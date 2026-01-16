Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Adelaide e Auckland e WTA 500 Adelaide, WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

16/01/2026 21:59 Nessun commento
Tomas Machac CZE, 13.10.2000 - Foto Getty Images
WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – Finali, cemento

Centre Court – ore 03:00
(3) Iva Jovic USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA Inizio 03:00
Il match deve ancora iniziare

Magali Kempen BEL / Anna Siskova CZE vs Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA Non prima 05:00

Il match deve ancora iniziare



ATP 250 Adelaide e WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali

Centre Court – ore 03:00
(3) Mirra Andreeva RUS vs (8) Victoria Mboko CAN Inizio 03:00
Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Tomas Machac CZE (Non prima 05:30)

Il match deve ancora iniziare

Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Finali, cemento

Centre Court – ore 23:30
Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA
ATP Auckland
Alexander Erler / Robert Galloway
30
4
Theo Arribage / Albano Olivetti
0
4
Mostra dettagli

Sebastian Baez ARG vs Jakub Mensik CZE (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare

