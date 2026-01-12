WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Venus Williams nella foto - Foto getty images
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 01:30
Maya Joint
vs Sofia Kenin Non prima 05:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Mirra Andreeva vs Marie Bouzkova Non prima 10:30
Il match deve ancora iniziare
Showcourt 1 – ore 01:30
(9) Diana Shnaider
vs Leylah Fernandez Inizio 01:30
WTA Adelaide
Diana Shnaider [9]
0
2
Leylah Fernandez•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leylah Fernandez
1-0 → 1-1
Diana Shnaider
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(7) Liudmila Samsonova vs Marketa Vondrousova
Il match deve ancora iniziare
(8) Victoria Mboko vs Anna Kalinskaya
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 01:30
Kimberly Birrell
vs Anastasia Potapova
Il match deve ancora iniziare
Jelena Ostapenko vs Tereza Valentova
Il match deve ancora iniziare
Yulia Putintseva vs Dalma Galfi
Il match deve ancora iniziare
Katerina Siniakova vs Dayana Yastremska
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 01:30
(3) Asia Muhammad / (3) Erin Routliffe vs Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez Inizio 01:30
WTA Adelaide
Asia Muhammad / Erin Routliffe [3]•
0
1
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Asia Muhammad / Erin Routliffe
Asia Muhammad / Erin Routliffe
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Anastasia Potapova / Vera Zvonareva vs Ellen Perez / Demi Schuurs
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 02:00
Peyton Stearns
vs Barbora Krejcikova Inizio 02:00
WTA Hobart
Peyton Stearns
0
0
Barbora Krejcikova
0
0
(6) Tatjana Maria vs Venus Williams
Il match deve ancora iniziare
Xinyu Wang vs Talia Gibson Non prima 05:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Emma Raducanu vs Camila Osorio Non prima 08:30
Il match deve ancora iniziare
Oksana Selekhmeteva vs (8) Magda Linette
Il match deve ancora iniziare
West Court – ore 01:00
Rebecca Sramkova vs Varvara Gracheva Inizio 01:00
WTA Hobart
Rebecca Sramkova•
A
5
Varvara Gracheva
40
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Rebecca Sramkova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
Varvara Gracheva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Rebecca Sramkova
4-3 → 5-3
Varvara Gracheva
3-3 → 4-3
Rebecca Sramkova
2-3 → 3-3
Varvara Gracheva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Rebecca Sramkova
1-2 → 1-3
Varvara Gracheva
1-1 → 1-2
Rebecca Sramkova
0-1 → 1-1
Varvara Gracheva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(3) Iva Jovic vs Janice Tjen
Il match deve ancora iniziare
Elsa Jacquemot vs Magdalena Frech
Il match deve ancora iniziare
Katarzyna Piter / Janice Tjen vs Gabriella Da Silva Fick / Alexandra Osborne
Il match deve ancora iniziare
(4) Yifan Xu / (4) Zhaoxuan Yang vs Xinyu Wang / Saisai Zheng
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – ore 01:00
Anna Bondar vs Ella Seidel Inizio 01:00
WTA Hobart
Anna Bondar•
30
6
2
Ella Seidel
0
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Ella Seidel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anna Bondar
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Ella Seidel
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
Anna Bondar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Ella Seidel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Anna Bondar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
/ vs (3) Eri Hozumi / (3) Fang-Hsien Wu Non prima 02:00
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit