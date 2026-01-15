Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali (LIVE)

SImone Bolelli e Andrea Vavassori nella foto
ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali

Centre Court – ore 02:30
Tomas Machac CZE vs Tommy Paul USA (Non prima 04:30)
Il match deve ancora iniziare

Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Ugo Humbert FRA (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare



Showcourt 1 – ore 02:30
Christian Harrison USA / Neal Skupski GBR vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Quarti di Finale e Semifinali, cemento

SINGOLARE
Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 vs Jakub Mensik 🇨🇿
ATP Auckland
Giovanni Mpetshi Perricard
0
4
1
Jakub Mensik [3]
0
6
3
Ben Shelton 🇺🇸 vs Sebastian Baez 🇦🇷

ATP Auckland
Ben Shelton [1]
15
5
1
Sebastian Baez [7]
30
7
0
Mpetshi Perricard 🇫🇷 / Mensik 🇨🇿 vs Spizzirri 🇺🇸 / Marozsan 🇭🇺

Il match deve ancora iniziare

Shelton 🇺🇸 / Baez 🇦🇷 vs Marcos Giron 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

Eliot Spizzirri 🇺🇸 vs Fabian Marozsan 🇭🇺

ATP Auckland
Eliot Spizzirri
0
4
6
0
Fabian Marozsan
15
6
2
2
DOPPIO
Inigo Cervantes 🇪🇸 / Luciano Darderi 🇮🇹 vs Francisco Cabral 🇵🇹 / Lucas Miedler 🇦🇹
ATP Auckland
Inigo Cervantes / Luciano Darderi
1
2
Francisco Cabral / Lucas Miedler [2]
6
6
Vincitore: Cabral / Miedler
Alexander Erler 🇦🇹 / Robert Galloway 🇺🇸 vs Finn Reynolds 🇳🇿 / James Watt 🇳🇿

ATP Auckland
Alexander Erler / Robert Galloway
0
0
Finn Reynolds / James Watt
0
0
Theo Arribage 🇫🇷 / Albano Olivetti 🇫🇷 vs Cervantes 🇪🇸 / Darderi 🇮🇹 oppure Cabral 🇵🇹 / Miedler 🇦🇹

Il match deve ancora iniziare

Yuki Bhambri 🇮🇳 / Andre Goransson 🇸🇪 vs Erler 🇦🇹 / Galloway 🇺🇸 oppure Reynolds 🇳🇿 / Watt 🇳🇿

Il match deve ancora iniziare

