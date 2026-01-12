Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Nonthaburi e Manchester: I Main Draw

Isabella Maria Serban nella foto
ITF NONTHABURI(Tha 75k cemento outdoor)
[1] Jule Niemeier GER vs Rina Saigo JPN
Sakura Hosogi JPN vs Fangran Tian CHN
Yidi Yang CHN vs Natsumi Kawaguchi JPN
Ikumi Yamazaki JPN vs [5] Sara Saito JPN

[3] Lisa Pigato ITA vs Diletta Cherubini ITA
Sapfo Sakellaridi GRE vs Patcharin Cheapchandej THA
Misaki Matsuda JPN vs Thasaporn Naklo THA
Jana Kolodynska BLR vs [6] Mei Yamaguchi JPN

[8] Nastasja Schunk GER vs Xinxin Yao CHN
Hayu Kinoshita JPN vs Kristina Novak SLO
Katrina Scott USA vs Sahaja Yamalapalli IND
Ekaterina Maklakova RUS vs [4] Mia Ristic SRB

[7] Wushuang Zheng CHN vs Kyoka Okamura JPN
Miho Kuramochi JPN vs Lidia Podgorichani THA
Kamonwan Yodpetch THA vs Hiromi Abe JPN
Peangtarn Plipuech THA vs [2] Anastasia Tikhonova RUS


ITF MANCHESTER(Gbr 50k cemento indoor)
[1] Mona Barthel GER vs Elena Ruxandra Bertea ROU
Isabella Maria Serban ITA vs Katy Dunne GBR
Eva Bennemann GER vs Celine Naef SUI
Beatrise Zeltina LAT vs [7] Tessa Johanna Brockmann GER

[3] Raluca Georgiana Serban CYP vs Carolin Raschdorf GER
Lea Boskovic CRO vs Urszula Radwanska POL
Elena Malygina EST vs Oceane Dodin FRA
Esther Adeshina GBR vs [5] Irene Burillo ESP

[8] Anouck Vrancken peeters NED vs Anna Petkovic GER
Madelief Hageman NED vs Victoria Allen GBR
Mika Stojsavljevic GBR vs Ranah Akua Stoiber GBR
Carolyn Ansari USA vs [4] Susan Bandecchi SUI

[6] Noma Noha akugue GER vs Elizara Yaneva BUL
Emily Appleton GBR vs Sara Sorribes tormo ESP
Hannah Klugman GBR vs Katarina Kuzmova SVK
Alicia Dudeney GBR vs [2] Katherine Sebov CAN

