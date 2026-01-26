Challenger 100 Concepción: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel md e uno nelle quali
Challenger 100 Concepción – Tabellone Principale – terra
(1) Alejandro Tabilo vs Qualifier
(WC) Matias Soto vs Nicolas Kicker
Lautaro Midon vs (WC) Nicolas Villalon
(Alt) Matheus Pucinelli De Almeida vs (7) Alex Barrena
(3) Chun-Hsin Tseng vs Genaro Alberto Olivieri
Murkel Dellien vs Qualifier
Marco Cecchinato vs Qualifier
Andrea Collarini vs (8) Alvaro Guillen Meza
(6) Adolfo Daniel Vallejo vs (Alt) Pedro Boscardin Dias
Juan Pablo Varillas vs Felipe Meligeni Alves
(Alt) Nikolas Sanchez Izquierdo vs Joao Lucas Reis Da Silva
Qualifier vs (4) Dusan Lajovic
(5) Hugo Dellien vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Benjamin Torrealba
Thiago Monteiro vs Facundo Diaz Acosta
Gonzalo Bueno vs (2) Tomas Barrios Vera
Challenger 100 Concepción – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Franco Agamenone vs (WC) thomas Menzel
(WC) Milledge Cossu vs (10) Igor Marcondes
Alternate vs (WC) Matias Erices
(Alt) Conner Huertas del Pino vs (9) Guido Ivan Justo
(3) Facundo Mena vs (Alt) Joaquin Aguilar Cardozo
Mateus Alves vs (11) Mariano Kestelboim
(4) Gabi Adrian Boitan vs Joao Eduardo Schiessl
(Alt) Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs (8) Juan Bautista Torres
(5) Daniel Dutra da Silva vs Eduardo Ribeiro
(WC) Bautista De La Pena vs (7) Franco Roncadelli
(6) Gonzalo Villanueva vs (Alt) Stefan Palosi
Juan Estevez vs (12) Luciano Emanuel Ambrogi
Cancha Central – ore 15:00
Juan Estevez vs Luciano Emanuel Ambrogi
Franco Agamenone vs Thomas Menzel
Bautista De La Pena vs Franco Roncadelli
Alternate vs Matias Erices
Cancha 1 – ore 15:00
Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Juan Bautista Torres
Gonzalo Villanueva vs Stefan Palosi
Facundo Mena vs Joaquin Aguilar Cardozo
Daniel Dutra da Silva vs Eduardo Ribeiro
Cancha 3 – ore 15:00
Gabi Adrian Boitan vs Joao Eduardo Schiessl
Mateus Alves vs Mariano Kestelboim
Milledge Cossu vs Igor Marcondes
Conner Huertas del Pino vs Guido Ivan Justo
