ATP 2027: svelato il calendario, sostanziamente invariato rispetto al 2026

59 tornei in 29 paesi, oltre ai 4 Slam e le competizioni a squadre. L’ATP attraverso la sua piattaforma ufficiale ha svelato il calendario 2027 che sostanzialmente è identico a quello della stagione da poco iniziata. L’unico piccolo spostamento è l’inversione rispetto al 2026 tra i tornei di Bruxelles e Stoccolma: l’evento svedese torna nella settimana 42 insieme a Lione e Almaty, mentre quello belga scivola appena prima delle Finals (e i 250 punti non conteranno per la Race, andando all’anno successivo, con il taglio che sarà effettuato dopo Parigi indoor). Inoltre sempre nella settimana 46 tra Parigi e le Finals c’è un nuovo 250 con sede da stabilire (possibilità per un torneo in Italia?).

Confermati i 9 tornei Masters 1000, 7 dei quali su 12 giorni (solo Monte-Carlo e Parigi indoor sono sulla classica settimana), 16 tornei 500 e 29 eventi 250. Dal 2028 entrerà il nuovo mille in Arabia Saudita e questo provocherà di sicuro degli aggiustamenti. Infatti l’ATP sta cercando di riacquistare alcune date per riorganizzare la stagione, ma sta trovando discrete resistenze (per esempio il torneo di Basilea, storico evento svizzero in autunno, ha declinato l’invito forte del contratto pluriennale siglato).

Confermate le ATP Finals in Italia nella settimana n.46 (dal 14 novembre) e quindi a seguire la Final 8 di Davis Cup. Collocate nella settimana 50 le NextGen Finals, ma non c’è ancora una sede (manca anche per l’edizione 2026). Non si risolvono anche alcune posizioni non “ideali”, come lo storico 500 di Amburgo relegato torneo nella settimana precedente a Roland Garros – e quindi di fatto di scarsissimo interesse per tutti i big – o la scomparsa di un torneo su erba post-Wimbledon, fatto questo che ha scontentato un po’ tutti visto che il tennis sui prati è molto tornato di moda. Idem per il tennis in Sud America: solo 3 settimane e 3 tornei, in barba ai milioni di appassionati del continente.

“La stagione 2027 vedrà l’ATP continuare a implementare riforme chiave attraverso OneVision, progettate per rafforzare gli eventi premium del Tour, allineare gli interessi di giocatori e tornei e migliorare l’esperienza dei tifosi” si legge nel comunicato. “Al centro di questa evoluzione ci sono gli accordi progressivi di condivisione degli utili dei tornei, che hanno svolto un ruolo chiave nel raggiungere livelli record di compensi per i giocatori in tutto lo sport”.

Gaudenzi, Presidente ATP, sottolinea invece il grande numero di appassionati che assistono ai tornei: “Il record di 5,55 milioni di fan che partecipano ai nostri eventi la dice lunga sulla forza e l’attrattiva globale del tennis odierno. Il nostro obiettivo è quello di generare maggiore valore, valorizzando i nostri eventi di alto livello e offrendo il meglio del nostro sport ai tifosi”.

Nel 2027 quindi si proseguirà con la struttura attuale, poi dal 2028 diversi scenari potrebbero cambiare. Non resta che attendere…

Marco Mazzoni