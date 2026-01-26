Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 100 Concepción: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel md e uno nelle quali

26/01/2026 08:18 2 commenti
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15
Franco Agamenone ITA, 1993.04.15

CHI Challenger 100 Concepción – Tabellone Principale – terra
(1) Alejandro Tabilo CHI vs Qualifier
(WC) Matias Soto CHI vs Nicolas Kicker ARG
Lautaro Midon ARG vs (WC) Nicolas Villalon CHI
(Alt) Matheus Pucinelli De Almeida BRA vs (7) Alex Barrena ARG

(3) Chun-Hsin Tseng TPE vs Genaro Alberto Olivieri ARG
Murkel Dellien BOL vs Qualifier
Marco Cecchinato ITA vs Qualifier
Andrea Collarini ARG vs (8) Alvaro Guillen Meza ECU

(6) Adolfo Daniel Vallejo PAR vs (Alt) Pedro Boscardin Dias BRA
Juan Pablo Varillas PER vs Felipe Meligeni Alves BRA
(Alt) Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Joao Lucas Reis Da Silva BRA
Qualifier vs (4) Dusan Lajovic SRB

(5) Hugo Dellien BOL vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Benjamin Torrealba CHI
Thiago Monteiro BRA vs Facundo Diaz Acosta ARG
Gonzalo Bueno PER vs (2) Tomas Barrios Vera CHI

CHI Challenger 100 Concepción – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Franco Agamenone ITA vs (WC) thomas Menzel CHI
(WC) Milledge Cossu USA vs (10) Igor Marcondes BRA

Alternate it vs (WC) Matias Erices CHI
(Alt) Conner Huertas del Pino PER vs (9) Guido Ivan Justo ARG

(3) Facundo Mena ARG vs (Alt) Joaquin Aguilar Cardozo URU
Mateus Alves BRA vs (11) Mariano Kestelboim ARG

(4) Gabi Adrian Boitan ROU vs Joao Eduardo Schiessl BRA
(Alt) Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs (8) Juan Bautista Torres ARG

(5) Daniel Dutra da Silva BRA vs Eduardo Ribeiro BRA
(WC) Bautista De La Pena CHI vs (7) Franco Roncadelli URU

(6) Gonzalo Villanueva ARG vs (Alt) Stefan Palosi ROU
Juan Estevez ARG vs (12) Luciano Emanuel Ambrogi ARG

Cancha Central – ore 15:00
Juan Estevez ARG vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG
Franco Agamenone ITA vs Thomas Menzel CHI
Bautista De La Pena CHI vs Franco Roncadelli URU
Alternate it vs Matias Erices CHI

Cancha 1 – ore 15:00
Paulo Andre Saraiva Dos Santos BRA vs Juan Bautista Torres ARG
Gonzalo Villanueva ARG vs Stefan Palosi ROU
Facundo Mena ARG vs Joaquin Aguilar Cardozo URU
Daniel Dutra da Silva BRA vs Eduardo Ribeiro BRA

Cancha 3 – ore 15:00
Gabi Adrian Boitan ROU vs Joao Eduardo Schiessl BRA
Mateus Alves BRA vs Mariano Kestelboim ARG
Milledge Cossu USA vs Igor Marcondes BRA
Conner Huertas del Pino PER vs Guido Ivan Justo ARG

2 commenti

Tasso73 26-01-2026 08:49

TABILO

BARRIOS

TSENG
VALLEJO

BARRENA
COLLARINI
LAJOVIC
DELLIEN

 
akgul num.1 26-01-2026 08:24

diaz

tabilo

meza
lajovic

barrena
olivieri
varillas
dellien

 
