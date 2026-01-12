Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: Lorenzo Musetti al n.5 del mondo
12/01/2026 08:34 19 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (12-01-2026)
2
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
11500
Punti
18
Tornei
5
Best: 5
▲
2
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
4105
Punti
23
Tornei
22
Best: 17
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
1955
Punti
29
Tornei
24
Best: 24
--
0
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1579
Punti
33
Tornei
40
Best: 35
▼
-1
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
1240
Punti
28
Tornei
56
Best: 6
▼
-1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
945
Punti
20
Tornei
65
Best: 29
▼
-4
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
858
Punti
25
Tornei
76
Best: 63
▼
-3
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
758
Punti
25
Tornei
108
Best: 67
▼
-3
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
561
Punti
24
Tornei
138
Best: 126
▲
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
438
Punti
22
Tornei
140
Best: 118
--
0
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
436
Punti
25
Tornei
141
Best: 137
▼
-4
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
436
Punti
27
Tornei
152
Best: 125
▼
-4
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
407
Punti
19
Tornei
156
Best: 151
▼
-3
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
402
Punti
23
Tornei
189
Best: 60
--
0
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
308
Punti
24
Tornei
210
Best: 127
▲
2
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
279
Punti
34
Tornei
230
Best: 16
▼
-4
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
247
Punti
24
Tornei
235
Best: 202
▼
-1
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
240
Punti
22
Tornei
290
Best: 289
--
0
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
180
Punti
25
Tornei
299
Best: 298
▲
1
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
175
Punti
21
Tornei
310
Best: 310
--
0
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
166
Punti
24
Tornei
335
Best: 108
▼
-2
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
149
Punti
22
Tornei
336
Best: 128
▼
-2
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
147
Punti
4
Tornei
341
Best: 341
▲
1
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
144
Punti
20
Tornei
366
Best: 357
▲
3
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
130
Punti
32
Tornei
376
Best: 183
▲
4
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
127
Punti
25
Tornei
392
Best: 389
▲
4
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
120
Punti
21
Tornei
393
Best: 357
▲
4
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
119
Punti
23
Tornei
411
Best: 332
▼
-27
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
114
Punti
25
Tornei
420
Best: 420
--
0
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
111
Punti
31
Tornei
422
Best: 415
▲
3
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
110
Punti
27
Tornei
440
Best: 382
▼
-1
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
106
Punti
32
Tornei
445
Best: 368
--
0
Alexandr Binda
ITA, 22-09-2001
103
Punti
28
Tornei
448
Best: 121
--
0
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
101
Punti
14
Tornei
453
Best: 387
▼
-1
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
100
Punti
28
Tornei
456
Best: 372
▼
-1
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
98
Punti
21
Tornei
477
Best: 470
▼
-5
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
92
Punti
16
Tornei
482
Best: 478
▼
-3
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
90
Punti
23
Tornei
489
Best: 285
▲
1
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
88
Punti
24
Tornei
496
Best: 496
▲
15
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
86
Punti
16
Tornei
522
Best: 522
▲
1
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
79
Punti
29
Tornei
524
Best: 315
▼
-21
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
78
Punti
19
Tornei
528
Best: 426
--
0
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
78
Punti
24
Tornei
543
Best: 402
▲
1
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
74
Punti
25
Tornei
569
Best: 561
▲
3
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
67
Punti
19
Tornei
583
Best: 509
▲
3
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
64
Punti
18
Tornei
622
Best: 622
▲
7
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
58
Punti
21
Tornei
629
Best: 629
▲
2
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
57
Punti
21
Tornei
652
Best: 628
▼
-2
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
54
Punti
27
Tornei
654
Best: 523
▼
-2
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
53
Punti
19
Tornei
662
Best: 635
--
0
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
51
Punti
9
Tornei
666
Best: 655
--
0
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
51
Punti
26
Tornei
667
Best: 575
--
0
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
51
Punti
26
Tornei
669
Best: 540
--
0
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
51
Punti
27
Tornei
681
Best: 677
▼
-3
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
49
Punti
15
Tornei
702
Best: 702
▼
-4
Pierluigi Basile
ITA, 0
46
Punti
11
Tornei
714
Best: 443
▼
-2
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
45
Punti
26
Tornei
733
Best: 733
▲
1
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
42
Punti
27
Tornei
746
Best: 456
▼
-1
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
40
Punti
17
Tornei
749
Best: 749
▼
-1
Matteo Covato
ITA, 0
40
Punti
24
Tornei
774
Best: 605
▲
2
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
36
Punti
31
Tornei
785
Best: 709
▲
15
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
35
Punti
27
Tornei
820
Best: 403
▲
1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
32
Punti
21
Tornei
829
Best: 666
▲
1
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
31
Punti
22
Tornei
865
Best: 599
▲
1
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
27
Punti
17
Tornei
870
Best: 858
--
0
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
26
Punti
6
Tornei
878
Best: 878
--
0
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
26
Punti
29
Tornei
913
Best: 784
▲
130
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
23
Punti
21
Tornei
921
Best: 738
▼
-1
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
22
Punti
14
Tornei
928
Best: 827
▼
-2
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
22
Punti
24
Tornei
962
Best: 962
▼
-1
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
19
Punti
15
Tornei
967
Best: 377
▼
-2
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
19
Punti
18
Tornei
969
Best: 969
▲
15
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
19
Punti
19
Tornei
987
Best: 984
▼
-1
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
18
Punti
20
Tornei
988
Best: 988
▼
-1
Lorenzo Angelini
ITA, 0
18
Punti
21
Tornei
990
Best: 951
▼
-1
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
18
Punti
29
Tornei
1015
Best: 902
▲
1
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
16
Punti
8
Tornei
1042
Best: 985
▲
3
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
15
Punti
23
Tornei
1074
Best: 938
▲
4
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
13
Punti
11
Tornei
1085
Best: 912
▲
4
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
13
Punti
21
Tornei
1086
Best: 1048
▲
4
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
13
Punti
22
Tornei
1104
Best: 439
▼
-124
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
12
Punti
13
Tornei
1106
Best: 942
▲
3
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
12
Punti
15
Tornei
1130
Best: 1069
▲
2
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
11
Punti
16
Tornei
1134
Best: 906
▲
2
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
11
Punti
20
Tornei
1136
Best: 1136
▲
2
Maximilian Figl
ITA, 0
11
Punti
21
Tornei
1138
Best: 812
▲
33
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
11
Punti
22
Tornei
1143
Best: 910
▲
1
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
10
Punti
3
Tornei
1174
Best: 1174
▲
1
Samuele Seghetti
ITA, 0
10
Punti
24
Tornei
1179
Best: 62
▲
1
Gianluca Mager
ITA, 01-12-1994
9
Punti
4
Tornei
1182
Best: 1182
▲
3
Andrea Meduri
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1182
Best: 1182
▲
1
Leonardo Primucci
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1197
Best: 1197
▲
2
Andrea De Marchi
ITA, 0
9
Punti
15
Tornei
1199
Best: 1199
▲
2
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
9
Punti
16
Tornei
1219
Best: 1214
▲
2
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
8
Punti
9
Tornei
1223
Best: 1223
▲
2
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
10
Tornei
1227
Best: 1227
▲
3
Lorenzo Comino
ITA, 0
8
Punti
12
Tornei
1231
Best: 1231
▲
276
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
8
Punti
14
Tornei
1264
Best: 873
▲
1
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
7
Punti
8
Tornei
1271
Best: 1154
--
0
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
7
Punti
9
Tornei
1272
Best: 1272
--
0
Filippo Alberti
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1275
Best: 1275
▼
-1
Sebastiano Cocola
ITA, 0
7
Punti
11
Tornei
1288
Best: 1231
▼
-2
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
7
Punti
14
Tornei
1292
Best: 1292
▼
-2
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
7
Punti
15
Tornei
1293
Best: 1293
▲
219
Nicolo Toffanin
ITA, 0
7
Punti
16
Tornei
1347
Best: 756
▼
-3
Luca Fantini
ITA, 20-07-2000
6
Punti
15
Tornei
1359
Best: 1359
▼
-3
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
5
Punti
4
Tornei
1373
Best: 1360
▼
-4
Leonardo Borrelli
ITA, 01-01-1900
5
Punti
6
Tornei
1375
Best: 1375
▼
-3
William Mirarchi
ITA, 0
5
Punti
6
Tornei
1385
Best: 1385
▼
-3
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1398
Best: 1398
▼
-1
Gabriele Volpi
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1404
Best: 1404
▼
-2
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
5
Punti
10
Tornei
1415
Best: 1415
▼
-2
Alessandro Battiston
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1419
Best: 1037
▼
-1
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
5
Punti
15
Tornei
1422
Best: 1405
▼
-1
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
5
Punti
16
Tornei
1458
Best: 1458
▼
-1
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
5
Tornei
1459
Best: 811
▼
-1
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1482
Best: 1170
▼
-1
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
4
Punti
8
Tornei
1490
Best: 1490
▼
-1
Michele Mecarelli
ITA, 0
4
Punti
9
Tornei
1499
Best: 1495
▼
-1
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
4
Punti
11
Tornei
1512
Best: 1512
--
0
Filippo Mazzola
ITA, 0
4
Punti
15
Tornei
1515
Best: 800
▲
1
Luciano Carraro
ITA, 22-04-1998
3
Punti
1
Tornei
1569
Best: 1040
▲
2
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
3
Punti
5
Tornei
1585
Best: 1551
▲
1
Leonardo Angeloni
ITA, 01-01-1900
3
Punti
6
Tornei
1585
Best: 1585
▲
1
Mattia Nannelli
ITA, 0
3
Punti
6
Tornei
1596
Best: 1596
--
0
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1598
Best: 1598
--
0
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1610
Best: 1610
--
0
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1612
Best: 1612
▲
192
Silvio Mencaglia
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1624
Best: 1156
▼
-1
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
9
Tornei
1627
Best: 1627
▼
-1
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
9
Tornei
1639
Best: 1453
▼
-1
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
3
Punti
11
Tornei
1643
Best: 739
▼
-1
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
3
Punti
12
Tornei
1648
Best: 906
▼
-2
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
3
Punti
14
Tornei
1686
Best: 1002
▼
-2
Matteo De Vincentis
ITA, 25-04-1998
2
Punti
2
Tornei
1702
Best: 1702
▼
-1
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1711
Best: 1711
--
0
Federico Guarducci
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1726
Best: 1726
▲
2
Felipe Virgili
ITA, 0
2
Punti
4
Tornei
1778
Best: 1778
▲
2
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1778
Best: 1642
▲
2
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
2
Punti
6
Tornei
1802
Best: 1499
--
0
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
2
Punti
7
Tornei
1804
Best: 1215
--
0
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
7
Tornei
1817
Best: 1722
▲
1
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
2
Punti
8
Tornei
1827
Best: 1071
▲
1
Pietro Pampanin
ITA, 05-01-2003
2
Punti
10
Tornei
1828
Best: 1705
▲
1
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
10
Tornei
1844
Best: 1772
▲
2
Omar Brigida
ITA, 01-01-1900
1
Punti
1
Tornei
1940
Best: 1892
▲
1
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1940
Best: 1811
▲
1
Federico Bove
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1940
Best: 1892
▲
1
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1940
Best: 1940
▲
1
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1940
Best: 1846
▼
-94
Marco Migliorati
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
1940
Best: 1807
▲
1
Mattias Pisanu
ITA, 01-01-1900
1
Punti
2
Tornei
2037
Best: 2037
▼
-2
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2037
Best: 2037
▼
-2
Sergio Badini
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2037
Best: 1903
▼
-2
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2037
Best: 2037
▼
-2
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2095
Best: 2095
▼
-3
Andres Gabriel Ciurletti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2095
Best: 2095
▼
-3
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2141
Best: 2141
▼
-5
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2141
Best: 2141
▼
-5
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2141
Best: 2141
▼
-5
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2219
Best: 2219
▼
-2
Andrea Motta
ITA, 0
1
Punti
10
Tornei
Più che altro il vantaggio di Musetti é praticamente annullato dall’avere la tds 5, chi ha la 3 e 4 anche se in live parte dietro ha più possibilità di finire al 3.
Stando alla matematica / logica (che conterà zero quando parlerà il campo, ma ora siamo a fare scenari), il favorito ad essere numero 3 dopo gli AO é Djokovic e non Musetti.
Alla live di inizio AO Musetti sarà 3, ma con meno di 400 punti su tutti quelli fra la 4 e la 8. E siccome la semifinale da 400 punti in più dei quarti, se Musetti arrivasse nei quarti e uno degli altri in semi, ci finirebbe dietro.
Se uno ipotizza un’altra finale Sinner Alcaraz, Djokovic e Zverev sono sicuri di non incontrarli fino alla semi, Muso e gli altri hanno un 50% di beccarli ai quarti, perderci e venire scavalcati solo per il gioco delle teste di serie.
Ricapitolando, Muso parte 3 in live, ma per finire 3 quasi sicuramente deve andare in semi e per questo bisognerebbe che il sorteggio lo assistesse e che comunque battesse Zverev o Djokovic nei quarti.
Come ho detto é tutta teoria, un risultato a sorpresa c’é sempre e ribalta tutto, ma la teoria gioca contro il nostro
Non mi pare abbia problemi di continuità e il fatto che abbia fatto sette finali negli ultimi 18 mesi, oltre a due semifinali slam e un paio mille, sta lì a testimoniarlo.
Peraltro fisicamente è cresciuto tantissimo e, per me, è uno di quelli che nel tre si cinque può rendere anche di più del due su tre.
Banalmente deve avere la forza e la fortuna di sfatare il tabù finali, che pesa nella testa e nel tennis la testa conta.
Mi preoccupa il fatto che capita spesso
Partita strettissima e decisa su episodi, ma, soprattutto, il fastidio al braccio ha evidentemente pesato e non era una fesseria(basti guardare la velocità di prima)
Sarà una live poco indicativa con tipo dalla 3 alla 8 tutti in pochissimi punti.
Però sarà bella da guardare
Oggettivamente ad esempio chi lo ha battuto in finale al momento è più forte di lui..poi, possa arrivare al 3 sarei più che felice..ci sono purtroppo al momento giocatori più forti del futuro numero 3 più indietro di lui in classifica.
Ricordo i tempi in cui era un successo averne due in top 50
Quanta grazia in questo periodo
Lunedì sarà festa fino al mattino,2 e 3 li abbiamo noi , non ti curar di loro ma Maalox e passa.
Di questo passo alcuni “appassionati” chiederanno ammenda e pubbliche scuse di Lorenzo con conversione al culto visto che il discorso dovrebbe iniziare con “O Signori non sono degno di partecipare a questa classifica ma dite soltanto una parola ed io sarò bannato”.
Dura poco, giusto una settimana:
lunedì 19, due italiani nella Top 3 Live
E aggiungerei che Lorenzo entrerà agli AO 3° nella live visto che Zverev e Djokovic scarteranno finale e semifinale.
Non dico che sarà in grado di chiudere 3° dopo gli AO ma da qui a fine marzo non ha nulla da perdere.
Chissamai….
AmicHi… la migliore battuta fatta finora da te. Sei un grande.
SI, assolutamente.
Il resto sono chiacchiere di rosittrollioni e saltimbanchi e le chiacchiere le porta via il vento.
E’perché ci sono molti saltimbanchi che fanno ridere. Talvolta involontariamente. Ma l’importante è il risultato non l’intenzione di far ridere.
12 Gennaio 2026.
Due italiani in top5.
Questa è storia.
È bello vedere il migliore degli amichi così felice!
Bene Muso! Vediamo se agli AO riuscirà a salire ancora. Poi pensiamo a vincere un trofeo sul rosso durante la Gira sudamericana
Vi segnalo che Lorenzo Sonego ha un best ranking di 21 e non 35 come indicato https ://www.atptour.com/en/players/lorenzo-sonego/su87/overview
Sporadicooooooooo giochiamo a fare gli sporadiciiiiiiiii (cit. dal film Gli sporadici della notte)
Ammazz’e’zzozzeriaoh! (cit. Alberto Sordi)