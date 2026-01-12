ITF Nonthaburi e Manchester: I Main Draw
ITF NONTHABURI(Tha 75k cemento outdoor)
[1] Jule Niemeier vs Rina Saigo
Sakura Hosogi vs Fangran Tian
Yidi Yang vs Natsumi Kawaguchi
Ikumi Yamazaki vs [5] Sara Saito
[3] Lisa Pigato vs Diletta Cherubini
Sapfo Sakellaridi vs Patcharin Cheapchandej
Misaki Matsuda vs Thasaporn Naklo
Jana Kolodynska vs [6] Mei Yamaguchi
[8] Nastasja Schunk vs Xinxin Yao
Hayu Kinoshita vs Kristina Novak
Katrina Scott vs Sahaja Yamalapalli
Ekaterina Maklakova vs [4] Mia Ristic
[7] Wushuang Zheng vs Kyoka Okamura
Miho Kuramochi vs Lidia Podgorichani
Kamonwan Yodpetch vs Hiromi Abe
Peangtarn Plipuech vs [2] Anastasia Tikhonova
ITF MANCHESTER(Gbr 50k cemento indoor)
[1] Mona Barthel vs Elena Ruxandra Bertea
Isabella Maria Serban vs Katy Dunne
Eva Bennemann vs Celine Naef
Beatrise Zeltina vs [7] Tessa Johanna Brockmann
[3] Raluca Georgiana Serban vs Carolin Raschdorf
Lea Boskovic vs Urszula Radwanska
Elena Malygina vs Oceane Dodin
Esther Adeshina vs [5] Irene Burillo
[8] Anouck Vrancken peeters vs Anna Petkovic
Madelief Hageman vs Victoria Allen
Mika Stojsavljevic vs Ranah Akua Stoiber
Carolyn Ansari vs [4] Susan Bandecchi
[6] Noma Noha akugue vs Elizara Yaneva
Emily Appleton vs Sara Sorribes tormo
Hannah Klugman vs Katarina Kuzmova
Alicia Dudeney vs [2] Katherine Sebov
TAG: Tornei ITF
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit