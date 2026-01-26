Sinner vince derby contro Darderi, Jannik è nei quarti agli Australian Open

Un servizio super con il record di Ace in uno Slam (19) e la bravura nel gestire un evidente calo di intensità fisica, nella spinta e nella reattività generale, nella fase finale del terzo set. Ma proprio lì, quando l’inerzia favorevole si rompe e le cose diventano improvvisamente difficili, il Campione trova il modo di prendersi i punti importanti, annullando quattro palle break delicate sul 4 pari e quindi giocando un tiebreak eccellente per scelte e tempi di gioco (da 2-0 sotto). Jannik Sinner domina i primi due set nel derby contro Luciano Darderi, quindi soffre ma chiude il match al tiebreak, garantendosi l’accesso ai quarti di finale agli Australian Open 2026, 6-1 6-3 7-6(2) lo score per il due volte campione nel torneo in due ore e nove minuti di tennis di discreta qualità generale, ma senza uno spettacolo “top”. Troppo grande il divario tra Jannik e Luciano nei primi due parziali, condotti dall’altoatesino con grande qualità e misura, forte di un servizio eccezionale e senza strafare, raccogliendo i troppi errori di un Luciano frustrato per non riuscire a “sfondare” col suo diritto e poco lucido nel cercare qualche contromossa. Per Darderi questo match – e torneo – sono molto importanti, sono la conferma delle sue qualità, di quanto riesca a performare anche su campi veloci con un gioco sempre più aggressivo e offensivo; ma dovrà lavorare molto sull’aspetto mentale per non farsi travolgere dalla negatività quando le cose non vanno. Infatti nel terzo set, quando ormai mentalmente era “sconfitto” e ha giocato finalmente più libero, Luciano ha servito assai meglio e col diritto è riuscito a prendersi punti importanti, con meno frenesia e più efficacia.

In quella fase, forte di due set di vantaggio, Jannik ha anche premuto un po’ meno sull’acceleratore, più attento a governare bene i suoi turni di battuta con un servizio in grandissimo ritmo. All’improvviso, sul 4 pari, ecco che Sinner diminuisce l’intensità e profondità dei colpi, perde anche un filo di campo e lì Darderi, già entrato assai più dentro al match, attento solo a giocare e non alla frustrazione del punteggio e del “muro” alzato dal rivale nei primi due parziali, martella bene e la partita si accende. 4 palle break concesse, e annullate alla grande da Jannik, ma Luciano ora c’è. C’è partita. Col diritto Darderi “fa male” sulle traiettorie meno profonde e intense dell’altoatesino. Jannik è stato bravo a gestire il momento con attenzione, non cercando la massima velocità e andando di precisione, con lungo linea accorti colpiti in anticipo e attacchi per accorciare gli scambi e non dare al rivale chance di spingere a tutta col suo diritto pesantissimo. Una gestione del momento di difficoltà fisica davvero notevole, esattamente come il tiebreak, dove Jannik ha attaccato col lungo linea, ha risposto bene, ha vinto imponendo una classe superiore ed evitando che il rivale potesse giocare alle sue condizioni. Due set spettacolari per Sinner e nel complesso una buona vittoria, anche per la gestione della fase difficile nel finale, ma quel calo fisico dal 4 pari nel terzo set conferma come la sua condizione non sia affatto ottimale. È necessario un salto di qualità nella tenuta al massimo livello per provare a vincere le prossime sfide, necessariamente ancor più difficili e dure fisicamente. Nei quarti il n.2 ATP attende Shelton o Ruud.

“Siamo buoni amici fuori dal campo e questo rende più difficile giocare”, afferma Sinner a caldo dopo il successo, i due si sono allenati anche di recente insieme a Dubai prima di volare in Australia. “Ho avuto delle chance ma poi nel finale del terzo set è diventata equilibrata ed è stato difficile. Ho giocato bene gli ultimi punti sotto pressione. Sono molto felice per come è andata”. Ricordano a Jannik il nuovo record di Ace in uno Slam: “Abbiamo cambiato qualcosa nel movimento della battuta, secondo me ho ancora spazio per migliorare, però sono soddisfatto per come sto servendo. Già alla fine della scorsa stagione ho servito bene ma adesso il colpo è ancora più stabile, non è tuttavia l’unica area nella quale sto cercando di migliorare, vengo più spesso a rete e cerco di essere meno prevedibile. Credo oggi di esserci riuscito”. “Shelton vs. Ruud? Li conosco bene, so che hanno lavorato molto, sarà una partita diversa rispetto a quella di oggi. Lo seguirò un po’, se giocherò di gioco o di sera sarà molto diverso”.

Effettivamente l’ultima frase di Jannik è molto, molto importante. Finché Sinner è stato fresco fisicamente, la partita contro Darderi è stata del tutto gestita. Quando apparsa la fatica avvicinandosi alle due ore, ecco che qualcosa si è inceppato, e questo non è affatto un bel segnale in vista dei quarti di finale e, si spera, per altri incontri nel torneo. Forse c’erano ancora nei muscoli i postumi del difficilissimo match vs. Spizzirri, ma le condizioni nel tardo pomeriggio di Melbourne oggi non erano terribili (lo saranno domani dalle previsioni…). Nei primi due set Jannik ha giocato un gran tennis, ma senza mai esagerare nella spinta e nel rischio. Non ne ha avuto bisogno, perché il servizio è stato spettacolare per continuità e rendimento, ben oltre ai 19 Ace conclusivi. Si è aperto il campo e affondare con diritti e rovesci è stato relativamente comodo, perché Darderi si è scontrato troppo presto contro il “muro” di Jannik e ha visto rosso come un toro che carica disperato, invece di gestire la frustrazione con altra lucidità, respirare e pensare a servire bene. Sinner in modalità controllo, non ha nemmeno spinto al massimo perché l’errore di Luciano arrivava, bloccandolo sul rovescio e facendolo correre sul diritto. Tutto comodo. Fino alle incertezze fisiche nel finale del match, davvero ben gestite ma ci sono state. Darderi merita applausi, è un bel giocatore con ancora buoni margini di crescita tecnica e nella gestione. Sinner fortissimo, un Campione di razza. La sua corsa continua, e forse quelle variazioni che tanto invoca sono davvero importantissime: possono aiutarlo sicuramente ad accorciare gli scambi, a togliere punti di riferimento all’avversario e renderlo imprendibile. Nel tiebreak del terzo set oggi ha scelto scientemente come attaccare, ha spezzato le gambe a Luciano con alcuni lungo linea precisi, e i tempi degli attacchi sono stati perfetti. Per continuare a vincere è sempre necessario evolvere.

Marco Mazzoni

La cronaca

È il campione in carica ad alzare la prima palla del match, ma il punto se lo prende Darderi con una bordata di diritto delle sue, spallata davvero “pesante”. Non così dinamico con i piedi Jannik, infatti sbaglia poi un rovescio dal centro per lui insolito, 15-30. Con una risposta super di diritto su di una seconda non così aggressiva, Luciano si prende due palle break sul 15-40. Si salva col servizio il n.2 incluso il primo Ace del match sul 30-40. Poi ai vantaggi ecco il suo primo punto in scambio, ancora dopo una battuta eccellente. Poco sciolto JS in quest’avvio, ma grazie alla battuta si prende il primo game. Sul 15-0 nel secondo game ecco la prima “vera” accelerazione di Sinner, un diritto dal centro che “scoppia” la palla e sbaraglia Darderi. È il segnale di “Go”, le luci verdi per GP che si spengono: è più sciolto Jannik e con un gran rovescio lungo linea in corsa va a prendersi la prima palla break del match. Darderi non mette la prima palla, sulla seconda Sinner entra forte con una risposta inside out e via, BREAK, 2-0 Sinner. Il pusterese si attivato, è assai reattivo e i suoi impatti sono precisi, in anticipo, angolati. Comanda JS e con grande sicurezza vince il terzo game senza macchia. 3-0 Sinner, sei punti di fila senza che Darderi possa fare alcunché. Luciano va sotto anche nel quarto game, è costretto a chiedere il massimo anche al suo rovescio in corsa (non il pezzo forte del suo repertorio) per restare aggrappato al game, poi sul 30 pari è pure sfortunato, la risposta di Sinner è deviata dal nastro e gli arriva in pancia. 30-40, chance del doppio allungo per Jannik. Famelico il n.2: scambio di potenza e Sinner arriva sulla destra e tira un’accelerazione lungo linea così potente e profonda che Luciano non può reggere. BREAK, 4-0 in 18 minuti. La pressione dell’altoatesino è mortale ora, fa tutto prima e lo fa benissimo. Pure il servizio lo sostiene, due prime in campo su tre e c’è anche il terzo Ace. Poi un diritto saltando indietro, difficilissimo per coordinazione, con una rotazione totale del braccio e del polso a generare un angolo così stretto che rimbalza a metà del rettangolo del servizio. Impatto clamoroso… Darderi china il campo, come a dire “ma che posso fare?”. 5-0 Sinner col quarto Ace. Finalmente Darderi riesce a muovere lo score, in un game ben condotto col servizio e un Sinner meno devastante. “Devi fare tutto più in fretta” intima papà Gino al figlio, ma la faccia di Luciano è tutta un programma, “il campo è molto rapido”, risponde. Si lamenta Darderi dopo aver tirato un rovescio in lungo linea a mezza rete, non ha avuto il tempo di aprire bene e affondare le corde nella palla. Jannik con un altro game perfetto si prende il set 6-1, bellissimo per pulizia d’impatto il diritto vincente sul set point, e Darderi a metri dalla palla. 12 vincenti per Sinner un solo punto perso con la prima palla in gioco; al contrario 53% di prime palle per Darderi, troppo poco affrontando la risposta di Jannik.

Darderi riparte al servizio nel secondo set, ma il pessimo back di rovescio sbagliato mostra come sia alquanto incerto sul da farsi. Le sue classiche armi tecniche non fanno male a Jannik, trovare una contro mossa è difficile. Non può fare altro che insistere in prima palla e bordata col diritto. Con un Ace Luciano si prende il game a 30, 1-0. È davvero difficile in risposta per Darderi, sembra non capire la traiettoria di Sinner che tira il settimo Ace al centro, nemmeno così veloce ma assai preciso. È il settimo “asso” per JS, molto solido con questo colpo, e quando serve bene è un bell’andare… Anche la seconda è carica di spin, 1 pari. Il suo angolo incita Luciano a crederci, a stare lì, a pensare al miglior impatto col servizio colpendo molto alto, ma… la risposta di Jannik punge e procura al n.2 ATP una palla break ai vantaggi, con la racchetta di Darderi che vola via per la frustrazione. Sembra non crederci più Darderi, un’altra risposta assai profonda di Jannik provoca l’errore e c’è già un BREAK, per il 2-1 Sinner. Luciano spara una palla in tribuna, gesto che abbinato alla sua attitudine sembra già la resa. Del resto il classe 2002 si tiene appena a galla quando serve una prima a 210 km/h, altrimenti… no match. Urla disperato dopo l’ennesimo errore Darderi, una pallata a tutto braccio con zero equilibrio, non solo sta perdendo, sembra vivere l’incubo di una partita che gli è scivolata via senza nemmeno esservi entrato. Sinner non se ne cura, pensa al suo, spara l’Ace n.8 e si prende un altro game in totale scioltezza, tutto funziona bene e non ha nemmeno così bisogno di rischiare tanto perché Darderi sbaglia troppo. 3-1. Lo spettacolo, oggettivamente, langue… Sinner è superiore, di molto, e gioca con grande concretezza senza concedere granché al pubblico. Nettissimo il gap per Jannik sui colpi d’inizio gioco. Darderi sotto 4-2 rischia la prima smorzata del match, e gli va anche bene (bel taglio). Almeno prova a fare qualcosa di diverso invece di incaponirsi nel tirare forte e sbattere contro il “muro” Sinner. Ne trova due di buona qualità, resta a contatto sul 4-3. Nell’ottavo game Sinner Show con la battuta: QUATTRO ACE, un game che non perfetto per l’errore nel secondo punto, ma resta la qualità altissima della prima palla di Jannik e come Luciano non legga la direzione, anche perché l’altoatesino varia tanto e lo fa benissimo. 5-3. La frustrazione di Darderi esplode ancora dopo il diritto in rete sulla risposta profondissima di Jannik, “Quanto è veloce questo campo!?!” urla in spagnolo… Ancora la palla corta aiuta Darderi, ma poi sul 30 pari ecco il doppio fallo, Set Point Sinner. Altro doppio fallo. 6-3 Sinner. Poco da direi, 62 minuti di one-man-show, Darderi troppo nervoso e poco lucido. 14 Ace in due set per JS.

Sinner domina il primo turno di battuta in apertura del terzo parziale, impreziosito da una gran difesa e passante robusto in corsa sul 3o pari, a punire un attacco nemmeno malvagio del rivale. Darderi si prende un altro game al servizio, ma proprio con la battuta Jannik è ingiocabile… altri Ace (il conto sale a 16). Ride stavolta Luciano dopo una difesa estrema con tre lob, un punto perso ma un po’ di show per il pubblico. Si è tolto il cappellino Darderi, sembra un filo più rilassato e anche la battuta viaggia di più e lo sostiene meglio. Il grande problema per Luciano è come il suo diritto, generalmente devastante, non fa danni al rovescio di Jannik e appena lo scambio va sul lato sinistro son dolori. Sul 30 pari Darderi prova ad attaccare subito, centrale, ma il passante di rovescio di Sinner è una rasoiata perfetta. 30-40 e palla break. La cancella con l’Ace Luciano, e il pubblico lo sostiene a gran voce, vuole partita. Jannik ha altri programmi, ora è lui ad attaccare sul rovescio e la volée è scolastica. PB #2, e stavolta la prima palla non entra… ma tira anche la seconda, ottima traiettoria al T. Gran rischio, ma non può fare altro. Meno “arrabbiato” e più focalizzato, il diritto di Darderi fa più male, ma Sinner lo tiene a distanza col servizio. Sul 30 pari ecco l’Ace n.18 e poi martella l’avversario sul rovescio, senza nemmeno dare l’impressione di spingere a tutta, ma quanto basta a controllare e forzare l’errore. 3-2 Sinner. Finalmente c’è partita, nei suoi game Luciano riesce a comandare e col diritto si prende qualche punto. Ma è in risposta a non incidere, Jannik è totalmente a suo agio in spinta, insiste sul rovescio e quindi accelera nell’angolo scoperto. Con tre prime su quattro in gioco non rischia niente (4-3). Sul 4 pari Luciano trova la miglior risposta del match, un diritto in tuffo che pizzica un lembo di riga laterale, grande impatto a e 15-30. Gioca fin troppo cauto Jannik, a partire da una seconda palla lenta e quindi una spinta troppo controllate. Sbaglia per primo il campione in carica, 15-40 e Darderi torna a palla break dopo l’avvio del match. Sulla prima si scambia, Sinner è accorto, gioca potente al centro con basso rischio ed è Luciano a sbagliare un rovescio in rete, qua forse Darderi doveva prendersi un rischio. Sulla seconda Sinner è chiamato in avanti da un back un po’ più corto, ma è bravissimo a scendere sotto alla palla col polso col diritto e trovare un approccio nell’angolo, controllo della palla magnifico. Arriva una terza palla break, c’è un evidente calo fisico nella spinta per JS, con traiettorie meno profonde e Darderi ora è a mille. Però Luciano rischia troppo con la risposta, sulla traiettoria alta spinge lo stesso ma questa non era una palla da tirare così forte. Corto Jannik nel palleggio, Luciano ne approfitta e tira davvero a tutta. Quarta palla break. E nemmeno la prima palla aiuta il campione altoatesino. Sorpresa Sinner: la smorzata, a punire un back di Darderi non tatticamente corretto visto che in questo game è lui a tirare più forte, quindi mai rallentare. Poi Luciano sbaglia malamente una risposta su di una seconda palla non così incisiva. L’angolo di JS lo incita, è il momento più difficile del match. Addirittura serve and volley, dietro ad una prima palla esterna molto angolata ma non così rapida che sorprende Darderi. Scelta coraggiosa ma ottima. 5-4 Sinner, salvano 4 palle break e un evidente calo di intensità fisica. Per questo, intelligentemente, Sinner attacca subito in risposta, ottima la scelta sul 30-15, anche per accorciare lo scambio. C’è una ottima risposta di Jannik sul 30 pari, ma è bravissimo Luciano a far spazio alla palla, rigiocarla bene e prendersi il punto. Poi sciupa tutto col doppio fallo. 40 pari. Di nuovo a due punti dal match JS. Fa il pugno “Luli” dopo un Ace esterno, perfetto. La bagarre ora è massima, c’è anche un po’ caos tattico in campo, con Darderi che gioca tanto d’istinto nel bene e nel male. Jannik trova una risposta di rovescio che rimbalza sulla riga, Darderi è sorpreso e c’è il Match Point dopo 1 ora 49 minuti. Due prime palle toccano il net… non bene per la tensione, evidente, di Darderi. Prima out… ma Sinner aggredisce con timing impatto col rovescio e la palla svaria out. Luciano non è contento perché si interrompe il suo ritmo tra prima e seconda (raccattapalle fuori posizione), e c’è doppio fallo. Ma annulla il secondo match point con un diritto vincente in avanzamento. Con grande cuore Darderi salva un game da quasi 8 minuti, e due Match Point. 5 pari. Meno reattivo di Jannik, lo vede anche da come ha atteso troppo con i piedi la risposta di Luciano, e sbagliato un rovescio per lui banale sul 15-0. Viaggia anche meno come km/h la battuta del pusterese, cerca più la precisione rispetto alla velocità. Tutto il tennis di Jannik è meno dirompete, cerca di nuovo la palla corta – ben eseguita. 6-5 Sinner con un doppio passante. Si incita con la testa della racchetta, ma il suo momento non sembra facile. Fa male ora il diritto di Darderi, anche perché Jannik ha perso un metro di campo e la sua rimessa è assai meno in anticipo. 40-0 e Tiebreak, con un diritto poderoso di un Luciano che ora ci crede. Malissimo Sinner con i piedi sulla risposta centrale di Darderi, nemmeno così profonda. Mini-break e 1-0. Si ride con un neonato che piange tra un servizio e l’altro. Però perde concentrazione e dalla seconda Sinner va a prendersi il terzo punto in risposta, intuendo bene la smorzata del rivale. 2 punti 1 Darderi. Ace esterno, n.19, mancava da un po’. Altro grave errore di Darderi in scambio, ha tutto il campo spalancato con Jannik metri dietro e corto nello scambio, ma stecca col diritto cercando troppa potenza. 3-2 Sinner, sorpasso. Finalmente un GRAN punto da Sinner, due lungo linea, rovescio e poi diritto, con attacco e ottima chiusura di rete. Mini-break, si gira 4-2 Sinner. Ancora col lungo linea, stavolta di diritto da destro, Jannik si prende tutto il campo, attacca e chiude di giustezza. Gran Sinner in questi due punti, da Campione, per 5 punti a 2. E servizio. Scapato il pericolo di un quarto set: Sinner serve come un treno e vola 6 punti a 2, altri 4 Match Point dopo quelli sul 5-4 non sfruttati. Finisce subito: out il rovescio difensivo di Darderi. 14esima apparizione per Jannik nei quarti in uno Slam. Bravo Sinner, anche a gestire il calo – nettissimo – nel finale del terzo set. Classe pura al tiebreak. Attende Shelton o Ruud nei quarti.

(22) L. Darderi vs (2) J. Sinner

