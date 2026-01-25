Australian Open GS | Hard | A$98171000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
25/01/2026 13:25
CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – Finale , cemento (al coperto)
Court 1 – ore 12:00
Chris Rodesch vs Zsombor Piros
ATP Oeiras
Chris Rodesch
6
4
6
Zsombor Piros
4
6
2
Vincitore: Rodesch
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
6-2
Z. Piros
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
Z. Piros
15-0
15-15
15-30
15-40
3-2 → 4-2
C. Rodesch
15-0
40-0
ace
2-2 → 3-2
Z. Piros
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
C. Rodesch
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Z. Piros
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
C. Rodesch
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
4-6
Z. Piros
15-0
30-0
40-0
4-5 → 4-6
C. Rodesch
15-0
30-0
40-0
3-5 → 4-5
Z. Piros
15-0
30-0
40-0
40-15
3-4 → 3-5
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
40-15
2-4 → 3-4
Z. Piros
15-0
30-0
40-0
2-3 → 2-4
C. Rodesch
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Z. Piros
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
df
1-2 → 1-3
C. Rodesch
15-0
30-0
40-0
0-2 → 1-2
Z. Piros
15-0
15-15
40-15
0-1 → 0-2
C. Rodesch
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Z. Piros
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
Z. Piros
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
C. Rodesch
0-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
Z. Piros
0-15
15-15
30-15
40-15
3-2 → 3-3
C. Rodesch
15-0
30-0
40-0
2-2 → 3-2
Z. Piros
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
C. Rodesch
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
ace
40-40
40-A
2-0 → 2-1
Z. Piros
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
C. Rodesch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – Finale, cemento
Centre Court 1 – ore 12:00
Lloyd Harris vs Jack Pinnington Jones
ATP Soma Bay
Lloyd Harris [5]
0
6
5
Jack Pinnington Jones [3]•
0
1
2
Vincitore: Harris
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Pinnington Jones
5-2
L. Harris
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
4-2 → 5-2
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
L. Harris
15-0
30-0
30-15
40-15
2-2 → 3-2
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
2-1 → 2-2
L. Harris
0-15
0-30
15-30
30-30
1-1 → 2-1
J. Pinnington Jones
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
L. Harris
15-0
30-0
40-0
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
L. Harris
0-15
15-15
30-15
40-15
4-1 → 5-1
J. Pinnington Jones
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
L. Harris
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
2-1 → 3-1
J. Pinnington Jones
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
L. Harris
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
J. Pinnington Jones
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – Finale , terra battuta
QUADRA CENTRAL – ore 15:00
Thiago Seyboth Wild vs Adolfo Daniel Vallejo
ATP Itajai
Thiago Seyboth Wild [8]
30
2
Adolfo Daniel Vallejo [2]•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Daniel Vallejo
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
2-1
T. Seyboth Wild
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Daniel Vallejo
15-0
30-0
40-0
40-15
1-0 → 1-1
T. Seyboth Wild
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – Finale, cemento
Court Central – ore 05:00
Soonwoo Kwon vs Ilia Simakin (Non prima 08:00)
ATP Phan Thiet
Ilia Simakin
2
6
Soonwoo Kwon
6
7
Vincitore: Kwon
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-7
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
1*-2
df
2*-2
3-2*
ace
4-2*
4*-3
ace
4*-4
5-4*
ace
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
S. Kwon
0-15
15-15
40-15
6-5 → 6-6
I. Simakin
0-15
15-15
30-15
40-15
5-5 → 6-5
S. Kwon
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
I. Simakin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
S. Kwon
15-0
15-15
30-15
30-30
ace
4-1 → 4-2
I. Simakin
15-0
40-0
ace
ace
3-1 → 4-1
S. Kwon
0-15
15-15
30-15
30-30
3-0 → 3-1
I. Simakin
15-0
15-15
30-15
ace
2-0 → 3-0
S. Kwon
0-15
df
15-15
ace
30-15
30-30
df
30-40
df
1-0 → 2-0
I. Simakin
15-0
ace
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
S. Kwon
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
ace
2-5 → 2-6
I. Simakin
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
2-4 → 2-5
S. Kwon
15-0
30-0
40-0
2-3 → 2-4
I. Simakin
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
S. Kwon
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
40-40
ace
1-2 → 1-3
I. Simakin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
S. Kwon
0-15
0-30
0-40
0-1 → 1-1
I. Simakin
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 0-1
