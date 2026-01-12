Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

12/01/2026 23:00
Venus Williams nella foto - Foto getty images
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 01:30
Maya Joint AUS vs Sofia Kenin USA Non prima 05:00
Il match deve ancora iniziare

(3) Mirra Andreeva RUS vs Marie Bouzkova CZE Non prima 10:30

Il match deve ancora iniziare



Showcourt 1 – ore 01:30
(9) Diana Shnaider RUS vs Leylah Fernandez CAN Inizio 01:30
WTA Adelaide
Diana Shnaider [9]
0
2
Leylah Fernandez
30
1
Mostra dettagli

(7) Liudmila Samsonova RUS vs Marketa Vondrousova CZE

Il match deve ancora iniziare

(8) Victoria Mboko CAN vs Anna Kalinskaya RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 01:30
Kimberly Birrell AUS vs Anastasia Potapova AUT
Il match deve ancora iniziare

Jelena Ostapenko LAT vs Tereza Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

Yulia Putintseva KAZ vs Dalma Galfi HUN

Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova CZE vs Dayana Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 01:30
(3) Asia Muhammad USA / (3) Erin Routliffe NZL vs Cristina Bucsa ESP / Nicole Melichar-Martinez USA Inizio 01:30

WTA Adelaide
Asia Muhammad / Erin Routliffe [3]
0
1
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez
0
1
Mostra dettagli

Anastasia Potapova AUT / Vera Zvonareva RUS vs Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 02:00
Peyton Stearns USA vs Barbora Krejcikova CZE Inizio 02:00
WTA Hobart
Peyton Stearns
0
0
Barbora Krejcikova
0
0
Mostra dettagli

(6) Tatjana Maria GER vs Venus Williams USA

Il match deve ancora iniziare

Xinyu Wang CHN vs Talia Gibson AUS Non prima 05:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Emma Raducanu GBR vs Camila Osorio COL Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare

Oksana Selekhmeteva RUS vs (8) Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare



West Court – ore 01:00
Rebecca Sramkova SVK vs Varvara Gracheva FRA Inizio 01:00

WTA Hobart
Rebecca Sramkova
A
5
Varvara Gracheva
40
4
Mostra dettagli

(3) Iva Jovic USA vs Janice Tjen INA

Il match deve ancora iniziare

Elsa Jacquemot FRA vs Magdalena Frech POL

Il match deve ancora iniziare

Katarzyna Piter POL / Janice Tjen INA vs Gabriella Da Silva Fick AUS / Alexandra Osborne AUS

Il match deve ancora iniziare

(4) Yifan Xu CHN / (4) Zhaoxuan Yang CHN vs Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 01:00
Anna Bondar HUN vs Ella Seidel GER Inizio 01:00

WTA Hobart
Anna Bondar
30
6
2
Ella Seidel
0
0
0
Mostra dettagli

it / it vs (3) Eri Hozumi JPN / (3) Fang-Hsien Wu TPE Non prima 02:00

Il match deve ancora iniziare

