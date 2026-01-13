Lorenzo Musetti si ferma per precauzione nell’esibizione con Zverev (Video)

L’esibizione tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev a Melbourne si è trasformata in una serata a metà strada tra spettacolo e prudenza, con l’azzurro che ha scelto saggiamente di fermarsi in anticipo per non correre rischi inutili a pochi giorni dall’inizio dell’Australian Open.

Il match, giocato in un clima rilassato ma con scambi di ottimo livello, si è chiuso di fatto dopo un solo set, vinto dal tedesco al tie-break per 7-6. Un’ora abbondante di tennis che ha regalato sorrisi, colpi spettacolari e anche momenti di autentica complicità tra i due, come quando un nastro fortunato ha strappato una risata a entrambi o quando si sono scambiati una pacca amichevole a rete dopo uno scambio particolarmente creativo.

Nonostante il contesto da esibizione, l’intensità non è mancata. Musetti ha mostrato sprazzi del suo talento con smorzate raffinate, discese a rete controtempo e rovesci lungolinea di grande qualità. Zverev, dal canto suo, ha alternato ace, soluzioni potenti e qualche errore di troppo, ma anche giocate di classe pura, come una stop-volley quasi casuale che ha strappato l’applauso del pubblico.

Il primo set è stato lungo e combattuto, con continui ribaltamenti di fronte. Zverev avanti per 5 a 3, ha subito il controbreak nel momento clou nel decimo gioco dopo aver mancato anche un set point. Sul 6-6 si è arrivati al tie-break, dove Zverev ha sfruttato meglio i suoi turni di servizio, chiudendo con un ace e approfittando di un dritto in corsa dell’azzurro finito largo nell’ultimo punto.

Ma il risultato, in una serata del genere, è rimasto quasi in secondo piano. La notizia vera è stata la scelta di Musetti di non proseguire oltre il primo set. Il toscano, che nei giorni scorsi ha accusato un lieve fastidio fisico e che non ha ancora con sé il fisioterapista (atteso in Australia nei prossimi giorni), ha preferito fermarsi per precauzione. Una decisione lucida, condivisa anche dal suo angolo, considerando che l’obiettivo ora non è vincere un’esibizione, ma essere pronto per sostenere cinque ore di battaglia vera tra pochi giorni nel primo Slam dell’anno.

A fine set, Zverev si è avvicinato alla panchina di Musetti per informarsi sulle sue condizioni, mentre l’azzurro ha ricevuto un breve trattamento. Un gesto di sportività che ha sottolineato ancora una volta il clima sereno della serata.





Francesco Paolo Villarico