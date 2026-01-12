Casper Ruud tra tennis e vita privata: l’attesa per la nascita della prima figlia può cambiare l’inizio del 2026

Casper Ruud si avvicina all’inizio della stagione 2026 con una situazione decisamente particolare, in cui il tennis passa per forza di cose in secondo piano. Il norvegese si trova in Nuova Zelanda per disputare l’ATP 250 di Auckland, ma il suo pensiero è soprattutto rivolto a casa: insieme alla compagna Maria, infatti, è in attesa della nascita della loro prima figlia, un evento che potrebbe stravolgere completamente i suoi programmi nelle prossime settimane.

A raccontarlo è stato lo stesso Ruud, con grande sincerità: «Onestamente può succedere in qualsiasi momento. Spero di poter restare per tutto il torneo, ma non si sa mai. Potrei ricevere una chiamata e trovarmi subito su un aereo per tornare a casa. Non è un viaggio breve, quindi spero che la bimba aspetti ancora qualche settimana e che io possa essere lì per la nascita».

Parole che spiegano bene quanto il periodo sia delicato e carico di emozioni. Il norvegese, uno dei volti più costanti del circuito negli ultimi anni, sa che la durata della sua permanenza “down under” non dipenderà soltanto dai risultati in campo, ma soprattutto dall’evolversi della situazione familiare.

E non è tutto: dopo la nascita della figlia, Ruud e la sua promessa sposa Maria hanno già in programma di celebrare anche il loro matrimonio, rendendo questo 2026 un anno destinato a segnare profondamente la sua vita, ben oltre i confini del tennis.





Marco Rossi