie: terra battuta
🎾 Tabellone principale
❌ OUT — Musetti, Lorenzo 🇮🇹 — 5
Cerúndolo, Francisco 🇦🇷 — 20
Darderi, Luciano 🇮🇹 — 24
Fonseca, João 🇧🇷 — 30
Báez, Sebastián 🇦🇷 — 39
Sonego, Lorenzo 🇮🇹 — 40
Altmaier, Daniel 🇩🇪 — 44
Ugo Carabelli, Camilo 🇦🇷 — 47
❌ OUT — Muller, Alexandre 🇫🇷 — 50
Berrettini, Matteo 🇮🇹 — 56
Etcheverry, Tomás Martín 🇦🇷 — 61
Džumhur, Damir 🇧🇦 — 66
Comesaña, Francisco 🇦🇷 — 68
Martínez, Pedro 🇪🇸 — 71
Navone, Mariano 🇦🇷 — 74
Garin, Cristian 🇨🇱 — 80
Tabilo, Alejandro 🇨🇱 — 81
Misolic, Filip 🇦🇹 — 82
🔁 Alternates
IN Cerúndolo, Juan Manuel 🇦🇷 — 83
IN Duckworth, James 🇦🇺 — 86
3. Nava, Emilio 🇺🇸 — 88
4. Djere, Laslo 🇷🇸 — 91
5. Taberner, Carlos 🇪🇸 — 98
6. Buse, Ignacio 🇵🇪 — 99
7. Kopriva, Vit 🇨🇿 — 100
8. Burruchaga, Román Andrés 🇦🇷 — 103
9. Barrios Vera, Tomás 🇨🇱 — 107
10. Monfils, Gaël 🇫🇷 — 110
🎾 Qualificazioni
Cerúndolo, Juan Manuel 🇦🇷 — 87
Nava, Emilio 🇺🇸 — 89
Djere, Laslo 🇷🇸 — 92
Taberner, Carlos 🇪🇸 — 99
Kopriva, Vit 🇨🇿 — 101
Burruchaga, Román Andrés 🇦🇷 — 104
Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 — 122
Dellien, Hugo 🇧🇴 — 137
Pellegrino, Andrea 🇮🇹 — 138
Passaro, Francesco 🇮🇹 — 140
Galán, Daniel Elahi 🇨🇴 — 154
Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 — 161
PR Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 — 162
PR Coria, Federico 🇦🇷 — 172
🔁 Alternates qualificazioni
IN Barrena, Alex 🇦🇷 — 190
Monteiro, Thiago 🇧🇷 — 196
Bueno, Gonzalo 🇵🇪 — 215
Seyboth Wild, Thiago 🇧🇷 — 217
Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 — 225
Rodríguez Taverna, Santiago 🇦🇷 — 227
Cecchinato, Marco 🇮🇹 — 230
Olivieri, Genaro Alberto 🇦🇷 — 231
Midón, Lautaro 🇦🇷 — 232
Collarini, Andrea 🇦🇷 — 233
Díaz Acosta, Facundo 🇦🇷 — 247
🇺🇸 DALLAS – ATP 500
🏟️ Superficie: cemento indoor
🎾 Tabellone principale
Shelton, Ben 🇺🇸 — 8
Fritz, Taylor 🇺🇸 — 9
Ruud, Casper 🇳🇴 — 13
Davidovich Fokina, Alejandro 🇪🇸 — 15
Paul, Tommy 🇺🇸 — 21
Cobolli, Flavio 🇮🇹 — 22
Shapovalov, Denis 🇨🇦 — 23
Tien, Learner 🇺🇸 — 27
Nakashima, Brandon 🇺🇸 — 29
Tiafoe, Frances 🇺🇸 — 31
❌ OUT — Moutet, Corentin 🇫🇷 — 34
Michelsen, Alex 🇺🇸 — 37
Diallo, Gabriel 🇨🇦 — 41
Dimitrov, Grigor 🇧🇬 — 45
Brooksby, Jenson 🇺🇸 — 48
Korda, Sebastian 🇺🇸 — 51
Kovačević, Aleksandar 🇺🇸 — 54
Kecmanović, Miomir 🇷🇸 — 59
Giron, Marcos 🇺🇸 — 60
Opelka, Reilly 🇺🇸 — 62
Atmane, Terence 🇫🇷 — 64
❌ OUT — Arnaldi, Matteo 🇮🇹 — 65
Mannarino, Adrian 🇫🇷 — 69
Čilić, Marin 🇭🇷 — 70
🔁 Alternates
IN Bellucci, Mattia 🇮🇹 — 76
IN Quinn, Ethan 🇺🇸 — 78
Walton, Adam 🇦🇺 — 79
Struff, Jan-Lennard 🇩🇪 — 84
Duckworth, James 🇦🇺 — 86
Vukic, Aleksandar 🇦🇺 — 87
Spizzirri, Eliot 🇺🇸 — 89
Švrčina, Dalibor 🇨🇿 — 93
Hanfmann, Yannick 🇩🇪 — 101
Tirante, Thiago Agustín 🇦🇷 — 102
🎾 Qualificazioni
❌ OUT — Bellucci, Mattia 🇮🇹 — 76
Spizzirri, Eliot 🇺🇸 — 85
Švrčina, Dalibor 🇨🇿 — 95
Holt, Brandon 🇺🇸 — 109
McDonald, Mackenzie 🇺🇸 — 113
Kypson, Patrick 🇺🇸 — 116
Wong, Coleman 🇭🇰 — 132
Svajda, Zachary 🇺🇸 — 143
Shimabukuro, Sho 🇯🇵 — 144
Smith, Colton 🇺🇸 — 148
Jodar, Rafael 🇪🇸 — 150
Wu, Yibing 🇨🇳 — 168
Ymer, Elias 🇸🇪 — 175
🔁 Alternates
IN Boyer, Tristan 🇺🇸 — 181
IN Tomic, Bernard 🇦🇺 — 185
❌ OUT (PR) Moreno De Alboran, Nicolas 🇺🇸 — 185
IN Pinnington Jones, Jack 🇬🇧 — 197
5. Krueger, Mitchell 🇺🇸 — 205
6. Cassone, Murphy 🇺🇸 — 224
7. Rodríguez Taverna, Santiago 🇦🇷 — 227
8. Coppejans, Kimmer 🇧🇪 — 252
9. Blancaneaux, Geoffrey 🇫🇷 — 256
10. Michalski, Daniel 🇵🇱 — 257
Si stava allenando sulla terra battuta qualche giorno fa. Se non altro lui, Sonego e Darderi puntano a fare tutto il Golden Swing, mentre Musetti aveva in programma solo Buenos Aires e Rio prima di passare ad Acapulco che è su cemento. Chiaro che se fai terra fino a fine febbraio poi difficilmente farai bene a Indian Wells la settimana dopo
Berrettini ci sarà veramente? Qualcuno ha notizie?
Hai ragione… ormai i 250 stanno sparendo, o sono promossi a 500, o retrocessi a challenger… non capisco la logica atp, che danneggia solo i giocatori di fascia media
temo che Berrettini rinuncerà all’ultimo momento ai tornei in Sud America, dove confido soprattutto sulla garra di Darderi, che può entrare in top-20
Correggete Dallas e’ un 500