Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 8.

24/01/2026 20:17 1 commento
Carlos Alcaraz nella foto - Foto Getty Images
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka BLR vs (17) V. Mboko CAN

Il match deve ancora iniziare

(1) C. Alcaraz ESP vs (19) T. Paul USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(10) A. Bublik KAZ vs (6) A. de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

(12) E. Svitolina UKR vs (8) M. Andreeva RUS

Il match deve ancora iniziare



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
L. Siegemund GER / E. Roger-Vasselin FRA vs (WC) O. Gadecki AUS / (WC) J. Peers AUS

Il match deve ancora iniziare

S. Hunter AUS / M. Joint AUS vs (7) A. Danilina KAZ / (7) A. Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(3) C. Gauff USA vs (19) K. Muchova CZE
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
(11) D. Medvedev RUS vs (25) L. Tien USA
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))



John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) R. Cash USA / (14) J. Tracy USA vs (3) M. Granollers ESP / (3) H. Zeballos ARG

Il match deve ancora iniziare

Y. Putintseva KAZ vs (29) I. Jovic USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
A. Pavlasek CZE / J. Smith AUS vs L. Johnson GBR / J. Zielinski POL
Il match deve ancora iniziare

(3) A. Zverev GER vs (18) F. Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) S. Doumbia FRA / (12) F. Reboul FRA vs T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

(1) K. Siniakova CZE / (1) T. Townsend USA vs (15) M. Kato JPN / (15) F. Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

(6) C. Harrison USA / (6) N. Skupski GBR vs T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
I. Jovic USA / V. Mboko CAN vs (4) E. Mertens BEL / (4) S. Zhang CHN
Il match deve ancora iniziare

(4) T. Townsend USA / (4) N. Mektic CRO vs S. Hunter AUS / H. Nys MON

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(8) E. Perez AUS / (8) D. Schuurs NED vs E. Hozumi JPN / F. Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

E. Routliffe NZL / A. Goransson SWE vs K. Mladenovic FRA / M. Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
A. Muhammad USA / E. King USA vs (2) L. Stefani BRA / (2) M. Arevalo ESA
Il match deve ancora iniziare

(7) O. Nicholls GBR / (7) H. Patten GBR vs A. Danilina KAZ / J. Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

G. Dabrowski CAN / L. Johnson GBR vs (WC) M. Joint AUS / (WC) M. Romios AUS

Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(9) C. Bucsa ESP / (9) N. Melichar-Martinez USA vs (5) G. Dabrowski CAN / (5) L. Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

(WC) Y. Ibraimi AUS vs (10) T. Behrmann AUT

Il match deve ancora iniziare

R. Alame AUS vs (Q) C. Harding USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(WC) T. Gibson AUS / (WC) M. Ebden AUS vs (5) A. Krunic SRB / (5) M. Pavic CRO
Il match deve ancora iniziare

I. Khromacheva RUS / C. Harrison USA vs (8) T. Mihalikova SVK / (8) L. Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(4) K. Hance USA vs (WC) E. Domingo AUS

Il match deve ancora iniziare

C. Ngounoue USA vs (Q) K. Kosaner TUR

Il match deve ancora iniziare

R. Santhosh USA vs (Q) O. Majdandzic GER

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
R. Cozad USA vs E. Camacho ECU
Il match deve ancora iniziare

(15) G. Goode USA vs D. Jade FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Lizunova RUS vs (Q) R. Yoshida JPN

Il match deve ancora iniziare

D. Jovanovski AUS vs (Q) K. Kang CHN

Il match deve ancora iniziare

X. Geng CHN vs (3) K. Efremova FRA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(13) J. Secord USA vs (WC) H. Sekhon AUS
Il match deve ancora iniziare

S. Bielinska UKR vs (WC) E. Chen AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(12) L. Vujovic SRB vs I. Marinkovic SWE

Il match deve ancora iniziare

K. Watanabe JPN vs (2) L. Miguel BRA

Il match deve ancora iniziare

C. Jauffret USA vs (11) Y. Shao CHN

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
A. James JAM vs (2) J. Kovackova CZE
Il match deve ancora iniziare

M. Burcescu ROU vs (16) S. Hettlerova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Ceban GBR vs C. Doig RSA

Il match deve ancora iniziare

D. Tazabekov KAZ vs (12) F. Thomas SUI

Il match deve ancora iniziare

Z. Wei CHN vs A. Sushkova UKR

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
R. Zolotareva RUS vs N. Lee USA
Il match deve ancora iniziare

J. Bolivar Idarraga COL / V. Reddy USA vs (5) K. Chen TPE / (5) F. Thomas SUI

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
J. Van Zyl RSA / R. Yoshida JPN vs Y. Qu CHN / Z. Wei CHN
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(11) K. Chen TPE vs (SE) L. Storck Franca BRA

Il match deve ancora iniziare

(Q) A. Blus POL vs D. Zhalgasbay KAZ

Il match deve ancora iniziare

S. Massellani ITA vs (16) Y. Alvarez PUR

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(7) Z. Sesko SLO vs (Q) M. Salbiev RUS
Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Paparkar IND vs V. Reddy USA

A. Paparkar
0
0
V. Reddy
0
0
Mostra dettagli

(1) Y. Alexandrescou FRA vs M. Todoran ROU

Il match deve ancora iniziare

(Q) P. Skliar UKR vs T. Hermanova CZE

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
L. Sloboda SVK vs V. Gonzalez-Galino ESP
Il match deve ancora iniziare

(1) Y. Alexandrescou FRA / (1) R. Tabata JPN vs A. Paparkar IND / R. Santhosh USA

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
(3) A. Cvetkovic SRB / (3) T. Frodin USA vs (WC) M. Cilek AUS / (WC) S. Dattoli AUS
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Dembo AUS vs (WC) R. Matsumura JPN

Il match deve ancora iniziare

G. Guillen AUS vs A. Stoyanov NED

Il match deve ancora iniziare

(9) S. Larraya Guidi ARG vs (WC) E. Hirschi AUS

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(WC) S. Mildren AUS vs (SE) S. Balderrama VEN
Il match deve ancora iniziare

J. Dembo AUS / D. Jovanovski AUS vs T. Chavez ESP / R. Neimanis LAT

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
A. Malova RUS / A. Terentyeva RUS vs (WC) E. Hirschi AUS / (WC) T. Russell AUS
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) A. Gabet FRA vs (6) N. Bilozertsev UKR

Il match deve ancora iniziare

M. Pawelska POL vs (8) T. Frodin USA

Il match deve ancora iniziare

(7) A. Cvetkovic SRB vs (Q) A. Das NZL

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
H. Lee KOR vs (6) X. Sun CHN
Il match deve ancora iniziare

(3) N. Bilozertsev UKR / (3) J. Mackenzie GER vs (WC) Y. Ibraimi AUS / (WC) C. Kose AUS

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
(5) M. Thamm GER / (5) R. Zhang CHN vs A. Das NZL / P. Skliar UKR
Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))



Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
P. Berezina RUS vs D. Zoldakova CZE

Il match deve ancora iniziare

(14) N. Lagaev CAN vs F. Dorofeeva-Rybas RUS

Il match deve ancora iniziare

(WC) L. King AUS vs J. Bolivar Idarraga COL

Il match deve ancora iniziare

(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
A. Pushkareva RUS vs M. Rajeshwaran Revathi IND
Il match deve ancora iniziare

(Q) N. RAGUIN BOT vs D. Kisimov BUL

Il match deve ancora iniziare

