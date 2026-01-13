Alcaraz e Sinner protagonisti al 1 Point Slam: il nuovo show dell’Australian Open 2026 (in campo domani alle ore 09:00 italiane)
Il tennis prova a reinventarsi e lo fa nel modo più spettacolare possibile: all’Open de Australia 2026 debutta il 1 Point Slam, un evento pensato per avvicinare ancora di più pubblico e giocatori, mescolando intrattenimento, competizione e una formula completamente nuova. Tra i protagonisti annunciati ci saranno anche Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, pronti a mettersi in gioco in una sfida dove basta un solo punto per decidere tutto.
Cos’è il 1 Point Slam
Il concetto è semplice quanto rivoluzionario: ogni match si decide con un solo punto. Niente set, niente game, niente tie-break. Chi vince lo scambio passa il turno, chi lo perde è eliminato.
Nel tabellone finale ci saranno 32 partecipanti:
22 professionisti del circuito
10 tra amatori, allenatori, celebrità e appassionati, qualificati attraverso tornei preliminari organizzati nei club australiani e a Melbourne Park.
Un formato che livella le differenze
Per rendere il confronto più equilibrato, la formula prevede alcune regole particolari:
Prima di ogni match si decide chi serve con sasso, carta e forbice.
I professionisti hanno diritto a un solo servizio, mentre gli amatori possono servire due volte.
Per vincere il torneo serve un percorso perfetto: cinque punti consecutivi contro avversari diversi.
Il montepremi è tutt’altro che simbolico: 1 milione di dollari australiani, circa 575.000 euro. Nel 2025 il titolo è stato conquistato da Omar Jasika, a dimostrazione che in questa competizione davvero tutto è possibile.
I big confermati
L’edizione 2026 vedrà in campo alcune delle stelle più luminose del tennis mondiale. Tra i nomi già ufficializzati figurano:
Carlos Alcaraz
Jannik Sinner
Iga Swiatek
Coco Gauff
Daniil Medvedev
Jasmine Paolini
Felix Auger-Aliassime
Naomi Osaka
Nick Kyrgios
Quando si gioca il 1 Point Slam con Alcaraz e Sinner
I match di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner nel 1 Point Slam dell’Open de Australia 2026 si disputeranno:
Mercoledì 14 gennaio
Ore 19:00 locali a Melbourne
Ore 09:00 in Italia
Dove vederlo in diretta
La copertura televisiva e streaming sarà ampia e internazionale: Diretta su HBO Max e sul canale YouTube di Eurosport
Un nuovo modo di vivere il tennis
Il 1 Point Slam rappresenta un esperimento affascinante: un format rapido, immediato, pensato per coinvolgere nuovi tifosi e offrire ai giocatori un contesto diverso dal solito. In un solo scambio può succedere di tutto: il campione può cadere, l’outsider può entrare nella storia del torneo.
E con nomi come Alcaraz e Sinner in campo, l’appuntamento promette di essere uno dei momenti più curiosi e divertenti dell’Opening Week dell’Australian Open 2026.
Veramente una formula senza senso, la parte più emozionante e la sfida a sasso, carta forbice per capire chi servirà…
Ormai l’inizio dello AO prevede una serie interminabile di baracconate, hanno riempito questo periodo che prima era fatto di attesa, incontri , di analisi , ragionamenti , di interviste , etc…con tutto questo rumore da fiera di paese con l’arrotino.
Credo che l’amatore, che si presume di livello discreto, se va al servizio deve spingere al massimo sia la prima che l’eventuale seconda di servizio.
Visto la fatica fisica a vincere questo torneo (ben cinque punti!). Se vince un dilettante, che si metta i soldi in tasca e buon per lui. Ma se vince un professionista OBBLIGO DI BENEFICENZA. Non esiste che questi megamilionari si mettano altri soldi in tasca in un minuto effettivo di gioco (forse due ad andare male). Almeno nell’esibizione Carlos Jannik hanno giocato un’oretta abbondante …
Ma esiste un tabellone già sorteggiato?
Come farà Alcaraz a decidere cosa tirare fra carta, sasso e forbici, senza i suggerimenti di Ferrero?
….un nuovo modo di vivere il tennis…….mah…!
Solo così, forse eh, il buon Kyrgios può battere Jannik. Vediamo
da qui si capisce la differenza fra calcio e tennis:
