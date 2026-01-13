ATP 250 Buenos Aires 2026: 4 azzurri al via (incluso Musetti)
La settimana non è delle migliori per un ATP 250, “schiacciato” dai 500 di Rotterdam e Dallas poco il rientro della trasferta in Australia, ma a Buenos Aires sono fiduciosi di organizzare un torneo di alto livello e sono 4 i tennisti italiani annunciati per l’edizione 2026 dell’appuntamento argentino: Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. C’è curiosità proprio per il finalista di Wimbledon 2021 (apparso in ottima forma nel vernissage del Kooyong Classic contro Tien) che mai in carriera ha giocato in Argentina. Matteo infatti è sbarcato a Rio de Janeiro nel 2022, anche per il sogno di conoscere il paese di origine dell’amatissima nonna, rimediando una vittoria contro il tennista di casa Monteiro e poi sconfitto nei quarti da Alcaraz, pronto a prendersi la rivincita dopo la battuta d’arresto sofferta contro il romano agli Australian Open poche settimane prima (nell’unico match perso in carriera al quinto set dallo spagnolo finora…).
Musetti guiderà il seeding visto l’attuale n.5 ATP, quindi una nutrita pattuglia di tennisti di casa, da Cerundolo a Baez, ma anche il talento brasiliano Fonseca, che proprio a Baires lo scorso anno vinse il suo primo torneo ATP in carriera e cercherà di difendere il titolo. Nel 2024 il 250 organizzato nella capitale fu vinto da Diaz Acosta, mentre nel 2023 Alcaraz trionfò battendo in finale Norrie. Ruud, e Schwartzman altri campioni recenti, mentre per trovare un tennista italiano vittorioso c’è da tornare al 2019, quando Marco Cecchinato trionfò battendo in finale l’idolo di casa Schwartzman (lasciandogli solo tre game). Il siciliano è l’unico azzurro ad aver vinto il torneo. Sarà il 2026, magari con il favorito Lorenzo Musetti, a far sventolare di nuovo il tricolore sul Buenos Aires Lawn Tennis Club? Nel post dell’account X ufficiale del torneo, troviamo la lista completa dei giocatori confermati per il torneo: sei i tennisti di casa, in attesa poi delle wild card e qualificazioni (ed eventuali rinunce, ovviamente). Al momento, l’unica Wild Card già annunciata è quella a Gael Monfils.
¡LISTA OFICIAL CONFIRMADA PARA EL #IEBMasArgOpen2026! 🏆
📋 Estos son los jugadores que dirán presente en la vigésimo sexta edición del IEB+ Argentina Open:
Lorenzo Musetti 🇮🇹 (5)
Francisco Cerúndolo 🇦🇷 (20)
Luciano Darderi 🇮🇹 (24)
João Fonseca 🇧🇷 (30)
Sebastián Báez 🇦🇷 (39)… pic.twitter.com/Ns2koeChBX
— IEB+ Argentina Open (@iebmasargopen) January 13, 2026
Per Musetti quella 2026 sarà la terza presenza a Buenos Aires: sia nel 2023 (al debutto) che nel 2025 si è fermato nei quarti di finale, ma l’anno scorso giocò solo il suo match d’esordio, ritirandosi prima di scendere in campo contro Martinez per un problema muscolare. Sarà la terza volta anche per Darderi che finora non ha raccolto buoni risultati nel torneo, con solo una vittoria riportata nel 2024 contro Navone. Lo scorso anno il nativo di Villa Gesell fu stoppato subito da Cerundolo. Sonego invece tornerà per la quarta volta a Baires, il suo miglior risultato nel torneo è la semifinale del 2022, quando si arrese in tre set a Schwartzman, in quella che è stata anche la sua ultima apparizione nell’evento albiceleste.
Marco Mazzoni
8 commenti
Ci sta, ma allora potrebbe saltare Dubai e mettere un 250 pre-Montecarlo tipo Bucarest o Marrakech…
Io ho timori legati allo spreco di energie su campi diversi da quelli europei.
Passi per Musetti e Darderi, ma Berrettini e Sonego potevano restare sul cemento invece di fare 2-3 settimane sulla terra
secondo me, hanno puntato tutto sul filone che da montecarlo porta al roland garros.
la trasferta sudamericana servirà a musetti e perlas per fare quel rodaggio sulla terra che altrimenenti che mancherebbe se andasse sul duro dopo l’australian Open.
io trovo che sia una mossa giusta e la condivido.
avere un obiettivo concreto e perseguirlo.
Puntiamo alla terra e mettiamocela tutta.
almeno per quest’anno.
Ho sempre meno speranze che Musetti rinunci alla trasferta sudamericana.
Campi pesanti e poi alternare Terra con Hard tra Acapulco e Miami col rientro su Terra a Montecarlo.
Avrei preferito tanto Rotterdam-Doha o Dubai e speravo che con Perlas modificasse i programmi, pazienza…