ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali (LIVE)

ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali

Il match deve ancora iniziare

Tomas Machacvs Tommy Paul(Non prima 04:30)

Alejandro Davidovich Fokina vs Ugo Humbert (Non prima 09:00)



Il match deve ancora iniziare

Showcourt 1 – ore 02:30

Christian Harrison / Neal Skupski vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Harri Heliovaara / Henry Patten



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Quarti di Finale e Semifinali, cemento

ATP Auckland Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 0 4 1 Jakub Mensik [3] • Jakub Mensik [3] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Mensik 1-3 G. Mpetshi Perricard 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Mensik 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 J. Mensik 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-3 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-40 2-1 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 2-0 → 2-1 G. Mpetshi Perricard 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 J. Mensik 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Giovanni Mpetshi Perricard 🇫🇷 vs Jakub Mensik 🇨🇿

Ben Shelton 🇺🇸 vs Sebastian Baez 🇦🇷



ATP Auckland Ben Shelton [1] Ben Shelton [1] 15 5 1 Sebastian Baez [7] • Sebastian Baez [7] 30 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Baez 0-15 30-15 1-0 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Baez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 S. Baez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 S. Baez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-3 → 3-4 S. Baez 0-15 15-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Baez 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace ace 0-2 → 1-2 S. Baez 15-0 40-0 0-1 → 0-2 B. Shelton 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 0-1

Mpetshi Perricard 🇫🇷 / Mensik 🇨🇿 vs Spizzirri 🇺🇸 / Marozsan 🇭🇺



Il match deve ancora iniziare

Shelton 🇺🇸 / Baez 🇦🇷 vs Marcos Giron 🇺🇸



Il match deve ancora iniziare

Eliot Spizzirri 🇺🇸 vs Fabian Marozsan 🇭🇺



ATP Auckland Eliot Spizzirri Eliot Spizzirri 0 4 6 0 Fabian Marozsan • Fabian Marozsan 15 6 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Marozsan 15-0 0-2 E. Spizzirri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Marozsan 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Spizzirri 30-0 ace 40-0 ace 5-2 → 6-2 F. Marozsan 0-15 0-30 df 0-40 4-2 → 5-2 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Marozsan 0-15 0-30 df 0-40 0-2 → 1-2 E. Spizzirri 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Spizzirri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Spizzirri 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 3-3 → 3-4 E. Spizzirri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 E. Spizzirri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Spizzirri 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Auckland Inigo Cervantes / Luciano Darderi Inigo Cervantes / Luciano Darderi 1 2 Francisco Cabral / Lucas Miedler [2] Francisco Cabral / Lucas Miedler [2] 6 6 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Cabral / Miedler 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 I. Cervantes / Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 I. Cervantes / Darderi 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Cervantes / Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Cabral / Miedler 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 I. Cervantes / Darderi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Cabral / Miedler 15-15 15-30 30-40 40-40 1-5 → 1-6 I. Cervantes / Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 I. Cervantes / Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 I. Cervantes / Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Inigo Cervantes 🇪🇸 / Luciano Darderi 🇮🇹 vs Francisco Cabral 🇵🇹 / Lucas Miedler 🇦🇹

Alexander Erler 🇦🇹 / Robert Galloway 🇺🇸 vs Finn Reynolds 🇳🇿 / James Watt 🇳🇿



ATP Auckland Alexander Erler / Robert Galloway Alexander Erler / Robert Galloway 0 0 Finn Reynolds / James Watt Finn Reynolds / James Watt 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Theo Arribage 🇫🇷 / Albano Olivetti 🇫🇷 vs Cervantes 🇪🇸 / Darderi 🇮🇹 oppure Cabral 🇵🇹 / Miedler 🇦🇹



Il match deve ancora iniziare

Yuki Bhambri 🇮🇳 / Andre Goransson 🇸🇪 vs Erler 🇦🇹 / Galloway 🇺🇸 oppure Reynolds 🇳🇿 / Watt 🇳🇿



Il match deve ancora iniziare