Coco Gauff investe nel futuro: nasce “Gauff Futures” sui campi dove è iniziato il suo sogno

Coco Gauff ha deciso di restituire al tennis ciò che il tennis le ha regalato, scegliendo un gesto dal forte valore simbolico e sociale. La campionessa in carica del Roland Garros entra così nel ristretto gruppo di giocatrici che hanno una propria accademia, ma lo fa in modo diverso: non in un centro esclusivo, bensì proprio sui campi pubblici di Atlanta dove, da bambina, ha impugnato per la prima volta una racchetta.

Secondo quanto riportato dalla giornalista Bárbara Blake Hannah, la statunitense ha acquistato l’impianto per trasformarlo in “Gauff Futures”, un progetto che unisce sport e istruzione, pensato per offrire opportunità concrete ai bambini che altrimenti non avrebbero accesso al tennis. Un’accademia giovanile dal respiro sociale, sostenuta da un investimento importante, che punta a diventare un punto di riferimento per la comunità locale.

A soli 21 anni, Gauff dimostra così di avere già una visione che va oltre i successi in campo. La sua storia personale, fatta di sacrifici e di primi passi mossi proprio su quei campi pubblici, diventa ora la base per aiutare le nuove generazioni a inseguire i propri sogni, non solo sportivi ma anche educativi.

“Non dimenticare da dove vieni” è spesso una frase fatta, ma nel caso di Coco Gauff si traduce in un’azione concreta. Con Gauff Futures, la campionessa americana firma uno dei progetti più significativi della sua giovane carriera, dimostrando che il vero impatto di un’atleta può andare ben oltre trofei e classifiche.





Francesco Paolo Villarico