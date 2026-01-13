Woodforde pessimista su Djokovic, e avverte: “In caso di brutto risultato a Melbourne, non mi sorprenderei se decidesse di dire basta”

Un eventuale pessimo risultato agli Australian Open può spingere Novak Djokovic addirittura al ritiro? È uno scenario estremo e alquanto azzardato, ma secondo l’ex campione Slam (in doppio) Mark Woodforde se questo si verificasse la conseguenza potrebbe essere dirompente, con un annuncio clamoroso o comunque avvicinare terribilmente il serbo alla decisione di appendere la fatidica racchetta al chiodo. Djokovic si è finalmente rivisto in campo a Melbourne dopo diverse settimane “off” spese tra Grecia (dove ha stabilito la propria residenza dopo i problemi col presidente del suo paese) e vacanze al mare in famiglia, lontano dal tennis e tornei. Ha quindi deciso di saltare l’ATP 250 di Adelaide, cambiando idea rispetto all’annuncio della propria presenza per testare la sua forma in competizione. “Non mi sento pronto”, e addio torneo in preparazione agli Australian Open. Con un grande sostegno del pubblico visto che è recordman di vittorie nel primo Slam dell’anno, Novak oggi si è allenato nell’impianto di Melbourne Park, saggiando le condizioni di palle e campi.

Novak Djokovic trains in front of a PACKED Rod Laver Arena ahead of the 2026 Australian Open 🎾 The 10-time champion chases Grand Slam title No. 25 in Melbourne🏆👀#AusOpen pic.twitter.com/FpY8qGYjo3 — TNT Sports (@tntsports) January 13, 2026

Djokovic si avvia verso un’altra nuova stagione con diversi punti interrogativi sul suo futuro: da un lato la caccia al 25° titolo del Grande Slam in singolare (e 11° all’Australian Open), dall’altro l’età che avanza inesorabile e due avversari formidabili contro i quali nelle ultime tre semifinali Slam 2025 (Roland Garros, Wimbledon e US Open) non ha vinto nemmeno un set, apparso assai deficitario come intensità di gioco e tenuta rispetto a Sinner e Alcaraz.

Sebbene il serbo abbia dichiarato di voler provare a prolungare la carriera fino ai Giochi Olimpici del 2028 (Los Angeles), l’obiettivo appare estremamente ambizioso per un giocatore che ha ammesso di sentire un discreto calo di motivazione, avendo imboccato la fase finale del suo percorso agonistico. Memore delle sue ultime dure sconfitte contro Carlos e Jannik, Woodforde ha espresso un punto di vista assai duro sullo stato mentale con cui Djokovic potrebbe affrontare il 22° Australian Open della sua incredibile carriera.

“Se non dovesse ottenere un buon risultato agli Australian Open, personalmente non mi sorprenderei se decidesse di dire basta”, ha dichiarato Woodforde al media Tennis365. “È semplicemente una mia opinione, il mio modo di vedere le cose. La mediocrità non è una parola che si possa associare a Novak Djokovic. Lui compete solo per il massimo, non per vivacchiare. Penso che l’anno scorso abbia potuto giustificare certi risultati con gli infortuni e con il recupero dalla stagione precedente. Credo però che il processo di invecchiamento, purtroppo, stia raggiungendo Novak. Con l’età tutto accelera. Per questo l’Australian Open sarà un passaggio chiave per lui e determinerà se e quanto vedremo ancora di Novak Djokovic nel 2026“.

Un’affermazione perentoria e probabilmente eccessiva, ma se Djokovic dovesse uscire molto presto dagli Australian Open, magari con una prestazione davvero insoddisfacente, chissà che qualcosa in lui non possa scattare. Ricordiamo che Novak compirà 39 anni il prossimo 22 maggio.

Marco Mazzoni