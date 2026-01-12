Kooyong Classic, Berrettini sfida Tien: tutti gli orari tra Melbourne e Roma. howdowns a Melbourne: da Sinner ad Alcaraz, il grande tennis scalda l’Australian Open
🎾 Kooyong Classic 2026 – Order of Play
Martedì 13 gennaio 2026 – Centre Court
🕥 Inizio programma
🕥 Melbourne 10:30 | 🕧 Roma 00:30
Donna Vekic 🇭🇷 vs Priscilla Hon 🇦🇺
Learner Tien 🇺🇸 vs Matteo Berrettini 🇮🇹
Nick Kyrgios 🇦🇺 vs Zhang Zhizhen 🇨🇳
⏰ Not before 15:30
Karen Khachanov 🇷🇺 vs Frances Tiafoe 🇺🇸
🕞 Melbourne 15:30 | 🕠 Roma 05:30
🔥 Showdowns – Road to AusOpen 2026
📅 13 gennaio
Jasmine Paolini 🇮🇹 vs Elena Rybakina 🇰🇿 ore 07:00
Alexander Zverev 🇩🇪 vs Lorenzo Musetti 🇮🇹 2° incontro ore 07:00
📅 14 gennaio
Elina Svitolina 🇺🇦 vs Amanda Anisimova 🇺🇸
1 Point Slam 🎯 (evento speciale a punto secco)
📅 15 gennaio
Novak Djokovic 🇷🇸 vs Frances Tiafoe 🇺🇸
Carlos Alcaraz 🇪🇸 vs Alex de Minaur 🇦🇺
Ore 04.30: sorteggio tabelloni principali singolare maschile e femminile Australian Open 2026
📅 16 gennaio
Jannik Sinner 🇮🇹 vs Felix Auger-Aliassime 🇨🇦
Red Bull Baseline ⚡ (show event con 6 giocatori – nomi da definire)
📅 17 gennaio
Mixed Doubles Showdown 🎾
Cerimonia di apertura ufficiale dell’Australian Open 🎉
@ Manu09 (#4544117)
Macché. Tre volte il fisio a curarlo, tra un punto e l’altro. E poi mezz’ora dopo ha giocato altre due ore !!! la Finale di doppio!!! A me sembra una presa in giro. SE veramente aveva problemi al braccio, giocare una Finale mezz’ora dopo sarebbe stato un vero suicidio. Ed allora? Assurdo.
Quindi per Muso non era niente di preoccupante il braccio visto che domani gioca con Zverev? Forse una contrattura è stata
Sono ansioso di vedere la “suonata” di Kyrgios al malcapitato Zhang…
… riuscirà il povero cinese a raccogliere almeno un paio di 15??