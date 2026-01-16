Elisabetta Cocciaretto vola ancora a Hobart: è finale dopo una prova di forza

Elisabetta Cocciaretto centra la terza finale WTA della carriera, la seconda proprio a Hobart dopo quella del 2023 persa contro l’americana Lauren Davis. La marchigiana domina la semifinale contro la croata Antonia Ruzic con un convincente 6-3 6-2, guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto del torneo, dove – partita dalle qualificazioni – si giocherà il titolo contro l’americana Iva Jovic.

L’avvio è subito incoraggiante: Cocciaretto strappa il servizio a 15 e prende in mano il controllo del match. Qualche brivido arriva sul 3-2 40-0, quando un lieve passaggio a vuoto concede a Ruzic una palla break, prontamente annullata. L’inerzia resta però tutta dalla parte dell’azzurra, che subito dopo piazza un nuovo break e, nonostante una reazione della croata, chiude il set 6-3 in 40 minuti con autorità.

Nel secondo parziale la spinta della marchigiana non cala: vince otto dei primi nove punti, vola sul 2-0 e salva in sequenza due palle break che avrebbero potuto rimettere in partita l’avversaria. Da lì in avanti, Cocciaretto gestisce con maturità, mantenendo il comando degli scambi e concedendo poco. Avrebbe potuto anche allungare di più – sul 4-1 ha due chance sul 15-40 – ma il 6-2 finale, maturato in 1 ora e 19 minuti, è lo specchio fedele di una prestazione solida e convincente.

Per la classe 2001 di Ancona arrivano anche segnali importanti sul piano dei numeri: ottime percentuali con prima e seconda di servizio (75%-64% di prime in campo, 61%-50% dei punti vinti con la prima e 71%-33% con la seconda), dati che confermano l’efficacia del piano tattico messo in campo. Il risultato ha inoltre un impatto immediato sulla classifica: Cocciaretto è già proiettata intorno alla posizione numero 64 del ranking WTA.

Siamo solo alla seconda settimana di tennis del 2026, ma per l’Italia è già tempo di sorridere: con questa, diventano due le finali raggiunte dagli azzurri in avvio di stagione. E per Elisabetta, a Hobart, l’occasione è ghiotta: inseguire un titolo che manca dal 2023.

WTA Hobart Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 0 6 6 0 Antonia Ruzic • Antonia Ruzic 0 3 2 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Antonia Ruzic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Antonia Ruzic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Antonia Ruzic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Antonia Ruzic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi