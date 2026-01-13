Alcaraz e Sinner protagonisti al 1 Point Slam: il nuovo show dell’Australian Open 2026 (in campo domani alle ore 09:00 italiane)

Il tennis prova a reinventarsi e lo fa nel modo più spettacolare possibile: all’Open de Australia 2026 debutta il 1 Point Slam, un evento pensato per avvicinare ancora di più pubblico e giocatori, mescolando intrattenimento, competizione e una formula completamente nuova. Tra i protagonisti annunciati ci saranno anche Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, pronti a mettersi in gioco in una sfida dove basta un solo punto per decidere tutto.

Cos’è il 1 Point Slam

Il concetto è semplice quanto rivoluzionario: ogni match si decide con un solo punto. Niente set, niente game, niente tie-break. Chi vince lo scambio passa il turno, chi lo perde è eliminato.

Nel tabellone finale ci saranno 32 partecipanti:

22 professionisti del circuito

10 tra amatori, allenatori, celebrità e appassionati, qualificati attraverso tornei preliminari organizzati nei club australiani e a Melbourne Park.

Un formato che livella le differenze

Per rendere il confronto più equilibrato, la formula prevede alcune regole particolari:

Prima di ogni match si decide chi serve con sasso, carta e forbice.

I professionisti hanno diritto a un solo servizio, mentre gli amatori possono servire due volte.

Per vincere il torneo serve un percorso perfetto: cinque punti consecutivi contro avversari diversi.

Il montepremi è tutt’altro che simbolico: 1 milione di dollari australiani, circa 575.000 euro. Nel 2025 il titolo è stato conquistato da Omar Jasika, a dimostrazione che in questa competizione davvero tutto è possibile.

I big confermati

L’edizione 2026 vedrà in campo alcune delle stelle più luminose del tennis mondiale. Tra i nomi già ufficializzati figurano:

Carlos Alcaraz

Jannik Sinner

Iga Swiatek

Coco Gauff

Daniil Medvedev

Jasmine Paolini

Felix Auger-Aliassime

Naomi Osaka

Nick Kyrgios

Quando si gioca il 1 Point Slam con Alcaraz e Sinner

I match di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel 1 Point Slam dell’Open de Australia 2026 si disputeranno:

Mercoledì 14 gennaio

Ore 19:00 locali a Melbourne

Ore 09:00 in Italia

Dove vederlo in diretta

La copertura televisiva e streaming sarà ampia e internazionale: Diretta su HBO Max e sul canale YouTube di Eurosport

Un nuovo modo di vivere il tennis

Il 1 Point Slam rappresenta un esperimento affascinante: un format rapido, immediato, pensato per coinvolgere nuovi tifosi e offrire ai giocatori un contesto diverso dal solito. In un solo scambio può succedere di tutto: il campione può cadere, l’outsider può entrare nella storia del torneo.

E con nomi come Alcaraz e Sinner in campo, l’appuntamento promette di essere uno dei momenti più curiosi e divertenti dell’Opening Week dell’Australian Open 2026.