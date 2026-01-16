Elisabetta Cocciaretto vola ancora a Hobart: è finale dopo una prova di forza
Elisabetta Cocciaretto centra la terza finale WTA della carriera, la seconda proprio a Hobart dopo quella del 2023 persa contro l’americana Lauren Davis. La marchigiana domina la semifinale contro la croata Antonia Ruzic con un convincente 6-3 6-2, guadagnandosi l’accesso all’ultimo atto del torneo, dove – partita dalle qualificazioni – si giocherà il titolo contro l’americana Iva Jovic.
L’avvio è subito incoraggiante: Cocciaretto strappa il servizio a 15 e prende in mano il controllo del match. Qualche brivido arriva sul 3-2 40-0, quando un lieve passaggio a vuoto concede a Ruzic una palla break, prontamente annullata. L’inerzia resta però tutta dalla parte dell’azzurra, che subito dopo piazza un nuovo break e, nonostante una reazione della croata, chiude il set 6-3 in 40 minuti con autorità.
Nel secondo parziale la spinta della marchigiana non cala: vince otto dei primi nove punti, vola sul 2-0 e salva in sequenza due palle break che avrebbero potuto rimettere in partita l’avversaria. Da lì in avanti, Cocciaretto gestisce con maturità, mantenendo il comando degli scambi e concedendo poco. Avrebbe potuto anche allungare di più – sul 4-1 ha due chance sul 15-40 – ma il 6-2 finale, maturato in 1 ora e 19 minuti, è lo specchio fedele di una prestazione solida e convincente.
Per la classe 2001 di Ancona arrivano anche segnali importanti sul piano dei numeri: ottime percentuali con prima e seconda di servizio (75%-64% di prime in campo, 61%-50% dei punti vinti con la prima e 71%-33% con la seconda), dati che confermano l’efficacia del piano tattico messo in campo. Il risultato ha inoltre un impatto immediato sulla classifica: Cocciaretto è già proiettata intorno alla posizione numero 64 del ranking WTA.
Siamo solo alla seconda settimana di tennis del 2026, ma per l’Italia è già tempo di sorridere: con questa, diventano due le finali raggiunte dagli azzurri in avvio di stagione. E per Elisabetta, a Hobart, l’occasione è ghiotta: inseguire un titolo che manca dal 2023.
Marco Rossi
TAG: Elisabetta Cocciaretto, WTA 250 Hobart, WTA 250 Hobart 2026
7 commenti
Dopo aver visto giocare la Jovic è difficile pronosticare la cocciaretto vincente in finale, ma nel tennis sappiamo che tutto è possibile
Go Coccia go!
Avrei preferito l’australiana alla Jovic, ma va bene, vediamo come se la cava Elisabetta contro una Top30
Ma brava!
Che perseveri a volare sulle ali dell’entusiasmo.
Alè!
Ho scritto canale, volevo dire cabala.
Qualcuno ha sollevato la questione del perché certe tenniste tendono a fare bene sempre in certi tornei, alcune solo in quelli.
Probabilmente ci sono diversi fattori,non lo nego, personalmente ho sempre pensato più ad un fattore psicologico, come invece può essere anche un fattore fisiologico che permette al fisico di esprimersi meglio in una determinata stagione o periodo,ci può essere anche in discorso motivazionale per chi fa bene sempre Gennaio o Febbraio,sono i buoni propositi di inizio anno.
E poi ci sono cose che potrebbero essere sul tavolo da Paolo Fox, oroscopo,canale e quant’altro, Cocciaretto è nata a Gennaio e qui in Australia cominciò il suo buon rapporto immediatamente, ottenendo il traguardo più importante a livello juniores,e a Melbourne esordì in uno slam,ma questo centra solo parzialmente con Hobart,cioè la tennista che fa sempre bene un determinato e ben precisato torneo.
E poi una cosa che con il ripetersi si consolida sempre più,il prossimo anno Cocciaretto saprà già psicologicamente che questo è il suo torneo,la sua coperta di Linus,non può che fare bene se si presenta in condizione,a tutto il resto ci penseranno gli astri o gli dei degli aborigeni australiani.
Che spettacolo la coccia!