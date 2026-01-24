Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Oeiras: Il Tabellone Principale e dí Qualificazione

24/01/2026 21:08 2 commenti
Andrea Guerrieri nella foto
Challenger Oeieras -Tabellone Principale – hard
(1) Elmer Moller DEN vs Chris Rodesch LUX
(WC) Tiago Torres POR vs (NG) Petr Brunclik CZE
Qualifier vs Kaichi Uchida JPN
Qualifier vs (8) Zdenek Kolar CZE

(4) Jaime Faria POR vs (Alt) Tiago Pereira POR
Qualifier vs Calvin Hemery FRA
Alexis Galarneau CAN vs Jerome Kym SUI
August Holmgren DEN vs (7) Zsombor Piros HUN

(5) Henrique Rocha POR vs Alejandro Moro Canas ESP
(Alt) Patrick Zahraj GER vs Pablo Llamas Ruiz ESP
(WC) Gastao Elias POR vs Daniil Glinka EST
Qualifier vs (WC) (3) Martin Landaluce ESP

(6) Jurij Rodionov AUT vs Ivan Gakhov RUS
Qualifier vs Qualifier
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Frederico Ferreira Silva POR
Martin Damm USA vs (2) Vilius Gaubas LTU



Challenger Oeieras -Tabellone Principale – hard
(1) Mikhail Kukushkin KAZ vs (WC) Daniel Batista POR
(Alt) Alexander Donski BUL vs (11) Denis Yevseyev KAZ

(2) Andres Andrade ECU vs (WC) Tomas Serrano Luis POR
(WC) Tiago Cacao POR vs (10) Adria Soriano Barrera COL

(3) Abdullah Shelbayh JOR vs Digvijaypratap Singh IND
(WC) Joao Silva POR vs (8) Diego Dedura GER

(4) Jacopo Berrettini ITA vs Michael Vrbensky CZE
Michal Krajci SVK vs (12) Inaki Montes-De La Torre ESP

(5) Alastair Gray GBR vs Andrea Guerrieri ITA
Pietro Fellin ITA vs (7) Mats Rosenkranz GER

(6) Miguel Damas ESP vs Eero Vasa FIN
(Alt) Francisco Rocha POR vs (9) Mathys Erhard FRA

2 commenti

Donato 24-01-2026 22:24

Faria

Rodionov

Moller
Landaluce

Kolar
Piros
Rocha
Gaubas

 2
miky85 24-01-2026 21:17

Landaluce

Faria

Moller
Gaubas

Q
Piros
Rocha
Q

 1
