Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Coco Gauff al n.3 del mondo
12/01/2026 06:57 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (12-01-2026)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
10990
Punti
20
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
8328
Punti
20
Tornei
3
Best: 2
▲
1
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
6423
Punti
20
Tornei
4
Best: 3
▼
-1
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
6320
Punti
21
Tornei
5
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
5850
Punti
23
Tornei
6
Best: 3
--
0
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
5453
Punti
23
Tornei
7
Best: 4
▲
1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4267
Punti
19
Tornei
8
Best: 8
▲
1
Mirra Andreeva
RUS, 0
4232
Punti
19
Tornei
9
Best: 5
▼
-2
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4003
Punti
19
Tornei
10
Best: 4
▲
1
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
3512
Punti
20
Tornei
11
Best: 10
▼
-1
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
3375
Punti
25
Tornei
12
Best: 3
▲
1
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2856
Punti
17
Tornei
13
Best: 12
▼
-1
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
2641
Punti
24
Tornei
14
Best: 12
--
0
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2530
Punti
23
Tornei
15
Best: 8
--
0
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2467
Punti
24
Tornei
16
Best: 1
--
0
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2366
Punti
19
Tornei
17
Best: 17
▲
1
Victoria Mboko
CAN, 0
2157
Punti
22
Tornei
18
Best: 12
▼
-1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2122
Punti
22
Tornei
19
Best: 8
▲
1
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2083
Punti
17
Tornei
20
Best: 16
▲
6
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1983
Punti
19
Tornei
21
Best: 12
▼
-2
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
1956
Punti
23
Tornei
22
Best: 13
--
0
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1821
Punti
26
Tornei
23
Best: 23
▼
-2
Diana Shnaider
RUS, 0
1818
Punti
25
Tornei
24
Best: 5
▼
-1
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1741
Punti
20
Tornei
25
Best: 4
▼
-1
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
1728
Punti
15
Tornei
26
Best: 2
▼
-1
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
1675
Punti
17
Tornei
27
Best: 21
--
0
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1610
Punti
22
Tornei
28
Best: 4
--
0
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1567
Punti
25
Tornei
29
Best: 29
--
0
Emma Raducanu
GBR, 0
1563
Punti
23
Tornei
30
Best: 30
▲
5
Iva Jovic
USA, 0
1520
Punti
21
Tornei
31
Best: 9
▼
-1
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1517
Punti
21
Tornei
32
Best: 32
--
0
Maya Joint
AUS, 0
1490
Punti
28
Tornei
33
Best: 11
--
0
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1483
Punti
22
Tornei
34
Best: 6
--
0
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1386
Punti
15
Tornei
35
Best: 35
▲
1
Lois Boisson
FRA, 0
1351
Punti
21
Tornei
36
Best: 30
▼
-5
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1335
Punti
25
Tornei
37
Best: 37
▲
1
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1324
Punti
25
Tornei
38
Best: 33
▼
-1
Ann Li
USA, 26-06-2000
1316
Punti
25
Tornei
39
Best: 39
--
0
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1303
Punti
23
Tornei
40
Best: 40
▲
2
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1262
Punti
23
Tornei
41
Best: 21
--
0
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
1249
Punti
23
Tornei
42
Best: 36
▲
1
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1229
Punti
33
Tornei
43
Best: 32
▲
14
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1194
Punti
24
Tornei
44
Best: 11
--
0
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1185
Punti
18
Tornei
45
Best: 24
▲
1
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1184
Punti
22
Tornei
46
Best: 27
▲
1
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
1172
Punti
24
Tornei
47
Best: 27
▼
-2
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1171
Punti
19
Tornei
48
Best: 8
▼
-8
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
1168
Punti
22
Tornei
49
Best: 49
▲
4
Alexandra Eala
PHI, 0
1159
Punti
28
Tornei
50
Best: 46
▼
-2
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
1149
Punti
27
Tornei
51
Best: 50
▼
-1
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1134
Punti
28
Tornei
52
Best: 3
▼
-1
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1133
Punti
26
Tornei
53
Best: 19
▼
-1
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1113
Punti
24
Tornei
54
Best: 21
▲
1
Anastasia Potapova
AUT, 30-03-2001
1103
Punti
21
Tornei
55
Best: 2
▲
8
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1080
Punti
14
Tornei
56
Best: 56
▼
-2
Janice Tjen
INA, 0
1075
Punti
22
Tornei
57
Best: 22
▲
2
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1073
Punti
24
Tornei
58
Best: 55
▼
-2
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
1070
Punti
31
Tornei
59
Best: 10
▼
-1
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1052
Punti
23
Tornei
60
Best: 60
--
0
Tereza Valentova
CZE, 0
1036
Punti
17
Tornei
61
Best: 29
▼
-12
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1026
Punti
23
Tornei
62
Best: 34
▼
-1
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
1016
Punti
27
Tornei
63
Best: 44
▲
5
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1004
Punti
21
Tornei
64
Best: 64
▲
2
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
1001
Punti
22
Tornei
65
Best: 7
▼
-3
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
995
Punti
17
Tornei
66
Best: 47
▼
-1
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
979
Punti
25
Tornei
67
Best: 28
▼
-3
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
958
Punti
19
Tornei
68
Best: 32
▼
-1
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
957
Punti
21
Tornei
69
Best: 69
▲
3
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
951
Punti
23
Tornei
70
Best: 17
▼
-1
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
935
Punti
21
Tornei
71
Best: 71
▼
-1
Antonia Ruzic
CRO, 0
925
Punti
26
Tornei
72
Best: 33
▼
-1
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
914
Punti
26
Tornei
73
Best: 22
▲
6
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
899
Punti
20
Tornei
74
Best: 39
▲
1
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
887
Punti
26
Tornei
75
Best: 50
▼
-2
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
877
Punti
28
Tornei
76
Best: 32
▲
2
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
851
Punti
26
Tornei
77
Best: 77
▲
5
Petra Marcinko
CRO, 0
851
Punti
27
Tornei
78
Best: 78
▲
6
Ella Seidel
GER, 0
850
Punti
26
Tornei
79
Best: 51
▲
6
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
849
Punti
21
Tornei
80
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
849
Punti
28
Tornei
81
Best: 35
▼
-1
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
841
Punti
22
Tornei
82
Best: 33
▼
-6
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
840
Punti
22
Tornei
83
Best: 54
--
0
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
836
Punti
24
Tornei
84
Best: 51
▼
-7
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
832
Punti
28
Tornei
85
Best: 39
▲
1
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
825
Punti
25
Tornei
86
Best: 86
▲
2
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
824
Punti
27
Tornei
87
Best: 47
▲
2
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
822
Punti
29
Tornei
88
Best: 88
▲
5
Sara Bejlek
CZE, 0
821
Punti
22
Tornei
89
Best: 76
▼
-2
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
819
Punti
33
Tornei
90
Best: 90
--
0
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
804
Punti
27
Tornei
91
Best: 60
--
0
Kamilla Rakhimova
UZB, 28-08-2001
802
Punti
32
Tornei
92
Best: 54
--
0
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
799
Punti
30
Tornei
93
Best: 79
▲
1
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
789
Punti
27
Tornei
94
Best: 56
▲
2
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
783
Punti
26
Tornei
95
Best: 57
▲
2
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
780
Punti
28
Tornei
96
Best: 87
▲
2
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
779
Punti
32
Tornei
97
Best: 58
▲
2
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
770
Punti
21
Tornei
98
Best: 98
▲
5
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
766
Punti
28
Tornei
99
Best: 96
▲
1
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
766
Punti
25
Tornei
100
Best: 40
▲
1
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
760
Punti
31
Tornei
101
Best: 91
▲
1
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
760
Punti
33
Tornei
102
Best: 29
▲
11
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
755
Punti
25
Tornei
103
Best: 79
▲
1
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
742
Punti
33
Tornei
104
Best: 104
▲
4
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
742
Punti
33
Tornei
105
Best: 20
▼
-31
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
741
Punti
27
Tornei
106
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
728
Punti
30
Tornei
107
Best: 60
▼
-1
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
726
Punti
29
Tornei
108
Best: 2
▼
-13
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
725
Punti
13
Tornei
109
Best: 31
▼
-2
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
715
Punti
30
Tornei
110
Best: 63
▲
1
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
701
Punti
32
Tornei
111
Best: 41
▼
-2
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
696
Punti
27
Tornei
112
Best: 69
▼
-2
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
694
Punti
27
Tornei
113
Best: 23
▼
-1
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
684
Punti
24
Tornei
114
Best: 114
--
0
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
666
Punti
30
Tornei
115
Best: 62
--
0
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
659
Punti
25
Tornei
116
Best: 46
--
0
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
652
Punti
14
Tornei
117
Best: 117
▲
12
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
645
Punti
20
Tornei
118
Best: 118
▼
-1
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
640
Punti
26
Tornei
119
Best: 119
▼
-1
Talia Gibson
AUS, 0
634
Punti
30
Tornei
120
Best: 21
--
0
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
623
Punti
18
Tornei
121
Best: 94
--
0
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
620
Punti
23
Tornei
122
Best: 48
--
0
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
615
Punti
24
Tornei
123
Best: 59
▼
-4
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
591
Punti
20
Tornei
124
Best: 71
▼
-1
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
590
Punti
32
Tornei
125
Best: 125
--
0
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
582
Punti
29
Tornei
126
Best: 126
--
0
Nikola Bartunkova
CZE, 0
582
Punti
21
Tornei
127
Best: 114
--
0
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
565
Punti
21
Tornei
128
Best: 46
--
0
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
557
Punti
25
Tornei
129
Best: 129
▲
12
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
553
Punti
25
Tornei
130
Best: 36
▲
5
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
552
Punti
24
Tornei
131
Best: 131
--
0
Lanlana Tararudee
THA, 0
549
Punti
28
Tornei
132
Best: 132
▼
-2
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
548
Punti
24
Tornei
133
Best: 41
▼
-1
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
541
Punti
34
Tornei
134
Best: 134
▼
-1
Linda Klimovicova
POL, 0
538
Punti
21
Tornei
135
Best: 112
▼
-1
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
537
Punti
28
Tornei
136
Best: 105
▲
13
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
526
Punti
26
Tornei
137
Best: 137
--
0
Lola Radivojevic
SRB, 0
523
Punti
29
Tornei
138
Best: 93
--
0
Maria Timofeeva
UZB, 18-11-2003
523
Punti
28
Tornei
139
Best: 99
▼
-3
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
518
Punti
29
Tornei
140
Best: 140
▲
11
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
514
Punti
27
Tornei
141
Best: 141
▼
-1
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
509
Punti
31
Tornei
142
Best: 140
▲
3
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
509
Punti
14
Tornei
143
Best: 143
▲
16
Sofia Costoulas
BEL, 0
506
Punti
26
Tornei
144
Best: 121
▲
2
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
504
Punti
23
Tornei
145
Best: 145
▼
-3
Dominika Salkova
CZE, 0
504
Punti
23
Tornei
146
Best: 19
▼
-3
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
498
Punti
36
Tornei
147
Best: 22
▼
-8
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
496
Punti
12
Tornei
148
Best: 1
▼
-4
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
495
Punti
11
Tornei
149
Best: 36
▼
-25
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
491
Punti
16
Tornei
150
Best: 54
▲
17
Polina Kudermetova
UZB, 04-06-2003
490
Punti
26
Tornei
151
Best: 22
▲
5
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
477
Punti
22
Tornei
152
Best: 105
--
0
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
471
Punti
29
Tornei
153
Best: 153
▲
1
Lilli Tagger
AUT, 0
465
Punti
13
Tornei
154
Best: 150
▼
-4
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
464
Punti
25
Tornei
155
Best: 155
▼
-8
Emerson Jones
AUS, 0
463
Punti
16
Tornei
156
Best: 45
▼
-3
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
455
Punti
23
Tornei
157
Best: 84
▼
-2
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
451
Punti
28
Tornei
158
Best: 71
▼
-10
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
447
Punti
29
Tornei
159
Best: 159
▲
4
Polina Iatcenko
RUS, 0
447
Punti
21
Tornei
160
Best: 143
▼
-3
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
445
Punti
32
Tornei
161
Best: 161
▼
-3
Anca Todoni
ROU, 0
440
Punti
18
Tornei
162
Best: 142
▼
-2
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
436
Punti
28
Tornei
163
Best: 31
▼
-1
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
430
Punti
18
Tornei
164
Best: 150
▼
-3
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
22
Tornei
165
Best: 104
▼
-1
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
424
Punti
30
Tornei
166
Best: 166
▼
-1
Aoi Ito
JPN, 0
422
Punti
21
Tornei
167
Best: 112
▼
-1
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
418
Punti
27
Tornei
168
Best: 108
▲
8
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
417
Punti
30
Tornei
169
Best: 70
▼
-1
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
410
Punti
23
Tornei
170
Best: 27
▼
-1
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
406
Punti
20
Tornei
171
Best: 83
▲
33
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
405
Punti
28
Tornei
172
Best: 168
▼
-1
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
403
Punti
22
Tornei
173
Best: 173
▲
10
Tatiana Prozorova
RUS, 0
403
Punti
23
Tornei
174
Best: 158
▼
-2
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
401
Punti
23
Tornei
175
Best: 175
▲
7
Gabriela Knutson
CZE, 0
398
Punti
31
Tornei
176
Best: 176
▼
-1
Teodora Kostovic
SRB, 0
397
Punti
21
Tornei
177
Best: 58
▼
-4
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
396
Punti
31
Tornei
178
Best: 25
▼
-4
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
393
Punti
17
Tornei
179
Best: 172
▼
-2
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
389
Punti
22
Tornei
180
Best: 93
▼
-2
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
387
Punti
23
Tornei
181
Best: 97
▼
-2
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
387
Punti
26
Tornei
182
Best: 174
▼
-2
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
387
Punti
28
Tornei
183
Best: 49
▼
-13
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
386
Punti
17
Tornei
184
Best: 168
▼
-3
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
386
Punti
29
Tornei
185
Best: 11
--
0
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
383
Punti
15
Tornei
186
Best: 186
▼
-2
Cadence Brace
CAN, 0
383
Punti
22
Tornei
187
Best: 187
▲
2
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
381
Punti
24
Tornei
188
Best: 97
▼
-2
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
379
Punti
19
Tornei
189
Best: 189
▼
-2
Elena Pridankina
RUS, 0
377
Punti
26
Tornei
190
Best: 116
--
0
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
373
Punti
25
Tornei
191
Best: 173
▼
-3
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
373
Punti
22
Tornei
192
Best: 167
▲
2
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
368
Punti
26
Tornei
193
Best: 191
▼
-2
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
368
Punti
28
Tornei
194
Best: 194
▼
-2
Clervie Ngounoue
USA, 0
366
Punti
20
Tornei
195
Best: 100
▲
52
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
366
Punti
15
Tornei
196
Best: 20
▼
-3
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
365
Punti
15
Tornei
197
Best: 168
▼
-1
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
364
Punti
31
Tornei
198
Best: 198
▼
-3
Kayla Cross
CAN, 0
363
Punti
31
Tornei
199
Best: 38
▼
-2
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
361
Punti
20
Tornei
200
Best: 100
▼
-2
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
360
Punti
33
Tornei
201
Best: 176
▼
-2
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
360
Punti
29
Tornei
202
Best: 56
▼
-2
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
359
Punti
27
Tornei
203
Best: 203
▼
-2
Laura Samson
CZE, 0
358
Punti
21
Tornei
204
Best: 204
▲
1
Taylah Preston
AUS, 0
354
Punti
28
Tornei
205
Best: 170
▼
-3
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
353
Punti
25
Tornei
206
Best: 168
▼
-3
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
352
Punti
32
Tornei
207
Best: 97
▼
-1
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
348
Punti
25
Tornei
208
Best: 125
▼
-1
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
347
Punti
22
Tornei
209
Best: 209
▼
-1
Carol Young Suh Lee
USA, 0
347
Punti
25
Tornei
210
Best: 14
▼
-1
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
346
Punti
12
Tornei
211
Best: 211
▼
-1
Alina Korneeva
RUS, 0
344
Punti
19
Tornei
212
Best: 121
--
0
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
340
Punti
23
Tornei
213
Best: 176
▼
-2
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
338
Punti
25
Tornei
214
Best: 203
▼
-1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
336
Punti
28
Tornei
215
Best: 90
▼
-1
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
334
Punti
30
Tornei
216
Best: 196
--
0
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
331
Punti
33
Tornei
217
Best: 215
--
0
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
330
Punti
27
Tornei
218
Best: 218
--
0
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
329
Punti
27
Tornei
219
Best: 43
--
0
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
328
Punti
28
Tornei
220
Best: 220
--
0
Luisina Giovannini
ARG, 0
328
Punti
19
Tornei
221
Best: 221
▲
2
Mary Stoiana
USA, 0
327
Punti
18
Tornei
222
Best: 153
▼
-1
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
326
Punti
37
Tornei
223
Best: 209
▼
-1
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
326
Punti
28
Tornei
224
Best: 177
▲
4
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
325
Punti
24
Tornei
225
Best: 201
▼
-10
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
325
Punti
22
Tornei
226
Best: 52
▼
-2
Claire Liu
USA, 25-05-2000
321
Punti
19
Tornei
227
Best: 4
▼
-2
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
319
Punti
13
Tornei
228
Best: 205
▼
-2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
27
Tornei
229
Best: 229
▼
-2
Wakana Sonobe
JPN, 0
317
Punti
15
Tornei
230
Best: 230
▼
-1
Barbora Palicova
CZE, 0
314
Punti
30
Tornei
231
Best: 88
--
0
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
311
Punti
30
Tornei
232
Best: 232
--
0
Tara Wuerth
CRO, 0
310
Punti
20
Tornei
233
Best: 23
--
0
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
310
Punti
25
Tornei
234
Best: 234
--
0
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
309
Punti
20
Tornei
235
Best: 147
--
0
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
308
Punti
22
Tornei
236
Best: 105
--
0
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
305
Punti
30
Tornei
237
Best: 96
--
0
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
303
Punti
33
Tornei
238
Best: 238
▲
28
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
303
Punti
22
Tornei
239
Best: 239
▼
-9
Mingge Xu
GBR, 0
301
Punti
20
Tornei
240
Best: 240
▼
-2
Hina Inoue
USA, 0
300
Punti
29
Tornei
241
Best: 165
▼
-2
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
300
Punti
28
Tornei
242
Best: 105
--
0
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
299
Punti
32
Tornei
243
Best: 243
▼
-3
Fiona Crawley
USA, 0
297
Punti
19
Tornei
244
Best: 132
▼
-3
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
297
Punti
29
Tornei
245
Best: 136
▼
-2
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
296
Punti
27
Tornei
246
Best: 222
▼
-1
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
295
Punti
24
Tornei
247
Best: 152
▼
-1
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
294
Punti
31
Tornei
248
Best: 221
--
0
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
290
Punti
21
Tornei
249
Best: 164
--
0
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
289
Punti
26
Tornei
250
Best: 61
▼
-6
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
283
Punti
21
Tornei
251
Best: 251
--
0
Ayana Akli
USA, 0
282
Punti
26
Tornei
252
Best: 207
--
0
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
282
Punti
33
Tornei
253
Best: 230
--
0
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
282
Punti
33
Tornei
254
Best: 151
--
0
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
281
Punti
31
Tornei
255
Best: 135
--
0
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
280
Punti
29
Tornei
256
Best: 84
--
0
Kayla Day
USA, 28-09-1999
280
Punti
18
Tornei
257
Best: 257
--
0
Amarissa Toth
HUN, 0
280
Punti
20
Tornei
258
Best: 153
▲
2
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
278
Punti
35
Tornei
259
Best: 233
▼
-1
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
274
Punti
27
Tornei
260
Best: 236
▼
-1
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
274
Punti
20
Tornei
261
Best: 45
▼
-11
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
271
Punti
20
Tornei
262
Best: 214
▼
-1
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
269
Punti
32
Tornei
263
Best: 262
▼
-1
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
267
Punti
24
Tornei
264
Best: 264
▼
-1
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
266
Punti
30
Tornei
265
Best: 38
--
0
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
263
Punti
17
Tornei
266
Best: 266
▲
12
Sara Saito
JPN, 0
261
Punti
28
Tornei
267
Best: 267
--
0
Mia Ristic
SRB, 0
258
Punti
28
Tornei
268
Best: 212
--
0
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
255
Punti
27
Tornei
269
Best: 269
--
0
Noma Noha Akugue
GER, 0
254
Punti
34
Tornei
270
Best: 118
--
0
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
254
Punti
17
Tornei
271
Best: 271
--
0
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
253
Punti
22
Tornei
272
Best: 272
▼
-8
Erika Andreeva
RUS, 0
252
Punti
21
Tornei
273
Best: 273
▼
-1
Renata Jamrichova
SVK, 0
252
Punti
18
Tornei
274
Best: 47
--
0
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
250
Punti
11
Tornei
275
Best: 119
--
0
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
249
Punti
26
Tornei
276
Best: 189
--
0
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
249
Punti
16
Tornei
277
Best: 213
--
0
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
247
Punti
25
Tornei
278
Best: 278
▲
1
Robin Montgomery
USA, 0
244
Punti
8
Tornei
279
Best: 279
▲
1
Lucie Havlickova
CZE, 0
243
Punti
11
Tornei
280
Best: 85
▲
2
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
237
Punti
22
Tornei
281
Best: 139
▼
-8
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
237
Punti
25
Tornei
282
Best: 168
▲
1
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
237
Punti
24
Tornei
283
Best: 283
▲
1
Veronika Podrez
UKR, 0
237
Punti
21
Tornei
284
Best: 114
▲
3
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
233
Punti
25
Tornei
285
Best: 31
▼
-4
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
232
Punti
22
Tornei
286
Best: 254
▼
-1
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
231
Punti
33
Tornei
287
Best: 287
▲
1
Julia Avdeeva
RUS, 0
229
Punti
23
Tornei
288
Best: 288
▲
1
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
228
Punti
25
Tornei
289
Best: 289
▲
1
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
227
Punti
26
Tornei
290
Best: 290
▲
1
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
226
Punti
15
Tornei
291
Best: 291
▲
1
Lia Karatancheva
BUL, 0
225
Punti
34
Tornei
292
Best: 151
▲
1
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
223
Punti
16
Tornei
293
Best: 32
▲
1
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
216
Punti
11
Tornei
294
Best: 204
▲
20
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
216
Punti
21
Tornei
295
Best: 81
--
0
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
215
Punti
13
Tornei
296
Best: 226
--
0
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
215
Punti
21
Tornei
297
Best: 297
--
0
Nastasja Schunk
GER, 0
215
Punti
22
Tornei
298
Best: 298
--
0
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
215
Punti
10
Tornei
299
Best: 299
--
0
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
215
Punti
23
Tornei
300
Best: 213
--
0
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
214
Punti
28
Tornei
301
Best: 4
--
0
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
211
Punti
10
Tornei
302
Best: 302
--
0
Celine Naef
SUI, 0
211
Punti
22
Tornei
303
Best: 243
--
0
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
211
Punti
19
Tornei
304
Best: 82
--
0
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
209
Punti
21
Tornei
305
Best: 293
--
0
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
209
Punti
21
Tornei
306
Best: 301
--
0
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
207
Punti
22
Tornei
307
Best: 307
--
0
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
207
Punti
26
Tornei
308
Best: 35
▲
25
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
206
Punti
11
Tornei
309
Best: 298
▼
-1
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
206
Punti
23
Tornei
310
Best: 309
▼
-1
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
206
Punti
21
Tornei
311
Best: 299
▼
-1
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
205
Punti
19
Tornei
312
Best: 312
▼
-1
Carolyn Ansari
USA, 0
204
Punti
25
Tornei
313
Best: 313
▼
-1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
314
Best: 314
▼
-1
Vendula Valdmannova
CZE, 0
201
Punti
14
Tornei
315
Best: 221
--
0
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
200
Punti
21
Tornei
316
Best: 316
--
0
Julie Struplova
CZE, 0
200
Punti
16
Tornei
317
Best: 169
--
0
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
199
Punti
31
Tornei
318
Best: 131
--
0
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
198
Punti
22
Tornei
319
Best: 149
--
0
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
198
Punti
11
Tornei
320
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
321
Best: 321
--
0
Laura Hietaranta
FIN, 0
197
Punti
19
Tornei
322
Best: 158
--
0
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
196
Punti
24
Tornei
323
Best: 305
--
0
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
196
Punti
19
Tornei
324
Best: 178
--
0
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
194
Punti
27
Tornei
325
Best: 325
--
0
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
194
Punti
19
Tornei
326
Best: 326
--
0
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
193
Punti
28
Tornei
327
Best: 327
--
0
Amarni Banks
GBR, 0
191
Punti
20
Tornei
328
Best: 266
--
0
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
190
Punti
27
Tornei
329
Best: 136
--
0
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
190
Punti
18
Tornei
330
Best: 330
▲
1
Ariana Geerlings
ESP, 0
188
Punti
19
Tornei
331
Best: 331
▲
1
Akasha Urhobo
USA, 0
188
Punti
19
Tornei
332
Best: 332
▲
2
Fangran Tian
CHN, 0
187
Punti
21
Tornei
333
Best: 305
▲
2
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
334
Best: 69
▲
2
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
186
Punti
31
Tornei
335
Best: 103
▲
2
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
186
Punti
22
Tornei
336
Best: 336
▲
2
Samira De Stefano
ITA, 0
186
Punti
23
Tornei
337
Best: 337
▲
2
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
186
Punti
16
Tornei
338
Best: 237
▼
-52
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
184
Punti
23
Tornei
339
Best: 154
▲
1
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
183
Punti
28
Tornei
340
Best: 299
▲
1
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
183
Punti
23
Tornei
341
Best: 341
▲
1
Jeline Vandromme
BEL, 0
183
Punti
13
Tornei
342
Best: 328
▲
1
Lea Ma
USA, 01-02-2001
182
Punti
22
Tornei
343
Best: 343
▼
-13
Francesca Pace
ITA, 0
182
Punti
18
Tornei
344
Best: 344
--
0
Aliona Falei
BLR, 0
181
Punti
21
Tornei
345
Best: 311
▲
13
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
181
Punti
20
Tornei
346
Best: 346
▼
-1
Julieta Pareja
USA, 0
180
Punti
8
Tornei
347
Best: 343
▼
-1
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
179
Punti
26
Tornei
348
Best: 348
▼
-1
Elena Micic
AUS, 0
177
Punti
24
Tornei
349
Best: 144
▼
-1
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
177
Punti
26
Tornei
350
Best: 322
▼
-1
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
351
Best: 351
▼
-1
Monika Ekstrand
USA, 0
176
Punti
12
Tornei
352
Best: 352
▲
16
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
175
Punti
28
Tornei
353
Best: 104
▼
-2
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
175
Punti
15
Tornei
354
Best: 354
▲
12
Natalija Senic
SRB, 0
175
Punti
18
Tornei
355
Best: 355
▼
-3
Giorgia Pedone
ITA, 0
174
Punti
26
Tornei
356
Best: 150
▲
38
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
174
Punti
18
Tornei
357
Best: 310
▼
-4
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
174
Punti
19
Tornei
358
Best: 358
▼
-4
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
174
Punti
22
Tornei
359
Best: 60
▼
-4
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
174
Punti
25
Tornei
360
Best: 320
▼
-4
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
174
Punti
18
Tornei
361
Best: 133
▼
-4
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
173
Punti
23
Tornei
362
Best: 26
▼
-2
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
171
Punti
14
Tornei
363
Best: 114
▲
63
Storm Hunter
AUS, 11-08-1994
169
Punti
10
Tornei
364
Best: 359
▼
-3
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
169
Punti
12
Tornei
365
Best: 365
▼
-3
Elizara Yaneva
BUL, 0
169
Punti
12
Tornei
366
Best: 39
▼
-2
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
168
Punti
11
Tornei
367
Best: 367
▲
11
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
168
Punti
20
Tornei
368
Best: 368
▼
-5
Alexis Blokhina
USA, 0
168
Punti
17
Tornei
369
Best: 369
▼
-4
Miho Kuramochi
JPN, 0
167
Punti
23
Tornei
370
Best: 370
▼
-3
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
31
Tornei
371
Best: 283
▼
-2
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
166
Punti
10
Tornei
372
Best: 372
▼
-2
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
165
Punti
8
Tornei
373
Best: 371
▼
-2
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
165
Punti
24
Tornei
374
Best: 374
▼
-2
Victoria Hu
USA, 0
163
Punti
27
Tornei
375
Best: 309
▼
-2
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
163
Punti
20
Tornei
376
Best: 376
▼
-2
Saki Imamura
JPN, 0
163
Punti
21
Tornei
377
Best: 347
▼
-2
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
162
Punti
23
Tornei
378
Best: 378
▼
-2
Alina Granwehr
SUI, 0
162
Punti
19
Tornei
379
Best: 211
▼
-2
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
161
Punti
25
Tornei
380
Best: 365
▼
-1
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
161
Punti
23
Tornei
381
Best: 292
▼
-1
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
161
Punti
19
Tornei
382
Best: 186
▼
-1
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
160
Punti
25
Tornei
383
Best: 383
▼
-1
Eva Bennemann
GER, 0
160
Punti
11
Tornei
384
Best: 344
--
0
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
159
Punti
25
Tornei
385
Best: 149
--
0
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
158
Punti
15
Tornei
386
Best: 386
--
0
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
158
Punti
28
Tornei
387
Best: 231
--
0
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
157
Punti
32
Tornei
388
Best: 348
▲
1
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
157
Punti
20
Tornei
389
Best: 389
▼
-1
Martha Matoula
GRE, 0
157
Punti
25
Tornei
390
Best: 390
--
0
Alexandra Shubladze
RUS, 0
156
Punti
13
Tornei
391
Best: 391
--
0
Eryn Cayetano
USA, 0
155
Punti
20
Tornei
392
Best: 392
--
0
Denislava Glushkova
BUL, 0
155
Punti
24
Tornei
393
Best: 250
--
0
Nicole Fossa Huergo
ARG, 26-05-1995
154
Punti
30
Tornei
394
Best: 199
▲
57
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
154
Punti
19
Tornei
395
Best: 395
--
0
Weronika Ewald
POL, 0
152
Punti
19
Tornei
396
Best: 253
▲
1
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
151
Punti
33
Tornei
397
Best: 342
▲
1
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
150
Punti
21
Tornei
398
Best: 56
▲
1
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
149
Punti
15
Tornei
399
Best: 158
▲
1
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
149
Punti
21
Tornei
400
Best: 400
▲
1
Priska Nugroho
INA, 0
149
Punti
22
Tornei
401
Best: 314
▲
1
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
149
Punti
25
Tornei
402
Best: 402
▲
1
Hibah Shaikh
USA, 0
149
Punti
18
Tornei
403
Best: 280
▲
1
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
148
Punti
25
Tornei
404
Best: 110
▲
1
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
148
Punti
22
Tornei
405
Best: 296
▲
1
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
148
Punti
23
Tornei
406
Best: 406
▲
1
Amandine Monnot
FRA, 0
147
Punti
19
Tornei
407
Best: 407
▲
1
Sayaka Ishii
JPN, 0
146
Punti
15
Tornei
408
Best: 200
▲
1
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
146
Punti
23
Tornei
409
Best: 347
▲
41
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
145
Punti
19
Tornei
410
Best: 410
--
0
Martina Okalova
SVK, 0
145
Punti
17
Tornei
411
Best: 190
▼
-28
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
144
Punti
21
Tornei
412
Best: 162
--
0
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
144
Punti
21
Tornei
413
Best: 413
--
0
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
414
Best: 414
▼
-55
Kristina Dmitruk
BLR, 0
143
Punti
12
Tornei
415
Best: 415
▼
-1
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
143
Punti
22
Tornei
416
Best: 214
▼
-1
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
143
Punti
19
Tornei
417
Best: 210
▼
-1
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
143
Punti
23
Tornei
418
Best: 418
--
0
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
419
Best: 216
--
0
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
142
Punti
22
Tornei
420
Best: 226
▲
1
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
142
Punti
15
Tornei
421
Best: 421
▲
1
Kira Pavlova
RUS, 0
141
Punti
19
Tornei
422
Best: 291
▲
1
Alana Smith
USA, 09-11-1999
140
Punti
24
Tornei
423
Best: 395
▲
1
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
139
Punti
21
Tornei
424
Best: 424
▲
1
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
138
Punti
21
Tornei
425
Best: 175
▼
-14
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
137
Punti
17
Tornei
426
Best: 181
▲
1
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
136
Punti
17
Tornei
427
Best: 322
▲
1
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
136
Punti
16
Tornei
428
Best: 413
▲
1
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
136
Punti
18
Tornei
429
Best: 429
▲
1
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
134
Punti
18
Tornei
430
Best: 219
▲
1
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
133
Punti
9
Tornei
431
Best: 342
▲
1
Mariia Kozyreva
RUS, 22-05-1999
133
Punti
20
Tornei
432
Best: 296
▲
1
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
133
Punti
18
Tornei
433
Best: 433
▲
1
Julia Adams
USA, 0
133
Punti
23
Tornei
434
Best: 434
▲
1
Han Shi
CHN, 0
132
Punti
25
Tornei
435
Best: 435
▲
14
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
132
Punti
15
Tornei
436
Best: 361
--
0
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
132
Punti
19
Tornei
437
Best: 203
--
0
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
131
Punti
24
Tornei
438
Best: 438
▲
1
Alicia Dudeney
GBR, 0
131
Punti
15
Tornei
439
Best: 433
▲
1
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
131
Punti
19
Tornei
440
Best: 440
▲
1
Madison Sieg
USA, 0
129
Punti
19
Tornei
441
Best: 441
▲
20
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
129
Punti
18
Tornei
442
Best: 442
--
0
Mathilde Lollia
FRA, 0
127
Punti
20
Tornei
443
Best: 443
▲
15
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
127
Punti
21
Tornei
444
Best: 444
▼
-1
Federica Urgesi
ITA, 0
126
Punti
24
Tornei
445
Best: 445
▼
-1
Ranah Stoiber
GBR, 0
126
Punti
24
Tornei
446
Best: 200
▼
-1
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
126
Punti
27
Tornei
447
Best: 29
▼
-1
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
125
Punti
20
Tornei
448
Best: 300
▼
-1
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
124
Punti
13
Tornei
449
Best: 421
▼
-11
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
123
Punti
10
Tornei
450
Best: 35
▲
3
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
121
Punti
14
Tornei
451
Best: 451
▲
1
Amelia Rajecki
GBR, 0
121
Punti
23
Tornei
452
Best: 328
▼
-32
Lian Tran
NED, 19-07-2002
120
Punti
27
Tornei
453
Best: 437
▲
1
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
120
Punti
19
Tornei
454
Best: 434
▲
1
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
120
Punti
23
Tornei
455
Best: 455
▲
1
Radka Zelnickova
SVK, 0
120
Punti
23
Tornei
456
Best: 143
▲
1
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
120
Punti
22
Tornei
457
Best: 457
▲
2
Yara Bartashevich
FRA, 0
119
Punti
25
Tornei
458
Best: 458
▲
2
Angelina Voloshchuk
POR, 0
119
Punti
16
Tornei
459
Best: 459
▲
3
Zongyu Li
CHN, 0
118
Punti
18
Tornei
460
Best: 442
▲
3
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
118
Punti
21
Tornei
461
Best: 40
▲
3
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
117
Punti
14
Tornei
462
Best: 462
▲
23
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
117
Punti
16
Tornei
463
Best: 463
▲
2
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
117
Punti
18
Tornei
464
Best: 424
▲
2
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
117
Punti
18
Tornei
465
Best: 39
▲
2
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
115
Punti
12
Tornei
466
Best: 404
▲
2
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
115
Punti
24
Tornei
467
Best: 137
▲
2
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
115
Punti
15
Tornei
468
Best: 169
▲
98
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
114
Punti
19
Tornei
469
Best: 266
▼
-52
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
114
Punti
13
Tornei
470
Best: 470
--
0
Kristiana Sidorova
RUS, 0
113
Punti
20
Tornei
471
Best: 317
--
0
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
113
Punti
23
Tornei
472
Best: 127
--
0
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
113
Punti
11
Tornei
473
Best: 367
▼
-25
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
113
Punti
25
Tornei
474
Best: 379
▼
-1
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
112
Punti
12
Tornei
475
Best: 475
▼
-1
Nahia Berecoechea
FRA, 0
112
Punti
20
Tornei
476
Best: 476
▲
85
Angella Okutoyi
KEN, 0
112
Punti
9
Tornei
477
Best: 477
▼
-2
Mayu Crossley
JPN, 0
112
Punti
13
Tornei
478
Best: 478
▼
-2
Marie Vogt
GER, 0
112
Punti
22
Tornei
479
Best: 190
▼
-2
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
111
Punti
13
Tornei
480
Best: 410
▼
-2
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
111
Punti
23
Tornei
481
Best: 481
▼
-2
Sara Dols
ESP, 0
111
Punti
22
Tornei
482
Best: 482
▼
-2
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
110
Punti
17
Tornei
483
Best: 483
▼
-2
Maria Urrutia
ARG, 0
110
Punti
17
Tornei
484
Best: 484
▼
-2
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
110
Punti
9
Tornei
485
Best: 485
▼
-2
Britt Du Pree
NED, 0
110
Punti
19
Tornei
486
Best: 486
▲
12
Yufei Ren
CHN, 0
109
Punti
22
Tornei
487
Best: 487
▼
-3
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
488
Best: 488
▲
1
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
109
Punti
15
Tornei
489
Best: 489
▼
-1
Hayu Kinoshita
JPN, 0
109
Punti
21
Tornei
490
Best: 461
▼
-4
Mell Reasco Gonzalez
ECU, 23-07-2002
108
Punti
12
Tornei
491
Best: 491
▼
-4
Jiaqi Wang
CHN, 0
108
Punti
23
Tornei
492
Best: 380
▼
-2
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
108
Punti
21
Tornei
493
Best: 331
▼
-2
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
107
Punti
16
Tornei
494
Best: 466
▼
-2
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
107
Punti
17
Tornei
495
Best: 230
▼
-2
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
107
Punti
16
Tornei
496
Best: 496
▼
-2
Josy Daems
GER, 0
107
Punti
19
Tornei
497
Best: 497
▼
-2
Anja Stankovic
SRB, 0
107
Punti
20
Tornei
498
Best: 498
▼
-2
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
499
Best: 442
▼
-2
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
106
Punti
20
Tornei
500
Best: 500
▼
-1
Carla Markus
ARG, 0
105
Punti
17
Tornei
501
Best: 318
▼
-1
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
105
Punti
14
Tornei
502
Best: 502
▼
-1
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
105
Punti
19
Tornei
503
Best: 427
▼
-1
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
104
Punti
17
Tornei
504
Best: 240
▼
-1
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
104
Punti
19
Tornei
505
Best: 405
▼
-1
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
104
Punti
18
Tornei
506
Best: 254
▲
3
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
104
Punti
13
Tornei
507
Best: 494
▼
-2
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
104
Punti
22
Tornei
508
Best: 508
▼
-2
Ana Candiotto
BRA, 0
103
Punti
20
Tornei
509
Best: 509
▼
-2
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
103
Punti
22
Tornei
510
Best: 304
▼
-2
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
102
Punti
21
Tornei
511
Best: 179
▼
-1
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
101
Punti
16
Tornei
512
Best: 163
▼
-1
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
100
Punti
26
Tornei
513
Best: 513
▼
-1
Luca Udvardy
HUN, 0
100
Punti
13
Tornei
514
Best: 514
▼
-1
Rada Zolotareva
RUS, 0
100
Punti
7
Tornei
515
Best: 39
▼
-1
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
99
Punti
9
Tornei
516
Best: 516
▼
-1
Sarah Van Emst
NED, 0
99
Punti
19
Tornei
517
Best: 489
▼
-1
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
99
Punti
18
Tornei
518
Best: 346
▼
-1
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
99
Punti
19
Tornei
519
Best: 519
▼
-1
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
20
Tornei
520
Best: 520
▼
-1
Maria Sara Popa
ROU, 0
98
Punti
17
Tornei
521
Best: 521
▼
-1
Julie Pastikova
CZE, 0
98
Punti
13
Tornei
522
Best: 522
▼
-1
Gina Dittmann
GER, 0
98
Punti
18
Tornei
523
Best: 352
▼
-1
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
98
Punti
19
Tornei
524
Best: 2
▼
-1
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
525
Best: 525
▼
-1
Ella Mcdonald
GBR, 0
97
Punti
21
Tornei
526
Best: 526
▼
-1
Mia Pohankova
SVK, 0
97
Punti
4
Tornei
527
Best: 527
▼
-1
Rinko Matsuda
JPN, 0
96
Punti
25
Tornei
528
Best: 491
▼
-1
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
96
Punti
14
Tornei
529
Best: 529
▼
-1
Arina Bulatova
RUS, 0
96
Punti
20
Tornei
530
Best: 71
▼
-1
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
95
Punti
11
Tornei
531
Best: 531
▼
-1
Malaika Rapolu
USA, 0
95
Punti
18
Tornei
532
Best: 296
▼
-1
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
95
Punti
13
Tornei
533
Best: 533
▼
-1
Luiza Fullana
BRA, 0
95
Punti
18
Tornei
534
Best: 317
▼
-1
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
95
Punti
18
Tornei
535
Best: 338
▼
-1
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
94
Punti
14
Tornei
536
Best: 143
▼
-1
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
537
Best: 537
▼
-1
Maria Teixido Garcia
ESP, 0
94
Punti
11
Tornei
538
Best: 538
▼
-1
Camilla Zanolini
ITA, 0
94
Punti
18
Tornei
539
Best: 317
▼
-1
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
93
Punti
14
Tornei
540
Best: 540
▲
50
Maria Golovina
RUS, 0
93
Punti
16
Tornei
541
Best: 487
▼
-2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
22
Tornei
542
Best: 527
▼
-2
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
92
Punti
15
Tornei
543
Best: 543
▼
-2
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
91
Punti
12
Tornei
544
Best: 356
▼
-2
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
91
Punti
18
Tornei
545
Best: 523
▼
-2
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
91
Punti
18
Tornei
546
Best: 546
▲
1
Alana Subasic
AUS, 0
90
Punti
18
Tornei
547
Best: 320
▼
-3
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
90
Punti
14
Tornei
548
Best: 548
▼
-3
Varvara Panshina
RUS, 0
90
Punti
16
Tornei
549
Best: 503
▼
-3
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
90
Punti
18
Tornei
550
Best: 550
▼
-2
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
89
Punti
9
Tornei
551
Best: 485
▼
-2
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
89
Punti
16
Tornei
552
Best: 552
▼
-156
Xinxin Yao
CHN, 0
88
Punti
28
Tornei
553
Best: 309
▼
-3
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
88
Punti
17
Tornei
554
Best: 554
▼
-3
Jana Kovackova
CZE, 0
88
Punti
10
Tornei
555
Best: 555
▼
-3
Carolina Kuhl
GER, 0
88
Punti
14
Tornei
556
Best: 556
▼
-3
Lidia Encheva
BUL, 0
88
Punti
17
Tornei
557
Best: 557
▼
-3
Marie Weckerle
LUX, 0
88
Punti
18
Tornei
558
Best: 558
▼
-3
Victoria Osuigwe
USA, 0
87
Punti
14
Tornei
559
Best: 559
▼
-3
Mio Mushika
JPN, 0
87
Punti
19
Tornei
560
Best: 487
▼
-2
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
86
Punti
18
Tornei
561
Best: 561
▼
-4
Yuno Kitahara
JPN, 0
86
Punti
19
Tornei
562
Best: 468
▼
-3
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
86
Punti
19
Tornei
563
Best: 73
▼
-3
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
85
Punti
9
Tornei
564
Best: 564
▼
-2
Johanne Svendsen
DEN, 0
85
Punti
11
Tornei
565
Best: 565
▼
-2
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
85
Punti
15
Tornei
566
Best: 566
▼
-2
Jenny Lim
FRA, 0
84
Punti
21
Tornei
567
Best: 567
▼
-2
Adelina Lachinova
LAT, 0
84
Punti
16
Tornei
568
Best: 568
▼
-1
Ena Koike
JPN, 0
84
Punti
17
Tornei
569
Best: 569
▼
-1
Dana Guzman
PER, 0
84
Punti
6
Tornei
570
Best: 570
▼
-1
Kayo Nishimura
JPN, 0
84
Punti
21
Tornei
571
Best: 563
▼
-1
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
84
Punti
21
Tornei
572
Best: 572
▼
-1
Rositsa Dencheva
BUL, 0
83
Punti
14
Tornei
573
Best: 132
▼
-1
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
82
Punti
12
Tornei
574
Best: 466
▼
-1
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
82
Punti
13
Tornei
575
Best: 575
▼
-1
Marine Szostak
FRA, 0
82
Punti
18
Tornei
576
Best: 576
▼
-1
Ksenia Efremova
FRA, 0
81
Punti
14
Tornei
577
Best: 577
▼
-1
Valentina Steiner
GER, 0
81
Punti
14
Tornei
578
Best: 160
▼
-1
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
81
Punti
19
Tornei
579
Best: 284
▼
-1
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
81
Punti
16
Tornei
580
Best: 580
▼
-1
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
81
Punti
22
Tornei
581
Best: 581
▼
-1
Reina Goto
JPN, 0
81
Punti
11
Tornei
582
Best: 582
▼
-1
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
81
Punti
12
Tornei
583
Best: 1
▼
-1
Venus Williams
USA, 17-06-1980
80
Punti
3
Tornei
584
Best: 584
▼
-1
Eliska Tichackova
CZE, 0
80
Punti
6
Tornei
585
Best: 585
▼
-1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
80
Punti
14
Tornei
586
Best: 586
--
0
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
79
Punti
22
Tornei
587
Best: 587
▲
1
Ellie Schoppe
USA, 0
78
Punti
16
Tornei
588
Best: 190
▲
1
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
78
Punti
23
Tornei
589
Best: 589
▼
-4
Hikaru Sato
JPN, 0
78
Punti
14
Tornei
590
Best: 590
▲
1
Bianca Barbulescu
ROU, 0
78
Punti
17
Tornei
591
Best: 591
▲
1
Jenna Defalco
USA, 0
78
Punti
18
Tornei
592
Best: 566
▲
1
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
78
Punti
22
Tornei
593
Best: 593
▲
1
Chenting Zhu
CHN, 0
77
Punti
16
Tornei
594
Best: 492
▲
2
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
77
Punti
19
Tornei
595
Best: 440
▲
2
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
77
Punti
19
Tornei
596
Best: 212
▲
2
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
77
Punti
7
Tornei
597
Best: 368
▼
-10
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
77
Punti
11
Tornei
598
Best: 114
▲
1
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
77
Punti
14
Tornei
599
Best: 377
▲
1
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
77
Punti
16
Tornei
600
Best: 600
▲
1
Dasha Plekhanova
CAN, 0
76
Punti
10
Tornei
601
Best: 601
▲
1
Alena Kovackova
CZE, 0
76
Punti
10
Tornei
602
Best: 205
▲
17
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
76
Punti
16
Tornei
603
Best: 560
▲
1
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
76
Punti
22
Tornei
604
Best: 504
▲
1
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
76
Punti
22
Tornei
605
Best: 604
▲
1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
75
Punti
19
Tornei
606
Best: 606
▲
1
Merna Refaat
EGY, 0
75
Punti
8
Tornei
607
Best: 374
▲
1
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
75
Punti
10
Tornei
608
Best: 608
▲
1
Kristina Kroitor
RUS, 0
75
Punti
12
Tornei
609
Best: 449
▲
1
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
75
Punti
12
Tornei
610
Best: 610
▲
1
Ya Yi Yang
TPE, 0
75
Punti
14
Tornei
611
Best: 497
▲
1
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
75
Punti
18
Tornei
612
Best: 612
▲
1
Eleejah Inisan
FRA, 0
74
Punti
11
Tornei
613
Best: 613
▲
1
Melisa Ercan
AUS, 0
74
Punti
14
Tornei
614
Best: 213
▼
-19
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
74
Punti
11
Tornei
615
Best: 339
▲
1
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
74
Punti
18
Tornei
616
Best: 616
▲
1
Jana Otzipka
BEL, 0
74
Punti
12
Tornei
617
Best: 348
▲
1
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
74
Punti
12
Tornei
618
Best: 618
▲
2
Amelie Van Impe
BEL, 0
74
Punti
18
Tornei
619
Best: 619
▲
2
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
74
Punti
18
Tornei
620
Best: 450
▲
2
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
74
Punti
22
Tornei
621
Best: 515
▲
2
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
622
Best: 622
▲
2
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
73
Punti
14
Tornei
623
Best: 383
▼
-20
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
73
Punti
12
Tornei
624
Best: 511
▲
1
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
73
Punti
14
Tornei
625
Best: 625
▲
1
Elena Korokozidi
GRE, 0
73
Punti
15
Tornei
626
Best: 497
▲
1
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
73
Punti
16
Tornei
627
Best: 627
▲
1
Laura Mair
ITA, 0
73
Punti
16
Tornei
628
Best: 628
▲
1
Amelia Honer
USA, 0
72
Punti
6
Tornei
629
Best: 629
▲
1
Nina Vargova
SVK, 0
72
Punti
18
Tornei
630
Best: 5
▲
1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
631
Best: 332
▲
38
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
71
Punti
14
Tornei
632
Best: 632
--
0
Olivia Lincer
USA, 0
71
Punti
13
Tornei
633
Best: 633
--
0
Mariella Thamm
GER, 0
71
Punti
12
Tornei
634
Best: 634
--
0
Loes Ebeling Koning
NED, 0
71
Punti
16
Tornei
635
Best: 632
--
0
Andre Lukosiute
LTU, 23-06-2001
71
Punti
9
Tornei
636
Best: 636
▲
2
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
71
Punti
13
Tornei
637
Best: 579
▼
-1
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
71
Punti
14
Tornei
638
Best: 46
▼
-1
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
70
Punti
1
Tornei
639
Best: 639
--
0
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
70
Punti
15
Tornei
640
Best: 20
--
0
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
69
Punti
20
Tornei
641
Best: 2
▲
17
Vera Zvonareva
RUS, 07-09-1984
69
Punti
2
Tornei
642
Best: 604
▼
-1
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
69
Punti
16
Tornei
643
Best: 433
▼
-1
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
69
Punti
16
Tornei
644
Best: 644
▼
-1
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
68
Punti
5
Tornei
645
Best: 603
▼
-1
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
68
Punti
17
Tornei
646
Best: 646
▲
5
Stefani Webb
AUS, 0
68
Punti
18
Tornei
647
Best: 647
▼
-2
Tamila Gadamauri
BEL, 0
68
Punti
15
Tornei
648
Best: 648
▼
-2
Mara Guth
GER, 0
68
Punti
16
Tornei
649
Best: 649
▲
64
Lan Mi
CHN, 0
68
Punti
19
Tornei
650
Best: 650
▼
-2
Alyssa Reguer
FRA, 0
67
Punti
21
Tornei
651
Best: 651
▼
-2
Beatrise Zeltina
LAT, 0
67
Punti
9
Tornei
652
Best: 263
▼
-2
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
67
Punti
12
Tornei
653
Best: 653
▼
-1
Nauhany Vitoria Leme Da Silva
BRA, 0
66
Punti
6
Tornei
654
Best: 654
--
0
Rachel Gailis
USA, 0
66
Punti
6
Tornei
655
Best: 655
--
0
Hannah Klugman
GBR, 0
65
Punti
8
Tornei
656
Best: 130
--
0
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
65
Punti
11
Tornei
657
Best: 657
--
0
Berta Bonardi
ARG, 0
65
Punti
13
Tornei
658
Best: 658
▲
1
Karina Miller
USA, 0
65
Punti
9
Tornei
659
Best: 659
▲
2
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
65
Punti
14
Tornei
660
Best: 660
▲
2
Mary Lewis
USA, 0
64
Punti
17
Tornei
661
Best: 661
▲
2
Anna Petkovic
GER, 0
64
Punti
18
Tornei
662
Best: 662
▲
2
Christasha Mcneil
USA, 0
64
Punti
14
Tornei
663
Best: 663
▲
3
Sarah Iliev
FRA, 0
64
Punti
14
Tornei
664
Best: 150
▼
-17
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
64
Punti
16
Tornei
665
Best: 665
▲
2
Daria Egorova
RUS, 0
64
Punti
8
Tornei
666
Best: 470
▼
-6
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
64
Punti
11
Tornei
667
Best: 667
▲
1
Alexis Nguyen
USA, 0
63
Punti
12
Tornei
668
Best: 114
▼
-3
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
63
Punti
13
Tornei
669
Best: 669
▲
1
Lavinia Tanasie
ROU, 0
63
Punti
15
Tornei
670
Best: 670
▲
1
Stefania Bojica
ROU, 0
63
Punti
12
Tornei
671
Best: 671
▲
1
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
63
Punti
17
Tornei
672
Best: 672
▲
1
Ruien Zhang
CHN, 0
62
Punti
12
Tornei
673
Best: 665
▲
1
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
62
Punti
14
Tornei
674
Best: 674
▲
9
Tian Jialin
CHN, 0
62
Punti
15
Tornei
675
Best: 675
--
0
Astrid Cirotte
FRA, 0
62
Punti
17
Tornei
676
Best: 212
--
0
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
61
Punti
9
Tornei
677
Best: 380
--
0
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
678
Best: 135
--
0
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
61
Punti
12
Tornei
679
Best: 679
--
0
Anamaria Oana
ROU, 0
61
Punti
12
Tornei
680
Best: 646
--
0
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
61
Punti
13
Tornei
681
Best: 681
--
0
Vaishnavi Adkar
IND, 0
59
Punti
13
Tornei
682
Best: 679
--
0
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
59
Punti
16
Tornei
683
Best: 201
▲
1
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
58
Punti
18
Tornei
684
Best: 684
▲
1
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
58
Punti
12
Tornei
685
Best: 685
▲
1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
686
Best: 398
▲
1
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
58
Punti
18
Tornei
687
Best: 319
▼
-72
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
57
Punti
15
Tornei
688
Best: 688
▲
5
Sarah Rokusek
AUS, 0
57
Punti
13
Tornei
689
Best: 689
▼
-1
Briana Szabo
ROU, 0
57
Punti
17
Tornei
690
Best: 351
▼
-1
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
57
Punti
11
Tornei
691
Best: 192
▼
-1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
692
Best: 191
▼
-1
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
56
Punti
8
Tornei
693
Best: 693
▼
-1
Lea Nilsson
SWE, 0
56
Punti
6
Tornei
694
Best: 190
--
0
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
56
Punti
13
Tornei
695
Best: 639
--
0
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
56
Punti
15
Tornei
696
Best: 18
--
0
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
55
Punti
11
Tornei
697
Best: 83
--
0
Zhuoxuan Bai
CHN, 16-11-2002
55
Punti
2
Tornei
698
Best: 698
--
0
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
55
Punti
20
Tornei
699
Best: 278
--
0
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
55
Punti
16
Tornei
700
Best: 700
▲
1
Julia Stusek
GER, 0
55
Punti
11
Tornei
701
Best: 701
▲
1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
55
Punti
13
Tornei
702
Best: 702
▲
1
Nellie Taraba Wallberg
SWE, 0
55
Punti
7
Tornei
703
Best: 500
▲
1
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
55
Punti
13
Tornei
704
Best: 704
▲
1
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
55
Punti
14
Tornei
705
Best: 705
▲
20
Junhan Zhang
CHN, 0
55
Punti
14
Tornei
706
Best: 706
--
0
Mia Horvit
USA, 0
55
Punti
15
Tornei
707
Best: 707
--
0
Ana Grubor
CAN, 0
55
Punti
17
Tornei
708
Best: 708
--
0
Milana Zhabrailova
RUS, 0
55
Punti
19
Tornei
709
Best: 377
--
0
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
54
Punti
15
Tornei
710
Best: 710
--
0
Gina Feistel
POL, 0
54
Punti
10
Tornei
711
Best: 269
--
0
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
54
Punti
13
Tornei
712
Best: 712
--
0
Anita Sahdiieva
UKR, 0
54
Punti
15
Tornei
713
Best: 713
▼
-13
Anastasiia Gureva
RUS, 0
53
Punti
12
Tornei
714
Best: 714
--
0
Kristina Liutova
RUS, 0
53
Punti
6
Tornei
715
Best: 685
--
0
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
53
Punti
14
Tornei
716
Best: 716
--
0
Iva Ivanova
BUL, 0
53
Punti
14
Tornei
717
Best: 717
▲
47
Yasmin Ezzat
EGY, 0
53
Punti
15
Tornei
718
Best: 668
▼
-1
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
53
Punti
16
Tornei
719
Best: 188
▼
-1
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
52
Punti
7
Tornei
720
Best: 619
▲
26
Demi Tran
NED, 26-11-2000
52
Punti
19
Tornei
721
Best: 721
▼
-2
Brooke Black
GBR, 0
52
Punti
10
Tornei
722
Best: 722
▼
-2
Evialina Laskevich
BLR, 0
52
Punti
13
Tornei
723
Best: 723
▼
-70
Monika Stankiewicz
POL, 0
52
Punti
13
Tornei
724
Best: 445
▼
-3
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
52
Punti
14
Tornei
725
Best: 725
▼
-3
Ava Markham
USA, 0
52
Punti
6
Tornei
726
Best: 726
▼
-3
Irina Balus
SVK, 0
52
Punti
6
Tornei
727
Best: 652
▼
-3
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
52
Punti
12
Tornei
728
Best: 728
▼
-2
Monique Barry
NZL, 0
52
Punti
15
Tornei
729
Best: 729
▼
-2
Alyssa Ahn
USA, 0
51
Punti
10
Tornei
730
Best: 337
▼
-2
Yuliana Lizarazo
COL, 23-05-1993
51
Punti
11
Tornei
731
Best: 710
▼
-2
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
51
Punti
20
Tornei
732
Best: 732
▼
-2
Makenna Jones
USA, 0
51
Punti
15
Tornei
733
Best: 549
▼
-2
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
51
Punti
23
Tornei
734
Best: 734
▼
-2
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
735
Best: 352
▼
-2
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
51
Punti
11
Tornei
736
Best: 736
▼
-2
Ziva Falkner
SLO, 0
51
Punti
15
Tornei
737
Best: 737
▼
-2
Daria Zelinskaya
RUS, 0
51
Punti
16
Tornei
738
Best: 738
▼
-1
Yuhan Wang
CHN, 0
50
Punti
14
Tornei
739
Best: 739
▼
-1
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
50
Punti
12
Tornei
740
Best: 555
▼
-1
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
50
Punti
16
Tornei
741
Best: 736
▼
-1
Sophia Biolay
FRA, 03-07-2001
50
Punti
6
Tornei
742
Best: 742
▼
-1
Maria Sholokhova
RUS, 0
50
Punti
7
Tornei
743
Best: 743
▼
-1
Edda Mamedova
RUS, 0
50
Punti
8
Tornei
744
Best: 744
▼
-1
Ann Akasha Ceuca
GER, 0
50
Punti
15
Tornei
745
Best: 12
▼
-1
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
746
Best: 42
▼
-1
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
49
Punti
2
Tornei
747
Best: 612
--
0
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
49
Punti
9
Tornei
748
Best: 748
--
0
Victoria Milovanova
RUS, 0
49
Punti
12
Tornei
749
Best: 601
--
0
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
49
Punti
14
Tornei
750
Best: 750
--
0
Jiayi Wang
CHN, 0
49
Punti
15
Tornei
751
Best: 362
▼
-15
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
48
Punti
13
Tornei
752
Best: 584
▼
-1
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
48
Punti
20
Tornei
753
Best: 753
▼
-1
Cheuk Ying Shek
HKG, 0
48
Punti
10
Tornei
754
Best: 525
▼
-1
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
48
Punti
11
Tornei
755
Best: 755
▼
-1
Vlada Mincheva
RUS, 0
48
Punti
12
Tornei
756
Best: 685
▼
-1
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
48
Punti
14
Tornei
757
Best: 739
▼
-1
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
48
Punti
14
Tornei
758
Best: 335
▲
35
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
47
Punti
24
Tornei
759
Best: 504
▼
-2
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
47
Punti
11
Tornei
760
Best: 760
▼
-2
Joy De Zeeuw
NED, 0
47
Punti
15
Tornei
761
Best: 761
▼
-2
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
47
Punti
8
Tornei
762
Best: 278
▼
-2
Adithya Karunaratne
HKG, 04-12-2001
47
Punti
9
Tornei
763
Best: 763
▼
-2
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
47
Punti
11
Tornei
764
Best: 626
▼
-2
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
47
Punti
11
Tornei
765
Best: 180
▼
-2
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
47
Punti
11
Tornei
766
Best: 766
▲
15
Maria Kalyakina
RUS, 0
47
Punti
19
Tornei
767
Best: 546
▼
-2
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
47
Punti
20
Tornei
768
Best: 768
▼
-2
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
46
Punti
12
Tornei
769
Best: 769
▼
-2
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
46
Punti
13
Tornei
770
Best: 770
▼
-2
Meng-Yi Chen
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
771
Best: 771
▼
-2
Matilde Paoletti
ITA, 0
46
Punti
4
Tornei
772
Best: 772
▼
-2
Patricija Paukstyte
LTU, 0
46
Punti
8
Tornei
773
Best: 773
▼
-2
Petra Konjikusic
SRB, 0
46
Punti
10
Tornei
774
Best: 774
▼
-2
Laquisa Khan
AUS, 0
46
Punti
10
Tornei
775
Best: 658
▼
-2
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
46
Punti
12
Tornei
776
Best: 776
▼
-2
Dune Vaissaud
FRA, 0
46
Punti
12
Tornei
777
Best: 777
▼
-2
Yujia Huang
CHN, 0
46
Punti
14
Tornei
778
Best: 778
▼
-2
Giulia Safina Popa
ROU, 0
45
Punti
7
Tornei
779
Best: 317
▼
-2
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
45
Punti
19
Tornei
780
Best: 780
▼
-1
Anne Christine Lutkemeyer Obregon
USA, 0
45
Punti
6
Tornei
781
Best: 781
▼
-1
Luciana Moyano
ARG, 0
45
Punti
13
Tornei
782
Best: 123
--
0
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
44
Punti
4
Tornei
783
Best: 411
--
0
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
44
Punti
11
Tornei
784
Best: 319
▼
-6
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
44
Punti
14
Tornei
785
Best: 785
▼
-1
Bella Payne
USA, 0
44
Punti
6
Tornei
786
Best: 359
▼
-1
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
44
Punti
14
Tornei
787
Best: 607
▲
15
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
44
Punti
15
Tornei
788
Best: 788
▼
-2
Madelief Hageman
NED, 0
44
Punti
20
Tornei
789
Best: 789
▼
-2
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
790
Best: 463
▼
-2
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
43
Punti
14
Tornei
791
Best: 791
▼
-2
Oceane Babel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
792
Best: 728
▼
-2
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
43
Punti
9
Tornei
793
Best: 793
▼
-2
Chloe Noel
FRA, 0
43
Punti
9
Tornei
794
Best: 794
▼
-2
Petra Hule
AUS, 0
42
Punti
13
Tornei
795
Best: 795
▼
-1
Gaeul Jang
KOR, 0
42
Punti
8
Tornei
796
Best: 674
▲
15
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
42
Punti
16
Tornei
797
Best: 797
▲
16
Chelsea Fontenel
SUI, 0
42
Punti
17
Tornei
798
Best: 781
▲
37
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
42
Punti
17
Tornei
799
Best: 708
▼
-4
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
42
Punti
18
Tornei
800
Best: 330
▼
-4
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
41
Punti
11
Tornei
801
Best: 801
▼
-4
Kailey Evans
USA, 0
41
Punti
5
Tornei
802
Best: 802
▼
-4
Victoria Gomez
ESP, 0
41
Punti
7
Tornei
803
Best: 803
▼
-4
Yiming Dang
CHN, 0
41
Punti
8
Tornei
804
Best: 26
▼
-4
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
41
Punti
8
Tornei
805
Best: 356
▼
-4
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
41
Punti
14
Tornei
806
Best: 537
▲
36
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
41
Punti
14
Tornei
807
Best: 628
▼
-4
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
41
Punti
14
Tornei
808
Best: 147
▼
-4
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
40
Punti
5
Tornei
809
Best: 809
▼
-4
Onyu Choi
KOR, 0
40
Punti
11
Tornei
810
Best: 196
▼
-4
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
40
Punti
15
Tornei
811
Best: 186
▼
-4
Ya-Hsuan Lee
TPE, 20-07-1995
39
Punti
8
Tornei
812
Best: 812
▼
-4
Maia Ilinca Burcescu
ROU, 0
39
Punti
8
Tornei
813
Best: 387
▼
-4
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
39
Punti
11
Tornei
814
Best: 752
▼
-4
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
39
Punti
14
Tornei
815
Best: 815
▼
-3
Anastasiia Firman
UKR, 0
39
Punti
16
Tornei
816
Best: 816
▼
-2
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
38
Punti
5
Tornei
817
Best: 26
▼
-2
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
38
Punti
4
Tornei
818
Best: 818
▼
-2
Belle Thompson
AUS, 0
38
Punti
10
Tornei
819
Best: 819
▼
-2
Suana Tucakovic
BIH, 0
38
Punti
11
Tornei
820
Best: 468
▼
-2
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
38
Punti
13
Tornei
821
Best: 821
▼
-2
Daria Yesypchuk
UKR, 0
38
Punti
15
Tornei
822
Best: 822
▼
-2
Noemi Maines
ITA, 0
38
Punti
17
Tornei
823
Best: 10
▲
111
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
37
Punti
5
Tornei
824
Best: 824
▼
-3
Kristina Penickova
USA, 0
37
Punti
8
Tornei
825
Best: 46
▼
-3
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
37
Punti
6
Tornei
826
Best: 826
▼
-2
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
827
Best: 827
▼
-2
Luna Vujovic
SRB, 0
37
Punti
7
Tornei
828
Best: 828
▼
-2
Marianne Argyrokastriti
GRE, 0
37
Punti
10
Tornei
829
Best: 175
▼
-6
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
37
Punti
12
Tornei
830
Best: 5
▼
-3
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
831
Best: 548
▼
-3
Ines Murta
POR, 31-05-1997
36
Punti
15
Tornei
832
Best: 832
▼
-3
Shannon Lam
USA, 0
36
Punti
8
Tornei
833
Best: 833
▼
-3
Polina Kuharenko
BLR, 0
36
Punti
8
Tornei
834
Best: 834
▼
-3
Yujin Kim
KOR, 0
36
Punti
9
Tornei
835
Best: 548
▼
-3
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
36
Punti
9
Tornei
836
Best: 836
▼
-3
Mara Gae
ROU, 0
36
Punti
11
Tornei
837
Best: 531
▼
-3
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
36
Punti
13
Tornei
838
Best: 317
▼
-2
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
35
Punti
12
Tornei
839
Best: 802
▼
-2
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
35
Punti
12
Tornei
840
Best: 151
▼
-2
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
841
Best: 841
▼
-2
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
35
Punti
7
Tornei
842
Best: 842
▼
-2
Kate Mansfield
USA, 0
35
Punti
10
Tornei
843
Best: 843
▼
-2
Klara Veldman
NED, 0
35
Punti
12
Tornei
844
Best: 844
▼
-1
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
845
Best: 845
▼
-1
Lavinia Luciano
ITA, 0
35
Punti
16
Tornei
846
Best: 159
▼
-1
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
34
Punti
12
Tornei
847
Best: 847
▼
-1
Sonja Zhenikhova
GER, 0
34
Punti
8
Tornei
848
Best: 848
▼
-1
Xinran Sun
CHN, 0
34
Punti
4
Tornei
849
Best: 849
▼
-1
Mao Mushika
JPN, 0
34
Punti
5
Tornei
850
Best: 850
▼
-1
Jamilah Snells
USA, 0
34
Punti
9
Tornei
851
Best: 430
▼
-1
Karine Sarkisova
RUS, 07-06-1998
34
Punti
10
Tornei
852
Best: 627
▼
-1
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
34
Punti
11
Tornei
853
Best: 853
▼
-1
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
34
Punti
12
Tornei
854
Best: 658
▼
-1
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
34
Punti
17
Tornei
855
Best: 855
▲
8
Akanksha Nitture
IND, 0
33
Punti
13
Tornei
856
Best: 856
▼
-2
Dj Bennett
USA, 0
33
Punti
4
Tornei
857
Best: 857
▼
-2
Amy Sucha
CZE, 0
33
Punti
5
Tornei
858
Best: 858
▼
-2
Anastasija Cvetkovic
SRB, 0
33
Punti
6
Tornei
859
Best: 859
▲
93
Johanna Silva
GER, 0
33
Punti
8
Tornei
860
Best: 860
▼
-3
Coco Bosman
NED, 0
33
Punti
9
Tornei
861
Best: 662
▼
-3
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
33
Punti
11
Tornei
862
Best: 862
▼
-3
Diana-Ioana Simionescu
ROU, 0
33
Punti
13
Tornei
863
Best: 451
▼
-3
Julia Stamatova
BUL, 04-06-1993
33
Punti
13
Tornei
864
Best: 864
▼
-3
Defne Cirpanli
TUR, 0
32
Punti
11
Tornei
865
Best: 865
▼
-3
Irem Kurt
TUR, 0
32
Punti
11
Tornei
866
Best: 866
▼
-2
Shiyu Ye
CHN, 0
32
Punti
5
Tornei
867
Best: 867
▼
-2
Sofia Rojas
USA, 0
32
Punti
5
Tornei
868
Best: 868
▼
-2
Ophelie Boullay
FRA, 0
32
Punti
5
Tornei
869
Best: 297
▼
-2
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
32
Punti
7
Tornei
870
Best: 188
▼
-2
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
32
Punti
7
Tornei
871
Best: 184
▼
-2
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
32
Punti
7
Tornei
872
Best: 872
▼
-2
Ella Haavisto
FIN, 0
32
Punti
11
Tornei
873
Best: 873
▼
-2
Claudia Ferrer Perez
ESP, 0
32
Punti
11
Tornei
874
Best: 874
▼
-2
Carolin Raschdorf
GER, 0
32
Punti
13
Tornei
875
Best: 875
▼
-2
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
32
Punti
14
Tornei
876
Best: 876
▼
-2
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
31
Punti
16
Tornei
877
Best: 877
▼
-2
Louna Zoppas
FRA, 0
31
Punti
9
Tornei
878
Best: 738
▼
-2
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
31
Punti
11
Tornei
879
Best: 879
▼
-2
Lilian Poling
USA, 0
31
Punti
14
Tornei
880
Best: 880
▼
-2
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
30
Punti
5
Tornei
881
Best: 881
▼
-2
Sae Noguchi
JPN, 0
30
Punti
9
Tornei
882
Best: 882
▼
-2
Laima Vladson
UZB, 0
30
Punti
5
Tornei
883
Best: 179
▼
-2
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
30
Punti
5
Tornei
884
Best: 884
▼
-2
Aspen Schuman
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
885
Best: 879
▼
-2
Lucie Petruzelova
CZE, 30-08-2002
30
Punti
11
Tornei
886
Best: 886
▼
-2
Paula Cembranos
SUI, 0
30
Punti
14
Tornei
887
Best: 887
▼
-2
Candela Vazquez
ARG, 0
29
Punti
9
Tornei
888
Best: 888
▼
-2
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
889
Best: 889
▼
-2
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
890
Best: 838
▼
-2
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
29
Punti
10
Tornei
891
Best: 891
▼
-2
Camilla Gennaro
ITA, 0
29
Punti
14
Tornei
892
Best: 892
▼
-2
Wozuko Mdlulwa
RSA, 0
29
Punti
15
Tornei
893
Best: 81
▼
-2
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
28
Punti
6
Tornei
894
Best: 894
▼
-2
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
28
Punti
7
Tornei
895
Best: 699
▼
-1
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
28
Punti
13
Tornei
896
Best: 896
▼
-1
Ava Hrastar
USA, 0
28
Punti
5
Tornei
897
Best: 897
▼
-1
Maria Lazarenko
UKR, 0
28
Punti
7
Tornei
898
Best: 898
▼
-1
Anna Snigireva
RUS, 0
28
Punti
8
Tornei
899
Best: 899
▼
-1
Abigail Rencheli
USA, 0
28
Punti
8
Tornei
900
Best: 900
▼
-1
Lorena Solar Donoso
ESP, 0
28
Punti
10
Tornei
901
Best: 901
▼
-1
Salma Drugdova
SVK, 0
28
Punti
10
Tornei
902
Best: 902
▼
-1
Tiana Tian Deng
SWE, 0
28
Punti
11
Tornei
903
Best: 346
▼
-1
Elena-Teodora Cadar
ROU, 24-02-1994
28
Punti
12
Tornei
904
Best: 904
▼
-1
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
28
Punti
14
Tornei
905
Best: 34
▼
-12
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
27
Punti
6
Tornei
906
Best: 906
▼
-2
Dimitra Pavlou
GRE, 0
27
Punti
5
Tornei
907
Best: 907
▼
-2
Tianmei Wang
USA, 0
27
Punti
6
Tornei
908
Best: 908
▼
-1
Dunja Maric
SRB, 0
27
Punti
7
Tornei
909
Best: 909
▼
-1
Lucie Nguyen Tan
FRA, 0
27
Punti
7
Tornei
910
Best: 856
▼
-1
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
911
Best: 911
▼
-1
Arina Varaksina
RUS, 0
27
Punti
11
Tornei
912
Best: 912
▼
-1
Shiho Tsujioka
JPN, 0
27
Punti
11
Tornei
913
Best: 913
▼
-1
Isabella Barrera Aguirre
USA, 0
27
Punti
12
Tornei
914
Best: 914
▼
-1
Linea Bajraliu
SWE, 0
26
Punti
8
Tornei
915
Best: 915
▼
-1
Petra Sedlackova
CZE, 0
26
Punti
5
Tornei
916
Best: 145
▼
-10
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
26
Punti
5
Tornei
917
Best: 917
▼
-2
Lucie Urbanova
CZE, 0
26
Punti
6
Tornei
918
Best: 918
▼
-2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
919
Best: 919
▼
-2
Indianna Spink
GBR, 0
26
Punti
8
Tornei
920
Best: 920
▼
-2
Ava Rodriguez
USA, 0
26
Punti
10
Tornei
921
Best: 921
▼
-1
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
26
Punti
12
Tornei
922
Best: 922
▼
-1
Mila Masic
SRB, 0
26
Punti
14
Tornei
923
Best: 923
▼
-1
Neus Torner Sensano
ESP, 0
25
Punti
8
Tornei
924
Best: 924
▼
-1
Maya Iyengar
USA, 0
25
Punti
13
Tornei
925
Best: 480
▼
-1
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
25
Punti
8
Tornei
926
Best: 926
▼
-1
Shruti Ahlawat
IND, 0
25
Punti
3
Tornei
927
Best: 589
▼
-1
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
928
Best: 928
▼
-1
Teah Chavez
CAN, 0
25
Punti
5
Tornei
929
Best: 318
▼
-1
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
930
Best: 375
▼
-1
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
25
Punti
9
Tornei
931
Best: 931
▼
-1
Jordyn Mcbride
USA, 0
25
Punti
10
Tornei
932
Best: 932
▼
-1
Romane Longueville
BEL, 0
25
Punti
11
Tornei
933
Best: 734
▼
-1
Polina Bakhmutkina
BEL, 25-04-1999
25
Punti
11
Tornei
934
Best: 934
▼
-1
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
25
Punti
11
Tornei
935
Best: 935
--
0
Celine Simunyu
IRL, 0
24
Punti
5
Tornei
936
Best: 739
--
0
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
24
Punti
5
Tornei
937
Best: 937
--
0
Elza Tomase
LAT, 0
24
Punti
5
Tornei
938
Best: 382
--
0
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
24
Punti
5
Tornei
939
Best: 939
--
0
Antonia Stoyanov
NED, 0
24
Punti
5
Tornei
940
Best: 207
--
0
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
24
Punti
6
Tornei
941
Best: 941
--
0
Anjali Rathi
IND, 0
24
Punti
8
Tornei
942
Best: 942
--
0
Yingqun Sun
CHN, 0
24
Punti
9
Tornei
943
Best: 943
--
0
Victoria Pohle
GER, 0
24
Punti
11
Tornei
944
Best: 944
--
0
Simona Ogescu
ROU, 0
24
Punti
13
Tornei
945
Best: 20
--
0
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
23
Punti
8
Tornei
946
Best: 814
--
0
Ana Filipa Santos
POR, 12-02-1996
23
Punti
9
Tornei
947
Best: 286
--
0
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
23
Punti
12
Tornei
948
Best: 422
--
0
Ani Amiraghyan
ARM, 09-10-1993
23
Punti
4
Tornei
949
Best: 949
--
0
Maria Garcia Cid
ESP, 0
23
Punti
6
Tornei
950
Best: 720
--
0
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
23
Punti
6
Tornei
951
Best: 951
--
0
Adriana Tkachenko
UKR, 0
23
Punti
6
Tornei
952
Best: 714
▲
1
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
23
Punti
7
Tornei
953
Best: 953
▲
1
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
954
Best: 523
▲
1
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
23
Punti
8
Tornei
955
Best: 955
▲
1
Valeriia Artemeva
RUS, 0
23
Punti
9
Tornei
956
Best: 561
▲
1
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
23
Punti
10
Tornei
957
Best: 957
▲
1
Maelle Leclercq
FRA, 0
23
Punti
12
Tornei
958
Best: 958
▲
1
Sara Svetac
CRO, 0
22
Punti
3
Tornei
959
Best: 959
▲
1
Eszter Meri
SVK, 0
22
Punti
7
Tornei
960
Best: 960
▲
1
Sylvie Zund
LIE, 0
22
Punti
8
Tornei
961
Best: 961
▲
23
Elyse Tse
NZL, 0
22
Punti
9
Tornei
962
Best: 962
--
0
Krisha Mahendran
IND, 0
22
Punti
3
Tornei
963
Best: 963
--
0
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
964
Best: 964
--
0
Shihomi Li Xuan Leong
MAS, 0
22
Punti
6
Tornei
965
Best: 842
--
0
Savannah Broadus
USA, 18-09-2002
22
Punti
6
Tornei
966
Best: 966
--
0
Stefaniya Pushkar
SUI, 0
22
Punti
7
Tornei
967
Best: 967
--
0
Xi Luo