Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica WTA Italiane: Jasmine Paolini ritorna al n.7 del mondo
12/01/2026 08:56 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (12-01-2026)
7
Best: 4
▲
1
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4267
Punti
19
Tornei
80
Best: 29
▲
1
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
849
Punti
28
Tornei
106
Best: 46
▼
-1
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
728
Punti
30
Tornei
139
Best: 99
▼
-3
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
518
Punti
29
Tornei
164
Best: 150
▼
-3
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
22
Tornei
214
Best: 203
▼
-1
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
336
Punti
28
Tornei
225
Best: 201
▼
-10
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
325
Punti
22
Tornei
228
Best: 205
▼
-2
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
27
Tornei
234
Best: 234
--
0
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
309
Punti
20
Tornei
238
Best: 238
▲
28
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
303
Punti
22
Tornei
313
Best: 313
▼
-1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
320
Best: 292
--
0
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
333
Best: 305
▲
2
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
336
Best: 336
▲
2
Samira De Stefano
ITA, 0
186
Punti
23
Tornei
343
Best: 343
▼
-13
Francesca Pace
ITA, 0
182
Punti
18
Tornei
350
Best: 322
▼
-1
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
355
Best: 355
▼
-3
Giorgia Pedone
ITA, 0
174
Punti
26
Tornei
357
Best: 310
▼
-4
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
174
Punti
19
Tornei
370
Best: 370
▼
-3
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
31
Tornei
409
Best: 347
▲
41
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
145
Punti
19
Tornei
413
Best: 413
--
0
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
418
Best: 418
--
0
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
444
Best: 444
▼
-1
Federica Urgesi
ITA, 0
126
Punti
24
Tornei
487
Best: 487
▼
-3
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
498
Best: 498
▼
-2
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
519
Best: 519
▼
-1
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
20
Tornei
528
Best: 491
▼
-1
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
96
Punti
14
Tornei
536
Best: 143
▼
-1
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
538
Best: 538
▼
-1
Camilla Zanolini
ITA, 0
94
Punti
18
Tornei
541
Best: 487
▼
-2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
22
Tornei
585
Best: 585
▼
-1
Isabella Maria Serban
ITA, 0
80
Punti
14
Tornei
605
Best: 604
▲
1
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
75
Punti
19
Tornei
621
Best: 515
▲
2
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
627
Best: 627
▲
1
Laura Mair
ITA, 0
73
Punti
16
Tornei
630
Best: 5
▲
1
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
677
Best: 380
--
0
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
685
Best: 685
▲
1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
691
Best: 192
▼
-1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
696
Best: 18
--
0
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
55
Punti
11
Tornei
701
Best: 701
▲
1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
55
Punti
13
Tornei
771
Best: 771
▼
-2
Matilde Paoletti
ITA, 0
46
Punti
4
Tornei
775
Best: 658
▼
-2
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
46
Punti
12
Tornei
789
Best: 789
▼
-2
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
822
Best: 822
▼
-2
Noemi Maines
ITA, 0
38
Punti
17
Tornei
826
Best: 826
▼
-2
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
844
Best: 844
▼
-1
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
845
Best: 845
▼
-1
Lavinia Luciano
ITA, 0
35
Punti
16
Tornei
852
Best: 627
▼
-1
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
34
Punti
11
Tornei
891
Best: 891
▼
-2
Camilla Gennaro
ITA, 0
29
Punti
14
Tornei
918
Best: 918
▼
-2
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
953
Best: 953
▲
1
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
963
Best: 963
--
0
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
970
Best: 970
▲
1
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
988
Best: 988
▲
1
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1027
Best: 1027
▲
3
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1065
Best: 660
▲
3
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1069
Best: 1069
▲
2
Giuliana Bestetti
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1069
Best: 1069
▲
2
Giulia Paterno
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1082
Best: 1082
▲
2
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
15
Punti
5
Tornei
1132
Best: 428
▲
1
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1142
Best: 1142
▼
-1
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1150
Best: 1150
▼
-1
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1221
Best: 1221
--
0
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1235
Best: 1229
▼
-1
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1235
Best: 1235
▼
-1
Francesca Gandolfi
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1254
Best: 1254
▼
-1
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1266
Best: 1266
▼
-1
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1306
Best: 1306
--
0
Micol Salvadori
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1317
Best: 1317
▼
-2
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1339
Best: 1339
▼
-3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1380
Best: 1380
▼
-2
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1380
Best: 1380
▼
-2
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1380
Best: 1380
▼
-2
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1451
Best: 1451
▼
-5
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1451
Best: 1451
▼
-5
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1451
Best: 1451
▼
-5
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1482
Best: 1482
▼
-5
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1482
Best: 1482
▼
-5
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1482
Best: 1482
▼
-5
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1482
Best: 1482
▼
-5
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1482
Best: 1482
▼
-5
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
TAG: Italiane, Jasmine Paolini
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit