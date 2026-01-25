Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Oeiras 1, Itajai, Soma Bay e Phan Thiet: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

Thiago Seyboth Wild - Foto getty images
CHALLENGER Oeiras (Portogallo 🇵🇹) – Finale , cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
Chris Rodesch LUX vs Zsombor Piros HUN
ATP Oeiras
Chris Rodesch
6
4
6
Zsombor Piros
4
6
2
Vincitore: Rodesch
Mostra dettagli





CHALLENGER Soma Bay 2 (Egitto 🇪🇬) – Finale, cemento

Centre Court 1 – ore 12:00
Lloyd Harris RSA vs Jack Pinnington Jones GBR
ATP Soma Bay
Lloyd Harris [5]
0
6
5
Jack Pinnington Jones [3]
0
1
2
Vincitore: Harris
Mostra dettagli





CHALLENGER Itajaí 2 (Brasile 🇧🇷) – Finale , terra battuta

QUADRA CENTRAL – ore 15:00
Thiago Seyboth Wild BRA vs Adolfo Daniel Vallejo PAR
ATP Itajai
Thiago Seyboth Wild [8]
30
2
Adolfo Daniel Vallejo [2]
30
1
Mostra dettagli






CHALLENGER Phan Thiet (Vietnam 🇻🇳) – Finale, cemento

Court Central – ore 05:00
Soonwoo Kwon KOR vs Ilia Simakin RUS (Non prima 08:00)
ATP Phan Thiet
Ilia Simakin
2
6
Soonwoo Kwon
6
7
Vincitore: Kwon
Mostra dettagli

