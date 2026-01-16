Italiani e italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 16 Gennaio 2026

Stefano Napolitano nella foto
M15 Hurghada 15000 – Quarter-final
Dominik Kellovsky vs [3] Alexandr Binda 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
[4] Stefano Napolitano vs Marko Miladinovic ore 11:00
ITF M15 Hurghada - 2026-01-11T00:00:00Z
Marko Miladinovic•
15
6
0
Stefano Napolitano
0
3
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Stefano Napolitano
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Marko Miladinovic
5-3 → 6-3
Stefano Napolitano
5-2 → 5-3
Marko Miladinovic
4-2 → 5-2
Stefano Napolitano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Marko Miladinovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
Stefano Napolitano
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Marko Miladinovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Stefano Napolitano
1-0 → 1-1
Marko Miladinovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
W75 Nonthaburi 60000 – Quarter-final
[3] Lisa Pigato
vs [6] Mei Yamaguchi 6-3 2-6 6-2
W50 Buenos Aires +H 40000 – Quarter-final
[8] Victoria Rodriguez vs [3] Dalila Spiteri 2 incontro dalle 14:00
Il match deve ancora iniziare
W35 Bradenton 30000 – 2nd Round
Rachel Gailis vs [8] Tatiana Pieri Non prima delle 16:00
ITF W35 Bradenton, FL - 2026-01-12T00:00:00Z
Rachel Gailis•
0
7
4
0
Tatiana Pieri
0
5
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
W15 Hurghada 15000 – Quarter-final
[8] Daria Yesypchuk
vs [4] Camilla Zanolini ore 11:00
ITF W15 Hurghada - 2026-01-11T00:00:00Z
Camilla Zanolini
0
6
1
Daria Yesypchuk•
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Camilla Zanolini
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Daria Yesypchuk
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Camilla Zanolini
5-2 → 6-2
Camilla Zanolini
4-1 → 4-2
Daria Yesypchuk
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Camilla Zanolini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
Daria Yesypchuk
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Camilla Zanolini
0-1 → 1-1
Noemi Maines vs [6] Daria Egorova 2 incontro dalle 11:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Monastir 15000 – Quarter-final
[1] Samira De stefano
vs Milana Zhabrailova ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Pigato si ferma in thailandia e con un’altra semifinale raggiunta sale al 218 nella live, dentro le quali per il roland garos.
con la finale avvicinerebbe la top200, con una vittoria ci entrerebbe.
brava Lisa, continuare così.