Esibizioni e programma Aus Open Copertina, Generica

Kooyong Classic, Berrettini sfida Tien: tutti gli orari tra Melbourne e Roma. howdowns a Melbourne: da Sinner ad Alcaraz, il grande tennis scalda l’Australian Open

12/01/2026 14:57 3 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

🎾 Kooyong Classic 2026 – Order of Play
Martedì 13 gennaio 2026 – Centre Court
🕥 Inizio programma
🕥 Melbourne 10:30 | 🕧 Roma 00:30
Donna Vekic 🇭🇷 vs Priscilla Hon 🇦🇺
Learner Tien 🇺🇸 vs Matteo Berrettini 🇮🇹
Nick Kyrgios 🇦🇺 vs Zhang Zhizhen 🇨🇳
⏰ Not before 15:30
Karen Khachanov 🇷🇺 vs Frances Tiafoe 🇺🇸
🕞 Melbourne 15:30 | 🕠 Roma 05:30

🔥 Showdowns – Road to AusOpen 2026
📅 13 gennaio
Jasmine Paolini 🇮🇹 vs Elena Rybakina 🇰🇿 ore 07:00
Alexander Zverev 🇩🇪 vs Lorenzo Musetti 🇮🇹 2° incontro ore 07:00

📅 14 gennaio
Elina Svitolina 🇺🇦 vs Amanda Anisimova 🇺🇸
1 Point Slam 🎯 (evento speciale a punto secco)

📅 15 gennaio
Novak Djokovic 🇷🇸 vs Frances Tiafoe 🇺🇸
Carlos Alcaraz 🇪🇸 vs Alex de Minaur 🇦🇺
Ore 04.30: sorteggio tabelloni principali singolare maschile e femminile Australian Open 2026

📅 16 gennaio
Jannik Sinner 🇮🇹 vs Felix Auger-Aliassime 🇨🇦
Red Bull Baseline ⚡ (show event con 6 giocatori – nomi da definire)

📅 17 gennaio
Mixed Doubles Showdown 🎾
Cerimonia di apertura ufficiale dell’Australian Open 🎉

TAG:

3 commenti

Azzurri (Guest) 12-01-2026 15:40

@ Manu09 (#4544117)

Macché. Tre volte il fisio a curarlo, tra un punto e l’altro. E poi mezz’ora dopo ha giocato altre due ore !!! la Finale di doppio!!! A me sembra una presa in giro. SE veramente aveva problemi al braccio, giocare una Finale mezz’ora dopo sarebbe stato un vero suicidio. Ed allora? Assurdo.

 3
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Michibe71, Scaino
Manu09 12-01-2026 15:19

Quindi per Muso non era niente di preoccupante il braccio visto che domani gioca con Zverev? Forse una contrattura è stata

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 12-01-2026 15:14

Sono ansioso di vedere la “suonata” di Kyrgios al malcapitato Zhang…

… riuscirà il povero cinese a raccogliere almeno un paio di 15??

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!