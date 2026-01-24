Challenger Oeiras: Il Tabellone Principale e dí Qualificazione
Challenger Oeieras -Tabellone Principale – hard
(1) Elmer Moller vs Chris Rodesch
(WC) Tiago Torres vs (NG) Petr Brunclik
Qualifier vs Kaichi Uchida
Qualifier vs (8) Zdenek Kolar
(4) Jaime Faria vs (Alt) Tiago Pereira
Qualifier vs Calvin Hemery
Alexis Galarneau vs Jerome Kym
August Holmgren vs (7) Zsombor Piros
(5) Henrique Rocha vs Alejandro Moro Canas
(Alt) Patrick Zahraj vs Pablo Llamas Ruiz
(WC) Gastao Elias vs Daniil Glinka
Qualifier vs (WC) (3) Martin Landaluce
(6) Jurij Rodionov vs Ivan Gakhov
Qualifier vs Qualifier
Juan Carlos Prado Angelo vs Frederico Ferreira Silva
Martin Damm vs (2) Vilius Gaubas
(1) Mikhail Kukushkin vs (WC) Daniel Batista
(Alt) Alexander Donski vs (11) Denis Yevseyev
(2) Andres Andrade vs (WC) Tomas Serrano Luis
(WC) Tiago Cacao vs (10) Adria Soriano Barrera
(3) Abdullah Shelbayh vs Digvijaypratap Singh
(WC) Joao Silva vs (8) Diego Dedura
(4) Jacopo Berrettini vs Michael Vrbensky
Michal Krajci vs (12) Inaki Montes-De La Torre
(5) Alastair Gray vs Andrea Guerrieri
Pietro Fellin vs (7) Mats Rosenkranz
(6) Miguel Damas vs Eero Vasa
(Alt) Francisco Rocha vs (9) Mathys Erhard
Faria
Rodionov
Moller
Landaluce
Kolar
Piros
Rocha
Gaubas
Landaluce
Faria
Moller
Gaubas
Q
Piros
Rocha
Q