Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger –Australian Open): I risultati completi di Martedì 13 Gennaio 2026

12/01/2026 19:47 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

AUS Australian Open – Hard – 1° Turno Qualificazione
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° incontro
(WC) B. Ellis AUS vs S. Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
5° incontro
L. Harris RSA vs F. Cina ITA

Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° incontro
J. Pieri ITA vs H. Tan FRA

Il match deve ancora iniziare

2° incontro
E. Vedder NED vs (26) L. Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

4° incontro
(7) A. Blockx BEL vs M. Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
1° incontro
L. Giustino ITA vs (24) F. Maestrelli ITA

Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
3° incontro
S. Ambrosio ITA vs A. Sánchez MEX

Il match deve ancora iniziare



AUS ATP Adelaide
R32 Vavassori ITA – Diallo CAN Non prima 05:00

Il match deve ancora iniziare

TAG:

1 commento

Spinoza (Guest) 12-01-2026 19:59

Harris è uscito dal mio radar… Era piuttosto bravo

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!