ATP 250 Adelaide e Auckland e WTA 500 Adelaide, WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – Finali, cemento
Centre Court – ore 03:00
(3) Iva Jovic vs Elisabetta Cocciaretto Inizio 03:00
Magali Kempen / Anna Siskova vs Katarzyna Piter / Janice Tjen Non prima 05:00
ATP 250 Adelaide e WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali
Centre Court – ore 03:00
(3) Mirra Andreeva vs (8) Victoria Mboko Inizio 03:00
Ugo Humbert vs Tomas Machac (Non prima 05:30)
Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Harri Heliovaara / Henry Patten
ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Finali, cemento
Centre Court – ore 23:30
Alexander Erler / Robert Galloway vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Sebastian Baez vs Jakub Mensik (Non prima 02:00)
