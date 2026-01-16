Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 16 Gennaio 2026

16/01/2026 08:31 1 commento
Stefano Napolitano nella foto
EGY M15 Hurghada 15000 – Quarter-final
Dominik Kellovsky CZE vs [3] Alexandr Binda ITA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

[4] Stefano Napolitano ITA vs Marko Miladinovic SRB ore 11:00

THA W75 Nonthaburi 60000 – Quarter-final
[3] Lisa Pigato ITA vs [6] Mei Yamaguchi JPN 6-3 2-6 6-2



ARG W50 Buenos Aires +H 40000 – Quarter-final
[8] Victoria Rodriguez MEX vs [3] Dalila Spiteri ITA 2 incontro dalle 14:00

Il match deve ancora iniziare



USA W35 Bradenton 30000 – 2nd Round
Rachel Gailis USA vs [8] Tatiana Pieri ITA Non prima delle 16:00

EGY W15 Hurghada 15000 – Quarter-final
[8] Daria Yesypchuk UKR vs [4] Camilla Zanolini ITA ore 11:00
Noemi Maines ITA vs [6] Daria Egorova RUS 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare




TUN W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[1] Samira De stefano ITA vs Milana Zhabrailova RUS ore 10:30
Il match deve ancora iniziare

1 commento

brunodalla 16-01-2026 10:08

Pigato si ferma in thailandia e con un’altra semifinale raggiunta sale al 218 nella live, dentro le quali per il roland garos.
con la finale avvicinerebbe la top200, con una vittoria ci entrerebbe.
brava Lisa, continuare così.

