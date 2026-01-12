Pat Cash difende il ruolo del coach: “Un allenatore fornice il suo patrimonio di esperienza e questo non ha prezzo. Invece sempre più spesso i giocatori prendono le informazioni e ti liquidano per pochi soldi”

Se pensi a Pat Cash la prima immagine che viene in mente è la sua iconica fascia a scacchi sulla fronte, quindi la sua volée di diritto strepitosa e la determinazione in campo, un vero fighter o “cowboy” dell’emisfero australe. Anche nei suoi commenti il campione di Wimbledon 1987 è altrettanto schietto e sincero: pochi giri di parole e dritto al punto, come quando c’era da impattare una palla sul net. Interpellato dal media britannico tennis365 a pochi giorni dell’Australian Open, Cash ha spaziato su vari temi dell’attualità tennistica ma dove davvero ha piazzato un colpo vincente a tutto braccio è quando si è espresso sul tourbillon di cambi di coach e rotture clamorose della scorsa off-season, ovviamente partendo dalla separazione a sorpresa tra Alcaraz e coach Ferrero. I tennisti sono mediamente sempre più restii a perseguire un programma di lavoro di lungo periodo con un allenatore, spinti da vari fattori a cambiare o inserire magari per brevi periodi dei “super coach” per arricchire il proprio team. Spesso questi rapporti durano poco, e secondo Pat la colpa è principalmente dei tennisti che, così facendo, finiscono solo per farsi del male da soli.

L’ex tennista australiano, oggi 60enne, ha espresso il suo punto di vista sul ruolo del coach e sul valore, a suo dire incalcolabile, della conoscenza trasmessa ai giocatori e che ritiene sempre più spesso assai svalutata. Anche economicamente. Parole chiare che riportiamo. “Da ex giocatore, quando assisti un tennista stai vendendo il tuo patrimonio di conoscenza. Gli stai offrendo 30 o 40 anni di esperienza e sapere tecnico, e questo non ha prezzo” afferma l’australiano. “Per questo vieni pagato una certa cifra, che dovrebbe essere valorizzata, ma a volte non lo è. Spesso i tennisti di oggi si fanno del male da soli non dando continuità al lavoro e ignorando buoni consigli”.

Cash continua nel suo commento incalzante, difendendo a spada tratta il ruolo degli allenatori, non solo nel tennis: “Ho visto tantissime volte giocatori interrompere il rapporto con il proprio coach, e succede anche nel calcio: basta guardare il Chelsea in Premier League, che licenzia l’allenatore dopo un paio di sconfitte. E dove li ha portati questo approccio?”.

“La fedeltà a un allenatore paga, e se guardiamo al passato, i migliori tennisti hanno avuto successo proprio grazie a questa continuità di lavoro, progetti a lungo termine che hanno portato grandi risultati. Quello a cui stiamo assistendo oggi è una tendenza per cui i giocatori si liberano dei loro allenatori per pochi dollari. Tu come allenatore dai a un giocatore tutto il tuo bagaglio di conoscenze e vuoi lavorare con lui per trasformarlo in una carriera solida. Invece, spesso, i tennisti prendono quelle informazioni e se ne vanno. Lo vediamo di continuo e, nella maggior parte dei casi, non funziona: finiscono per danneggiare se stessi”.

Un parere forte ma assolutamente fondato. Cash quindi ha parlato anche di Novak Djokovic, a caccia del suo 25esimo Slam. Secondo il campione australiano le chance del serbo si assottigliano giorno dopo giorno per l’età che avanza e che rende la gestione del fisico complicata. “A fine carriera, è un delicato equilibrio trovare il punto in cui ci si allena abbastanza duramente da essere in forma per resistere alcune partite su cinque set, ma senza esagerare per non mettere a repentaglio la salute. C’è da allenarsi a fondo per poter resistere, ma non puoi eccedere perché non devi rischiare l’infortunio. Quando sei giovane, puoi continuare a spingere e, anche se ti stanchi o giochi una partita di cinque set, sai che puoi riprenderti velocemente. Alla età di Novak diventa un problema. È stato sempre bravissimo a gestirsi e superare problemi, a volte vincere anche tornei da infortunato – come gli è capitato proprio in Australia, ndr – ma non lo vedo battere Alcaraz e Sinner in due partite consecutive al quinto set, e questo è il suo problema. Può arrivare di nuovo in semifinale, ma allora probabilmente avrà di fronte a sé un problema forse troppo grande e che già conosce fin troppo bene”. Nel 2025 infatti il serbo si è fermato in semifinale a Parigi, Wimbledon e US Open sempre battuto da Jannik o Carlos.

Marco Mazzoni