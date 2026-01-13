Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Qualificazioni: Il programma completo di Mercoledì 14 Gennaio 2026. 8 azzurri alla caccia del turno decisivo

13/01/2026 10:41 2 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Stephens USA vs O. Gadecki AUS
J. McCabe AUS vs (23) N. Budkov Kjaer NOR
(WC) S. Hunter AUS vs (27) L. Radivojevic SRB
J. Kubler AUS vs (17) V. Gaubas LTU

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(16) R. Carballes Baena ESP vs G. Bailly BEL
A. Fery GBR vs B. Tomic AUS
(13) D. Lajovic SRB vs M. Cassone USA
(8) A. Sasnovich BLR vs K. Von Deichmann LIE

ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(8) Y. Nishioka JPN vs G. Loffhagen GBR
J. Kym SUI vs D. Sweeny AUS
P. Llamas Ruiz ESP vs C. Wong HKG
L. Riedi SUI vs K. Coppejans BEL
H. Dart GBR vs (21) L. Tararudee THA

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) B. Holt USA vs G. Zeppieri ITA
F. Ferro FRA vs (20) L. Fruhvirtova CZE
D. Glinka EST vs L. Van Assche FRA
C. Branstine CAN vs D. Snigur UKR
(A) M. Bassols Ribera ESP vs I. Shymanovich BLR

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
N. Basavareddy USA vs (19) S. Ofner AUT
(WC) L. Cabrera AUS vs (23) L. Klimovicova POL
(16) N. Bartunkova CZE vs (WC) T. Smith AUS
C. Liu USA vs M. Inglis AUS
V. Sachko UKR vs (20) L. Draxl CAN

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. Bronzetti ITA vs M. Stoiana USA
C. Lee USA vs (WC) E. Micic AUS
C. Rodesch LUX vs R. Jodar ESP
(4) T. Barrios Vera CHI vs M. Zheng USA
TBD vs TBD

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
V. Hruncakova SVK vs (18) V. Tomova BUL
(10) R. Masarova SUI vs M. Chwalinska POL
(11) T. Townsend USA vs J. Ortenzi ARG
(7) A. Blockx BEL vs A. Molcan SVK
(2) R. Burruchaga ARG vs A. Gea FRA

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Damm USA vs T. Droguet FRA
B. Hassan LBN vs J. Faria POR
W. Osuigwe USA vs (26) L. Stefanini ITA
L. Gjorcheska MKD vs T. Zidansek SLO
(6) M. McDonald USA vs H. Grenier FRA

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(6) Y. Starodubtseva UKR vs D. Papamichail GRE
H. Rocha POR vs (18) M. Trungelliti ARG
(9) V. Jimenez Kasintseva AND vs L. Zhu CHN
D. Vidmanova CZE vs (31) D. Salkova CZE

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
E. Kalieva USA vs Y. Ma CHN
A. Koevermans NED vs A. Kalinina UKR
N. Mejia COL vs Y. Wu CHN
(14) T. Korpatsch GER vs S. Ambrosio ITA
H. Sakatsume JPN vs M. Hontama JPN

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Sakamoto JPN vs (32) C. Smith USA
(14) D. Prizmic CRO vs G. Heide BRA
T. Seyboth Wild BRA vs (24) F. Maestrelli ITA
(A) C. Paquet FRA vs Z. Bai CHN
F. Cina ITA vs (30) A. Vallejo PAR

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs T. Prozorova RUS
M. Landaluce ESP vs S. Travaglia ITA
(9) E. Moller DEN vs E. Ymer SWE
D. Merida ESP vs (28) L. Klein SVK

Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Mikulskyte LTU vs A. Gasanova RUS
(12) G. Minnen BEL vs H. Tan FRA
T. Boyer USA vs (27) F. Passaro ITA
J. Rodionov AUT vs (29) Z. Svajda USA

Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) Z. Sonmez TUR vs J. Riera ARG
G. Bueno PER vs P. Herbert FRA
T. Kostovic SRB vs (17) M. Stakusic CAN
M. Carle ARG vs (25) Y. Yuan CHN

