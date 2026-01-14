Da amatore a milionario: la notte magica di Jordan Smith (con tutti i risultati del torneo Million Dollar 1 Point Slam)

Una serata da film, di quelle che restano impresse nella memoria per sempre. L’epilogo è da brividi: “Vince Smith! Esce il rovescio di Garland!” e l’impianto esplode. L’amatore australiano completa così un’impresa clamorosa, conquistando l’esibizione al punto secco dopo aver già fatto parlare di sé per una vittoria incredibile contro Jannik Sinner nei turni precedenti. In finale supera la taiwanese Joanna Garland, coronando una cavalcata che nessuno avrebbe potuto immaginare alla vigilia.

Jordan Smith, lontano dai riflettori del grande tennis e senza lo status di professionista, ha trasformato questa esibizione in una favola sportiva. Un solo punto per decidere tutto, una tensione palpabile sugli spalti e poi quell’errore di Garland che spalanca le porte al trionfo dell’australiano. Un momento che resterà inciso per sempre nei suoi ricordi: una notte che sicuramente non dimenticherà.

Al termine dell’incontro l’emozione è tutta nelle parole del protagonista:

“Ero così nervoso, è stata un’esperienza indimenticabile. Pensavo di giocare al massimo un punto”, ha raccontato Smith, visibilmente commosso per un trionfo che potrebbe davvero cambiargli la vita.

Il torneo ha regalato sorprese fin dalle fasi iniziali. Le eliminazioni eccellenti di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner già agli ottavi di finale hanno cambiato completamente lo scenario, aprendo la strada a protagonisti inattesi e dando ancora più valore al percorso dell’amatore australiano, capace di sfruttare ogni occasione con coraggio e leggerezza.

In palio c’era un premio da sogno: un milione di dollari australiani, che solo uno tra Smith e Garland avrebbe potuto portarsi a casa. Le loro dichiarazioni alla vigilia raccontano due prospettive diverse ma ugualmente affascinanti: Smith ha spiegato che, in caso di vittoria, avrebbe comprato una casa, mentre Garland aveva fatto sapere che avrebbe utilizzato il premio per finanziare la sua stagione nel circuito WTA, inseguendo il sogno di una carriera stabile tra le professioniste.

Alla fine è stato l’australiano ad avere la meglio. Torna a casa senza l’auto riservata al miglior amatore, ma con qualcosa di molto più grande: la consapevolezza di aver scritto una pagina irripetibile della propria storia sportiva e un assegno che vale più di qualsiasi trofeo.

In un’esibizione nata per divertire, Smith ha trovato la sua favola personale. E il pubblico, quella sera, ha assistito a qualcosa di speciale: la dimostrazione che nello sport, a volte, basta un solo punto per cambiare tutto.

Jordan Smith 🇦🇺 vs Joanna Garland 🇹🇼Jordan Smith 🇦🇺 vs Alec Reverente 🇦🇺Donna Vekic 🇭🇷 vs Joanna Garland 🇹🇼Pedro Martinez 🇪🇸 vs Jordan Smith 🇦🇺Joanna Garland 🇹🇼 vs Maria Sakkari 🇬🇷 [16]Donna Vekic 🇭🇷 vs McCartney Kessler 🇺🇸Amanda Anisimova 🇺🇸 vs Jordan Smith 🇦🇺Iga Swiatek 🇵🇱 [3] vs Pedro Martinez 🇪🇸

Ottavi di Finale

Maria Sakkari 🇬🇷 [16] vs Carlos Alcaraz 🇪🇸 [1] 1-0 (palla corta in rete)

Nick Kyrgios 🇦🇺 vs Joanna Garland 🇹🇼 0-1 (risposta di rovescio fuori)

McCartney Kessler 🇺🇸 vs Alec Reverente 🇦🇺 1-0 (errore di diritto)

Donna Vekic 🇭🇷 vs Naomi Osaka 🇯🇵 [13] 1-0 (Risposta fuori)

Jordan Smith 🇦🇺 vs Jannik Sinner 🇮🇹 [2] 1-0 (doppio fallo)

Daniil Medvedev 🇷🇺 [11] vs Amanda Anisimova 🇺🇸 [6] 0-1 (errore di rovescio)

Pedro Martinez 🇪🇸 vs Alexander Bublik 🇰🇿 [10] 1-0 – (errore di diritto)

Iga Swiatek 🇵🇱 [3] vs Frances Tiafoe 🇺🇸 [14] 1-0 (doppio fallo)





2° Turno

Carlos Alcaraz 🇪🇸 [1] vs vs Andres Schneiter 🇦🇷 1-0

Maria Sakkari 🇬🇷 [16] vs Karl Stefanovic 🇦🇺 1-0

Alexander Zverev 🇩🇪 [5] vs Joanna Garland 🇹🇼 0-1

Andrey Rublev 🇷🇺 [12] vs Nick Kyrgios 🇦🇺 0-1

Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 [9] vs Alec Reverente 🇦🇺 0-1

Jasmine Paolini 🇮🇹 [8] vs McCartney Kessler 🇺🇸 0-1

Naomi Osaka 🇯🇵 [13] vs Andy Lee 🇦🇺 1-0

Coco Gauff 🇺🇸 [4] vs Donna Vekic 🇭🇷 0-1

Jannik Sinner 🇮🇹 [2] vs Pablo Carreno Busta 🇪🇸 1-0

Laura Pigossi 🇧🇷 [15] vs Jordan Smith 🇦🇺 0-1

Amanda Anisimova 🇺🇸 [6] vs Arthur Rinderknech 🇫🇷 1-0

Daniil Medvedev 🇷🇺 [11] vs Petar Jovic 🇦🇺 1-0

Alexander Bublik 🇰🇿 [10] vs Damien Oliver 🇦🇺 1-0

Elena Rybakina 🇰🇿 [7] vs Pedro Martinez 🇪🇸 0-1

Frances Tiafoe 🇺🇸 [14] vs Marat Safin 🇷🇺 1-0

Iga Swiatek 🇵🇱 [3] vs Flavio Cobolli 🇮🇹 1-0

Australian Open + 2026 – 1 Pt Slam

🏆 Main Draw – 1° Turno

1. Carlos Alcaraz 🇪🇸 [1] vs BYE

2. Corentin Moutet 🇫🇷 vs Andres Schneiter 🇦🇷 0-1

3. Thomas Van Haaren 🇦🇺 vs Karl Stefanovic 🇦🇺 0-1

4. BYE vs Maria Sakkari 🇬🇷 [16]

5. Alexander Zverev 🇩🇪 [5] vs BYE

6. Varvara Lepchenko 🇺🇸 vs Joanna Garland 🇹🇼 0-1

7. Steve Yarwood 🇦🇺 vs Nick Kyrgios 🇦🇺 0-1

8. BYE vs Andrey Rublev 🇷🇺 [12]

9. Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 [9] vs BYE

10. Kathleen Belsteen 🇦🇺 vs Alec Reverente 🇦🇺 0-1

11. Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 vs McCartney Kessler 🇺🇸 0-1

12. BYE vs Jasmine Paolini 🇮🇹 [8]

13. Naomi Osaka 🇯🇵 [13] vs BYE

14. Andy Lee 🇦🇺 vs Ashleigh Simes 🇦🇺 1-0

15. Alejandro Kon 🇦🇷 vs Donna Vekic 🇭🇷 0-1

16. BYE vs Coco Gauff 🇺🇸 [4]

17. Jannik Sinner 🇮🇹 [2] vs BYE

18. Pablo Carreno Busta 🇪🇸 vs Linda Fruhvirtova 🇨🇿 1-0

19. Jordan Smith 🇦🇺 vs Bailey Smith 🇦🇺 1-0

20. BYE vs Laura Pigossi 🇧🇷 [15]

21. Amanda Anisimova 🇺🇸 [6] vs BYE

22. Arthur Rinderknech 🇫🇷 vs Johan Tatlot 🇫🇷 1-0

23. Petar Jovic 🇦🇺 vs Jay Chou 🇨🇳 1-0

24. BYE vs Daniil Medvedev 🇷🇺 [11]

25. Alexander Bublik 🇰🇿 [10] vs BYE

26. Damien Oliver 🇦🇺 vs Kyle Mackin 🇦🇺 1-0

27. Pedro Martinez 🇪🇸 vs Aliona Bolsova 🇪🇸 1-0

28. BYE vs Elena Rybakina 🇰🇿 [7]

29. Frances Tiafoe 🇺🇸 [14] vs BYE

30. Marat Safin 🇷🇺 vs Aswin Vijayaragavan 🇦🇺 1-0

31. Calum Puttergill 🇦🇺 vs Flavio Cobolli 🇮🇹 0-1

32. BYE vs Iga Swiatek 🇵🇱 [3]