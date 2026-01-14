Da amatore a milionario: la notte magica di Jordan Smith (con tutti i risultati del torneo Million Dollar 1 Point Slam)
Una serata da film, di quelle che restano impresse nella memoria per sempre. L’epilogo è da brividi: “Vince Smith! Esce il rovescio di Garland!” e l’impianto esplode. L’amatore australiano completa così un’impresa clamorosa, conquistando l’esibizione al punto secco dopo aver già fatto parlare di sé per una vittoria incredibile contro Jannik Sinner nei turni precedenti. In finale supera la taiwanese Joanna Garland, coronando una cavalcata che nessuno avrebbe potuto immaginare alla vigilia.
Jordan Smith, lontano dai riflettori del grande tennis e senza lo status di professionista, ha trasformato questa esibizione in una favola sportiva. Un solo punto per decidere tutto, una tensione palpabile sugli spalti e poi quell’errore di Garland che spalanca le porte al trionfo dell’australiano. Un momento che resterà inciso per sempre nei suoi ricordi: una notte che sicuramente non dimenticherà.
Al termine dell’incontro l’emozione è tutta nelle parole del protagonista:
“Ero così nervoso, è stata un’esperienza indimenticabile. Pensavo di giocare al massimo un punto”, ha raccontato Smith, visibilmente commosso per un trionfo che potrebbe davvero cambiargli la vita.
Il torneo ha regalato sorprese fin dalle fasi iniziali. Le eliminazioni eccellenti di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner già agli ottavi di finale hanno cambiato completamente lo scenario, aprendo la strada a protagonisti inattesi e dando ancora più valore al percorso dell’amatore australiano, capace di sfruttare ogni occasione con coraggio e leggerezza.
In palio c’era un premio da sogno: un milione di dollari australiani, che solo uno tra Smith e Garland avrebbe potuto portarsi a casa. Le loro dichiarazioni alla vigilia raccontano due prospettive diverse ma ugualmente affascinanti: Smith ha spiegato che, in caso di vittoria, avrebbe comprato una casa, mentre Garland aveva fatto sapere che avrebbe utilizzato il premio per finanziare la sua stagione nel circuito WTA, inseguendo il sogno di una carriera stabile tra le professioniste.
Alla fine è stato l’australiano ad avere la meglio. Torna a casa senza l’auto riservata al miglior amatore, ma con qualcosa di molto più grande: la consapevolezza di aver scritto una pagina irripetibile della propria storia sportiva e un assegno che vale più di qualsiasi trofeo.
In un’esibizione nata per divertire, Smith ha trovato la sua favola personale. E il pubblico, quella sera, ha assistito a qualcosa di speciale: la dimostrazione che nello sport, a volte, basta un solo punto per cambiare tutto.
Finale
Jordan Smith 🇦🇺 vs Joanna Garland 🇹🇼 1-0 (errore di rovescio)
Finale amatori (Kia Open – Vincitore di una macchina Kia)
Jordan Smith 🇦🇺 vs Alec Reverente 🇦🇺 0-1 (vincente di diritto)
Semifinali
Donna Vekic 🇭🇷 vs Joanna Garland 🇹🇼 0-1 (rovescio lungo)
Pedro Martinez 🇪🇸 vs Jordan Smith 🇦🇺 0-1 (errore di rovescio)
Quarti di Finale
Joanna Garland 🇹🇼 vs Maria Sakkari 🇬🇷 [16] 1-0 (diritto in corridoio)
Donna Vekic 🇭🇷 vs McCartney Kessler 🇺🇸 1-0 (rovescio in rete)
Amanda Anisimova 🇺🇸 vs Jordan Smith 🇦🇺 0-1 (risposta lunga di diritto)
Iga Swiatek 🇵🇱 [3] vs Pedro Martinez 🇪🇸 0-1 (errore di rovescio)
Ottavi di Finale
Maria Sakkari 🇬🇷 [16] vs Carlos Alcaraz 🇪🇸 [1] 1-0 (palla corta in rete)
Nick Kyrgios 🇦🇺 vs Joanna Garland 🇹🇼 0-1 (risposta di rovescio fuori)
McCartney Kessler 🇺🇸 vs Alec Reverente 🇦🇺 1-0 (errore di diritto)
Donna Vekic 🇭🇷 vs Naomi Osaka 🇯🇵 [13] 1-0 (Risposta fuori)
Jordan Smith 🇦🇺 vs Jannik Sinner 🇮🇹 [2] 1-0 (doppio fallo)
Daniil Medvedev 🇷🇺 [11] vs Amanda Anisimova 🇺🇸 [6] 0-1 (errore di rovescio)
Pedro Martinez 🇪🇸 vs Alexander Bublik 🇰🇿 [10] 1-0 – (errore di diritto)
Iga Swiatek 🇵🇱 [3] vs Frances Tiafoe 🇺🇸 [14] 1-0 (doppio fallo)
2° Turno
Carlos Alcaraz 🇪🇸 [1] vs vs Andres Schneiter 🇦🇷 1-0
Maria Sakkari 🇬🇷 [16] vs Karl Stefanovic 🇦🇺 1-0
Alexander Zverev 🇩🇪 [5] vs Joanna Garland 🇹🇼 0-1
Andrey Rublev 🇷🇺 [12] vs Nick Kyrgios 🇦🇺 0-1
Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 [9] vs Alec Reverente 🇦🇺 0-1
Jasmine Paolini 🇮🇹 [8] vs McCartney Kessler 🇺🇸 0-1
Naomi Osaka 🇯🇵 [13] vs Andy Lee 🇦🇺 1-0
Coco Gauff 🇺🇸 [4] vs Donna Vekic 🇭🇷 0-1
Jannik Sinner 🇮🇹 [2] vs Pablo Carreno Busta 🇪🇸 1-0
Laura Pigossi 🇧🇷 [15] vs Jordan Smith 🇦🇺 0-1
Amanda Anisimova 🇺🇸 [6] vs Arthur Rinderknech 🇫🇷 1-0
Daniil Medvedev 🇷🇺 [11] vs Petar Jovic 🇦🇺 1-0
Alexander Bublik 🇰🇿 [10] vs Damien Oliver 🇦🇺 1-0
Elena Rybakina 🇰🇿 [7] vs Pedro Martinez 🇪🇸 0-1
Frances Tiafoe 🇺🇸 [14] vs Marat Safin 🇷🇺 1-0
Iga Swiatek 🇵🇱 [3] vs Flavio Cobolli 🇮🇹 1-0
Australian Open + 2026 – 1 Pt Slam
🏆 Main Draw – 1° Turno
1. Carlos Alcaraz 🇪🇸 [1] vs BYE
2. Corentin Moutet 🇫🇷 vs Andres Schneiter 🇦🇷 0-1
3. Thomas Van Haaren 🇦🇺 vs Karl Stefanovic 🇦🇺 0-1
4. BYE vs Maria Sakkari 🇬🇷 [16]
5. Alexander Zverev 🇩🇪 [5] vs BYE
6. Varvara Lepchenko 🇺🇸 vs Joanna Garland 🇹🇼 0-1
7. Steve Yarwood 🇦🇺 vs Nick Kyrgios 🇦🇺 0-1
8. BYE vs Andrey Rublev 🇷🇺 [12]
9. Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 [9] vs BYE
10. Kathleen Belsteen 🇦🇺 vs Alec Reverente 🇦🇺 0-1
11. Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 vs McCartney Kessler 🇺🇸 0-1
12. BYE vs Jasmine Paolini 🇮🇹 [8]
13. Naomi Osaka 🇯🇵 [13] vs BYE
14. Andy Lee 🇦🇺 vs Ashleigh Simes 🇦🇺 1-0
15. Alejandro Kon 🇦🇷 vs Donna Vekic 🇭🇷 0-1
16. BYE vs Coco Gauff 🇺🇸 [4]
17. Jannik Sinner 🇮🇹 [2] vs BYE
18. Pablo Carreno Busta 🇪🇸 vs Linda Fruhvirtova 🇨🇿 1-0
19. Jordan Smith 🇦🇺 vs Bailey Smith 🇦🇺 1-0
20. BYE vs Laura Pigossi 🇧🇷 [15]
21. Amanda Anisimova 🇺🇸 [6] vs BYE
22. Arthur Rinderknech 🇫🇷 vs Johan Tatlot 🇫🇷 1-0
23. Petar Jovic 🇦🇺 vs Jay Chou 🇨🇳 1-0
24. BYE vs Daniil Medvedev 🇷🇺 [11]
25. Alexander Bublik 🇰🇿 [10] vs BYE
26. Damien Oliver 🇦🇺 vs Kyle Mackin 🇦🇺 1-0
27. Pedro Martinez 🇪🇸 vs Aliona Bolsova 🇪🇸 1-0
28. BYE vs Elena Rybakina 🇰🇿 [7]
29. Frances Tiafoe 🇺🇸 [14] vs BYE
30. Marat Safin 🇷🇺 vs Aswin Vijayaragavan 🇦🇺 1-0
31. Calum Puttergill 🇦🇺 vs Flavio Cobolli 🇮🇹 0-1
32. BYE vs Iga Swiatek 🇵🇱 [3]
Vorrei sapere quanti pensano che Jannik volesse vincere contro Smith ?!
Ma veramente pensate che in Europa qs spettacolo avrebbe 100 persone di pubblico complessivamente ?! AHAHAH
Come ha tirato il servizio jannik nei quarti finale?
Arnaldo ti offrirei un caffe. Le rotelle gli mancano tutte e purtroppo non sa neanche cosa siano.E´questa e´la dura verita
Jordan Smith é il vero n1
Devo essere sincero….sto show l’ho trovato per nulla divertente….non avrei pagato un centesimo per vederlo….
Bravo Giordano fabbro
Chi lo ha preso sul serio è stato l’iberico Martinez, unico vero perdente di questa serata. Rosso in volto, teso come una corda di violino, salivava di brutto al pensiero del milione. A separarlo dal malloppo c’erano solo una donna e un maestro di circolo, ma ha avuto ancora più braccino del maestro di circolo, tirando solo pallette manco fosse un 3.4 in finale al rodeo della domenica. E al momento dell’inevitabile sconfitta, furioso, per poco non distrugge la racchetta…
Che triste personaggio.
Cmq uno che è stato classificato atp nn è un dilettante… Mica è un 4 categoria
Perchè ha giocato un punto con un professionista, col dilettante non ha buttato di là il servizio.
@ Lorenzo Carini (#4544903)
Assolutamente un tennista, complimenti a lui.
Alla fine la passione per la racchetta lo ha ricompensato.
Alcune figure di cacca epocali.
Cobolli preso a pallate
Kyrgios che vuol tirare un vincente in risposta contro Garland e lo sbaglia
Ma soprattutto Martinez, che tira a 2 all’ora per non sbagliare e appena prova a tirare un minimo più forte sbaglia di mezzo metro e si fuma un milione di dollari australiani.
La cosa più divertente era “sasso, forbice, carta” che alcuni non sapevano neanche fare. Ma l’hanno fatta solo per il primo turno purtroppo.
ahhhhhhh vedi un pò il buongustaio eh, la famosa DURA …. verità
Una storia triste. Doveva vincere la ragazza che, come aveva detto, si sarebbe pagata la vita sul tour per due o tre anni… Peccato. Very sad, very sad…
Smith è stato n.1141 ATP in singolare nel 2023 (ha giocato soltanto nel circuito ITF, fatta eccezione per un Challenger a Sydney nel 2022 dove riuscì anche a passare un turno nelle qualificazioni) e n.748 ATP in doppio sempre nel 2023 (quattro finali ITF in carriera).
Da giovane ha battuto gente come Norrie o Vukic e giocato anche contro Zverev. Quindi è uno che a tennis sa giocarci, direi un buonissimo seconda categoria in Italia: non proprio un amatore al 100% 🙂
Quindi hanno perso tutti di proposito?
Questo torneo ha mostrato invece quanto centri la matematica, la statistica, la fisica, la psicologia nello sport. Ciò che non si vede, la differenza tra probabilità e valore atteso, …
Solo vedere che tutti sceglievano la risposta anzichè battere una seconda ci spiega una infinità di cose
Forse i due finalisti si sono accordati, prima di scendere in campo, per dividersi il montepremi…
Qualche considerazione: show piacevole da seguire, Sinner e il tamarro australiano, che riesce anche qui a rompere la racchetta, sempre ben distanti (almeno da quel che ho visto, sempre lontanissimi), Jannik e Carlos hanno sbagliato quasi volontariamente, il vincitore dilettante sicuramente è già ricco di suo, infatti i genitori hanno un facoltoso Circolo Tennis, certamente non sarei stato invitato io al Torneo.
un assurdità , punto e basta . Non è tennis ne altro, per di più misto donne e uomini… purtroppo se ne scrive e se parla … mah
@ MAURO (#4544852)
Questo torneo è pianificato per far vincere gli amatori, se lo prendi sul serio significa che ti manca qualche rotella.
@ Koko (#4544895)
Hunger*
Magari lui lo è anche nella vita in realtà! Cobolli e’ stato un pallettaro passivo che si è convertito all’ aggressione ma in questo torneo o sei pallettaro alla Martinez o aggredisci ordinatamente. La via di mezzo pasticciona rende meno perché non c’è margine. Una sorta di Hurger Games in cui nessuno muore!
Onestamente non mi e piaciuta, il tennis e un altra cosa
Hanno giocato con due freni a mano tirati, non uno…
Ogni volta che c’è di mezzo Sinner qualsivoglia pagliacciata diventa, per gli scienziati del forum, “un evento divertente”. In assenza de “l’umile”, viceversa, trattasi di “baracconata per palancari”.”
Per me è un evento molto godibile ed intelligente ed il fatto che in finale ci siano andati una donna che è 127 del mondo ed un dilettante , dimostra che questa manifestazione ha funzionato.
Sicuramente ha molto più senso una cosa del genere che l’esibizione tra Jannik e Carlos a Seoul con 2 milioni a testa piuttosto che quello schifo del 6 Kings Slam o come cacchio si chiama
@ von Hayek (#4544876)
… aggiungo: forse oggi molti capiranno perchè Musetti è n. 5 del mondo nonostante non vinca mai un torneo. Musetti è un perdente, Alcaraz è un perdente, Sinner è un perdente, Zverev è un perdente, Medvedev è un perdente, …. Djokovic non c’era, Gauf, Osaka, ….
Dissento.
E’ tantissimo tennis. Si capisce perchè i più forti del mondo nella loro carriera vincono solo la metà dei punti giocati (ok un pochino di più). C’è più tennis in questa “esibizione” che in una infinità di partite ufficiali.
Certamente, va tutto contestualizzato. Ma in qualsiasi studio, in qualsiasi materia, la si capisce analizzando i massimanti, i minimanti, i punti di flesso, …
E’ tennis?
Certamente no, ma si divertono e stanno divertendo il pubblico, nelle pause vedo tante risate tra i giocatori.
Vedere Rublev così disteso, Medvedev col sorriso, le ragazze tutte sorridenti è uno spot per il tennis, quello vero.
Seguo il tennis quasi quotidianamente da 40 anni. E questo evento mi sta divertendo moltissimo! Bello vedere amatori, giocatori di medio livello, donne e uomini, tutti insieme. Tutto fatto col sorriso, ma quando giocano ci tengono e senti proprio la tensione. E son saltati fuori pure dei begli scambi. ..Martinez, concentratissimo, ha appena vinto con Swiatek con scambio molto molto molto attento…
torneo divertente ma da non ripetere. va bene come cosa 1 tantum, ma fatta ogni anno non lo guarderebbe piu’ nessuno
Masochista.
E Sakkari.
Brava Garland.
Anche la NBA es. fa l’All Star Game
con giochi strani saltimbanchi e classifiche “ad usum Delphini”.
Intrattenimento.
Anche bel medioevo c’erano i giocolieri, i giullari e i saltimbanchi…
Spettacoli che niente hanno a che vedere, nei casi, con i giochi di base. 😉
Così va. 🙁
AHAHAHAHAHAHA.
A me non dispiacerebbe.
@REDAZIONE: “doppio fallo” di Sinner non è corretto perché ha sbagliato un SINGOLO servizio.
E per me l’ha pure fatto apposta 😉
Il famoso movimento italico…….
@ zawix (#4544849)
Par queo faso el meriio.
Ma oncò no go voia de laorar, stao casa e me ciapo meza jornada
@ JannikUberAlles (#4544838)
Col mio reddito non avrei mai potuto finanziarmi nemmeno la carriera Juniores anche se fossi stato portato per giocare a tennis.
Braccino Zverev 😀
Dai che no go tuta ea matina.
Molto meglio ora con i giocatori veri
Chiaro che tutti sperano in una finale Kyrgios-Sinner
Vince chi osa.
Non brutto come evento.
Gauff doppio fallo 😀
E poi c’è Kyrgios che ha trovato la sua dimensione: partite che durano un punto.
Viene stimato un costo di circa 1,5 milioni (di €) per riuscire a diventare un giocatore di buon livello (nei primi 3-500).
Credo che il 90% delle famiglie dei giocatori si sia indebitata.
Recentemente proprio Sinner aveva raccontato la sua storia e la possibilità di fermarsi se non fosse entrato nei 300, per non rovinare i genitori!
Cucù vorrei vedere te essere attivo con la Iga. Quella fa la dominatrice e ti frusta per bene
non ho capito perche’ si dovrebbe comparare il tennis con questo spettacolo.
Le 2 cose non c’entrano niente.
E comunque al tennis non fa male.
Se uno è forte si gioca bene anche un singolo punto!
Un piacevole passatempo. Finora c’è stato un unico tennista che ha tirato forte come se giocasse davvero: Jannik non riesce a trattenersi, è fatto così.
Per un punto Martin perse la cappa
Dietro a Sinner…..il vuoto
Format stupido
Esatto, sarebbe stato molto più divertente.
Si alternano al servizio, e vince chi arriva primo a un distacco di 2 punti.
Alla peggio un deciding point a 10, per evitare un 138-136
a me questa deriva del tennis non piace per niente.
A Coco credo non le sarebbero bastati 3 servizi.
L’unico che ha tirato forte è stato Jannik
Cobolli troppo passivo!
Le donne si stanno facendo valere.
Che vergogna Cobolli.
Preso a pallate dalla polacca.
Ma si!!
É un gioco. Ben pagato ed apprezzato dal pubblico. É come andare al circo. Lo si critica, ma si va.
@ JannikUberAlles (#4544804)
Reddito più medio che basso però.
Asicroni Iga e Flavio.
Questo è il tipico torneo di kyrgios
Per il momento una buffonata pazzesca, con diversi incontri senza scambi perchè sbagliano subito il servizio. Però il pubblico ride……….
Ragazzi il format per me è vincente,un pò di leggerezza…
sulla carta mi piaceva questo format, ma mi aspettavo che giocassero quel punto alla morte, invece vedo gente che a stento palleggia, anche i professionisti.
spero che andando avanti le cose si facciano più serie.
è più divertente quando fanno i doppi falli.
Per fare un na parvenza di tennis dovrebbe avere una un distacco minimo di due punti per la vittoria.
Mi sembra che tu sia caduto in un grosso “luogo comune”: il tennis non è mai stato uno sport per “ricchi” o per gente con la “puzza sotto il naso” e questo viene testimoniato dal 90% dei nostri migliori giocatori, tutti provenienti da famiglie a reddito basso-medio.
E questo vale dai tempi di Panatta fino al Sinner di oggi (figlio di un cuoco e di una cameriera).
Tra i migliori in attività solo Nardi (che io sappia, ma forse tu ne sai di più) proviene da una famiglia “benestante” (il padre è notaio).
Quindi non so se la tua sia ignoranza o semplice qualunquismo!
@ JannikUberAlles (#4544792)
Bisogna accattivarsi la new generation e anche chi non è vicino al tennis quotidianamente. Altrimenti, questo sport farà la fine del polo o del cricket. Il tennis è nato come sport di nicchia, per gente con la puzza sotto il naso che si sente (o magari lo è!!)superiore alle persone comuni.Se non viene data una rinfrescata quando è possibile, non si andrà da nessuna parte.
Sto guardando… Nonostante tutto è molto divertente e spettacolare.
Niente a vedere con una partita regolare ma coinvolgente e il pubblico si diverte.
In sostanza questa – almeno rispetto al vero tennis – è una “ca#ata pazzesca” però il centrale di Melbourne è praticamente tutto esaurito…
…quindi bisogna dare “ragione” agli organizzatori (che si preoccupano di vendere i biglietti).
Una volta il tennis era uno sport seguito al 90% da giocatori-amatori mentre oggi si è trasformato in “entertainment” con la maggioranza degli spettatori che non ha mai giocato e che spesso non conosce neppure le regole principali.
Allora queste iniziative “spettacolari” hanno un grandissimo seguito, come piacciono alla massa quei telecronisti “incompetenti” ma che parlano molto (anche a sproposito per i veri appassionati della disciplina) e quindi “tengono compagnia” durante l’evento.
Vediamo Nicolino cosa combina.
Million Dollar 1 Point Slam live dalle 9:30
