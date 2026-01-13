Australian Open – Qualificazioni: Il programma completo di Mercoledì 14 Gennaio 2026. 8 azzurri alla caccia del turno decisivo
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
S. Stephens vs O. Gadecki
J. McCabe vs (23) N. Budkov Kjaer
(WC) S. Hunter vs (27) L. Radivojevic
J. Kubler vs (17) V. Gaubas
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(16) R. Carballes Baena vs G. Bailly
A. Fery vs B. Tomic
(13) D. Lajovic vs M. Cassone
(8) A. Sasnovich vs K. Von Deichmann
ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(8) Y. Nishioka vs G. Loffhagen
J. Kym vs D. Sweeny
P. Llamas Ruiz vs C. Wong
L. Riedi vs K. Coppejans
H. Dart vs (21) L. Tararudee
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) B. Holt vs G. Zeppieri
F. Ferro vs (20) L. Fruhvirtova
D. Glinka vs L. Van Assche
C. Branstine vs D. Snigur
(A) M. Bassols Ribera vs I. Shymanovich
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
N. Basavareddy vs (19) S. Ofner
(WC) L. Cabrera vs (23) L. Klimovicova
(16) N. Bartunkova vs (WC) T. Smith
C. Liu vs M. Inglis
V. Sachko vs (20) L. Draxl
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. Bronzetti vs M. Stoiana
C. Lee vs (WC) E. Micic
C. Rodesch vs R. Jodar
(4) T. Barrios Vera vs M. Zheng
TBD vs TBD
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
V. Hruncakova vs (18) V. Tomova
(10) R. Masarova vs M. Chwalinska
(11) T. Townsend vs J. Ortenzi
(7) A. Blockx vs A. Molcan
(2) R. Burruchaga vs A. Gea
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Damm vs T. Droguet
B. Hassan vs J. Faria
W. Osuigwe vs (26) L. Stefanini
L. Gjorcheska vs T. Zidansek
(6) M. McDonald vs H. Grenier
Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(6) Y. Starodubtseva vs D. Papamichail
H. Rocha vs (18) M. Trungelliti
(9) V. Jimenez Kasintseva vs L. Zhu
D. Vidmanova vs (31) D. Salkova
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
E. Kalieva vs Y. Ma
A. Koevermans vs A. Kalinina
N. Mejia vs Y. Wu
(14) T. Korpatsch vs S. Ambrosio
H. Sakatsume vs M. Hontama
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
R. Sakamoto vs (32) C. Smith
(14) D. Prizmic vs G. Heide
T. Seyboth Wild vs (24) F. Maestrelli
(A) C. Paquet vs Z. Bai
F. Cina vs (30) A. Vallejo
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
G. Maristany Zuleta De Reales vs T. Prozorova
M. Landaluce vs S. Travaglia
(9) E. Moller vs E. Ymer
D. Merida vs (28) L. Klein
Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Mikulskyte vs A. Gasanova
(12) G. Minnen vs H. Tan
T. Boyer vs (27) F. Passaro
J. Rodionov vs (29) Z. Svajda
Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) Z. Sonmez vs J. Riera
G. Bueno vs P. Herbert
T. Kostovic vs (17) M. Stakusic
M. Carle vs (25) Y. Yuan
