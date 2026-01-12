Jannik Sinner affina la condizione sulla Rod Laver Arena

Assistere dal vivo agli allenamenti dei tennisti è un’esperienza immersiva e affascinante. Lontano dalle competizioni i campioni della racchetta provano colpi e soluzioni in libertà, spesso a braccio sciolto, generando potenza e precisioni eccezionali. È il caso di Jannik Sinner, uno che prende l’allenamento con rara intensità e qualità, forte del mantra che anima la sua vita e carriera: “Devo Migliorare”. Per questo ogni sessione in campo è fondamentale e nessuna palla colpita è vana, c’è sempre la ricerca continua, quasi ossessiva, di qualcosa da affinare. Anche quel rovescio che come si dice in gergo si porta da casa ed è il cardine della sua prestazione in partita. Ma anche se è il colpo più naturale del suo repertorio, è sempre da allenare, oliare a dovere per portarlo a regime e restare l’architrave che regge tutto, la certezza e punto di forza.

Sbarcato a Melbourne da Seoul, Sinner si è calato nel clima torneo e sta affinando la preparazione all’edizione 2026 del primo Slam della stagione, torneo nel quale è campione in carica da due anni. L’obiettivo è chiaro: vincere, fare la tripletta, come Mr. Record Djokovic (2019-2021), tennista al quale il nostro giocatore assomiglia tanto per molti motivi. Sulla Rod Laver Arena oggi Jannik si è allenato con il tedesco Yannick Hanfmann, ma anche con il suo team concentrandosi in particolare sul rovescio. Domani invece Jannik sarà in campo con Flavio Cobolli dalle ore 13 locali.

Da domani moltissimi gli appuntamenti della Opening Week degli AO26: sulla Rod Laver Arena infatti dalle 17 scendono in campo Jasmine Paolini e Elena Rybakina, seguiti alle 19 da Musetti e Zverev, gustoso aperitivo per sfide che scatteranno dalla prossima settimana. Il 14 gennaio dalle 19.30 scatta il 1 point Slam, novità dell’anno, mentre il 15 gennaio sarà Alcaraz a calcare con De Minaur il centrale di Melbourne Park. Venerdì invece tocca a Jannik Sinner, alle 17 locali, insieme a Felix Auger-Aliassime. Poi il sabato di riposo e l’attesa per l’1 di notte della domenica quando si alzerà il sipario si farà davvero sul serio…

Marco Mazzoni