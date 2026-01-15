ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali (LIVE)

SImone Bolelli e Andrea Vavassori nella foto - Foto Getty Images
ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali
Centre Court – ore 02:30
Tomas Machac
vs Tommy Paul
(Non prima 04:30)
Il match deve ancora iniziare
Alejandro Davidovich Fokina vs Ugo Humbert (Non prima 09:00)
Il match deve ancora iniziare
Showcourt 1 – ore 02:30
Christian Harrison / Neal Skupski vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Il match deve ancora iniziare
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Harri Heliovaara / Henry Patten
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Quarti di Finale e Semifinali, cemento
SINGOLARE
Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 vs Jakub Mensik 🇨🇿
ATP Auckland
Giovanni Mpetshi Perricard
0
4
1
Jakub Mensik [3]•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Mpetshi Perricard
0-3 → 1-3
J. Mensik
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-2 → 0-3
G. Mpetshi Perricard
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Mpetshi Perricard
4-5 → 4-6
J. Mensik
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-4 → 4-5
G. Mpetshi Perricard
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
3-4 → 4-4
G. Mpetshi Perricard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
J. Mensik
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-2 → 2-3
G. Mpetshi Perricard
2-1 → 2-2
J. Mensik
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
ace
2-0 → 2-1
G. Mpetshi Perricard
1-0 → 2-0
Ben Shelton 🇺🇸 vs Sebastian Baez 🇦🇷
ATP Auckland
Ben Shelton [1]
15
5
1
Sebastian Baez [7]•
30
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Shelton
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Baez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
B. Shelton
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
B. Shelton
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
S. Baez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
B. Shelton
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
3-3 → 3-4
B. Shelton
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
B. Shelton
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
ace
0-2 → 1-2
Mpetshi Perricard 🇫🇷 / Mensik 🇨🇿 vs Spizzirri 🇺🇸 / Marozsan 🇭🇺
Il match deve ancora iniziare
Shelton 🇺🇸 / Baez 🇦🇷 vs Marcos Giron 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
Eliot Spizzirri 🇺🇸 vs Fabian Marozsan 🇭🇺
ATP Auckland
Eliot Spizzirri
0
4
6
0
Fabian Marozsan•
15
6
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Spizzirri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
F. Marozsan
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Marozsan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
F. Marozsan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Spizzirri
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 4-6
F. Marozsan
15-0
ace
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
4-4 → 4-5
F. Marozsan
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
1-1 → 1-2
DOPPIO
Inigo Cervantes 🇪🇸 / Luciano Darderi 🇮🇹 vs Francisco Cabral 🇵🇹 / Lucas Miedler 🇦🇹
ATP Auckland
Inigo Cervantes / Luciano Darderi
1
2
Francisco Cabral / Lucas Miedler [2]
6
6
Vincitore: Cabral / Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cabral / Miedler
2-5 → 2-6
I. Cervantes / Darderi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
F. Cabral / Miedler
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
2-3 → 2-4
I. Cervantes / Darderi
2-2 → 2-3
F. Cabral / Miedler
2-1 → 2-2
I. Cervantes / Darderi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
F. Cabral / Miedler
1-0 → 1-1
I. Cervantes / Darderi
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cabral / Miedler
1-5 → 1-6
I. Cervantes / Darderi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 1-5
F. Cabral / Miedler
1-3 → 1-4
I. Cervantes / Darderi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
F. Cabral / Miedler
0-2 → 0-3
I. Cervantes / Darderi
0-1 → 0-2
F. Cabral / Miedler
0-0 → 0-1
Alexander Erler 🇦🇹 / Robert Galloway 🇺🇸 vs Finn Reynolds 🇳🇿 / James Watt 🇳🇿
ATP Auckland
Alexander Erler / Robert Galloway
0
0
Finn Reynolds / James Watt
0
0
Theo Arribage 🇫🇷 / Albano Olivetti 🇫🇷 vs Cervantes 🇪🇸 / Darderi 🇮🇹 oppure Cabral 🇵🇹 / Miedler 🇦🇹
Il match deve ancora iniziare
Yuki Bhambri 🇮🇳 / Andre Goransson 🇸🇪 vs Erler 🇦🇹 / Galloway 🇺🇸 oppure Reynolds 🇳🇿 / Watt 🇳🇿
Il match deve ancora iniziare
