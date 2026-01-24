Australian Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 8.
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(1) A. Sabalenka vs (17) V. Mboko
(1) C. Alcaraz vs (19) T. Paul
(Ora italiana: 03:30 (locale: 13:30))
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(10) A. Bublik vs (6) A. de Minaur
(12) E. Svitolina vs (8) M. Andreeva
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
L. Siegemund / E. Roger-Vasselin vs (WC) O. Gadecki / (WC) J. Peers
S. Hunter / M. Joint vs (7) A. Danilina / (7) A. Krunic
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(3) C. Gauff vs (19) K. Muchova
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
(11) D. Medvedev vs (25) L. Tien
(Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(14) R. Cash / (14) J. Tracy vs (3) M. Granollers / (3) H. Zeballos
Y. Putintseva vs (29) I. Jovic
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
A. Pavlasek / J. Smith vs L. Johnson / J. Zielinski
(3) A. Zverev vs (18) F. Cerundolo
(Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(12) S. Doumbia / (12) F. Reboul vs T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli
(1) K. Siniakova / (1) T. Townsend vs (15) M. Kato / (15) F. Stollar
(6) C. Harrison / (6) N. Skupski vs T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
(Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))
I. Jovic / V. Mboko vs (4) E. Mertens / (4) S. Zhang
(4) T. Townsend / (4) N. Mektic vs S. Hunter / H. Nys
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(8) E. Perez / (8) D. Schuurs vs E. Hozumi / F. Wu
E. Routliffe / A. Goransson vs K. Mladenovic / M. Guinard
(Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))
A. Muhammad / E. King vs (2) L. Stefani / (2) M. Arevalo
(7) O. Nicholls / (7) H. Patten vs A. Danilina / J. Tracy
G. Dabrowski / L. Johnson vs (WC) M. Joint / (WC) M. Romios
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(9) C. Bucsa / (9) N. Melichar-Martinez vs (5) G. Dabrowski / (5) L. Stefani
(WC) Y. Ibraimi vs (10) T. Behrmann
R. Alame vs (Q) C. Harding
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(WC) T. Gibson / (WC) M. Ebden vs (5) A. Krunic / (5) M. Pavic
I. Khromacheva / C. Harrison vs (8) T. Mihalikova / (8) L. Glasspool
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(4) K. Hance vs (WC) E. Domingo
C. Ngounoue vs (Q) K. Kosaner
R. Santhosh vs (Q) O. Majdandzic
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
R. Cozad vs E. Camacho
(15) G. Goode vs D. Jade
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Lizunova vs (Q) R. Yoshida
D. Jovanovski vs (Q) K. Kang
X. Geng vs (3) K. Efremova
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(13) J. Secord vs (WC) H. Sekhon
S. Bielinska vs (WC) E. Chen
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(12) L. Vujovic vs I. Marinkovic
K. Watanabe vs (2) L. Miguel
C. Jauffret vs (11) Y. Shao
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
A. James vs (2) J. Kovackova
M. Burcescu vs (16) S. Hettlerova
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Ceban vs C. Doig
D. Tazabekov vs (12) F. Thomas
Z. Wei vs A. Sushkova
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
R. Zolotareva vs N. Lee
J. Bolivar Idarraga / V. Reddy vs (5) K. Chen / (5) F. Thomas
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
J. Van Zyl / R. Yoshida vs Y. Qu / Z. Wei
(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(11) K. Chen vs (SE) L. Storck Franca
(Q) A. Blus vs D. Zhalgasbay
S. Massellani vs (16) Y. Alvarez
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(7) Z. Sesko vs (Q) M. Salbiev
Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Paparkar vs V. Reddy
(1) Y. Alexandrescou vs M. Todoran
(Q) P. Skliar vs T. Hermanova
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
L. Sloboda vs V. Gonzalez-Galino
(1) Y. Alexandrescou / (1) R. Tabata vs A. Paparkar / R. Santhosh
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
(3) A. Cvetkovic / (3) T. Frodin vs (WC) M. Cilek / (WC) S. Dattoli
(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Dembo vs (WC) R. Matsumura
G. Guillen vs A. Stoyanov
(9) S. Larraya Guidi vs (WC) E. Hirschi
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
(WC) S. Mildren vs (SE) S. Balderrama
J. Dembo / D. Jovanovski vs T. Chavez / R. Neimanis
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
A. Malova / A. Terentyeva vs (WC) E. Hirschi / (WC) T. Russell
(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(Q) A. Gabet vs (6) N. Bilozertsev
M. Pawelska vs (8) T. Frodin
(7) A. Cvetkovic vs (Q) A. Das
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
H. Lee vs (6) X. Sun
(3) N. Bilozertsev / (3) J. Mackenzie vs (WC) Y. Ibraimi / (WC) C. Kose
(Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))
(5) M. Thamm / (5) R. Zhang vs A. Das / P. Skliar
(Ora italiana: 06:30 (locale: 16:30))
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
P. Berezina vs D. Zoldakova
(14) N. Lagaev vs F. Dorofeeva-Rybas
(WC) L. King vs J. Bolivar Idarraga
(Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))
A. Pushkareva vs M. Rajeshwaran Revathi
(Q) N. RAGUIN vs D. Kisimov
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
1 commento
Molto curioso di vedere se Sabalenka soffrirà un po’