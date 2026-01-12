Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Martedì 13 Gennaio 2026
Australian Open – Hard – 1° Turno Qualificazione
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° incontro
(WC) B. Ellis vs S. Travaglia
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
5° incontro
L. Harris vs F. Cina
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° incontro
J. Pieri vs H. Tan
2° incontro
E. Vedder vs (26) L. Stefanini
4° incontro
(7) A. Blockx vs M. Cecchinato
Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° incontro
L. Giustino vs (24) F. Maestrelli
Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
3° incontro
S. Ambrosio vs A. Sánchez
ATP Adelaide
R32 Vavassori – Diallo Non prima 05:00
