Australian Open – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 13 Gennaio 2026. In campo ben 7 azzurri
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) S. Hunter vs E. Gorgodze
A. Bolt vs E. Ymer
J. Kubler vs H. Mayot
(6) M. McDonald vs D. Popko
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Kokkinis vs A. Koevermans
C. Monnet vs (WC) E. Micic
(4) T. Barrios Vera vs S. Gueymard Wayenburg
V. Sachko vs (A) V. Durasovic
ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) P. Marinkov vs J. McCabe
C. Wong vs (31) U. Blanchet
(WC) C. Hewitt vs M. Zheng
K. Coppejans vs K. Nishikori
D. Aiava vs H. Dart
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Watanuki vs (23) N. Budkov Kjaer
(WC) L. Tu vs R. Jodar
D. Vidmanova vs M. Xu
I. Shymanovich vs A. Rodionova
R. Pacheco Mendez vs (30) A. Vallejo
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) B. Ellis vs S. Travaglia
(9) E. Moller vs (WC) M. Polmans
(14) T. Korpatsch vs M. Bulgaru
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) A. Subasic vs (27) L. Radivojevic
A. Sharma vs C. Branstine
M. Inglis vs (29) L. Romero Gormaz
(WC) M. Bouzige vs (20) L. Draxl
(13) D. Parry vs E. Pridankina
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(12) G. Minnen vs F. Jorge
Y. Wu vs M. Krueger
L. Chirico vs (25) Y. Yuan
S. Shimabukuro vs A. Molcan
S. Costoulas vs (21) L. Tararudee
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Kalinina vs (19) J. Garland
P. Llamas Ruiz vs (WC) H. Bernet
H. Guo vs (31) D. Salkova
J. Ficovich vs J. Rodionov
(A) M. Bassols Ribera vs L. Giovannini
Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(10) C. Tseng vs M. Landaluce
(12) O. Virtanen vs N. Mejia
T. Wuerth vs C. Liu
M. Hontama vs (28) M. Timofeeva
Z. Kolar vs A. Gea
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Ma vs (32) V. Lepchenko
(15) B. Harris vs C. Rodesch
(A) C. Paquet vs K. Mladenovic
(11) J. Choinski vs L. Riedi
(2) R. Burruchaga vs R. Peniston
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Guillen Meza vs T. Seyboth Wild
D. Snigur vs (24) K. Kawa
P. Iatcenko vs M. Carle
M. Leonard vs H. Sakatsume
L. Harris vs F. Cina
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Pieri vs H. Tan
E. Vedder vs (26) L. Stefanini
N. Moreno De Alboran vs (17) V. Gaubas
(7) A. Blockx vs M. Cecchinato
L. Tagger vs X. Gao
Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
L. Giustino vs (24) F. Maestrelli
A. Sevastova vs W. Osuigwe
Z. Bai vs A. Korneeva
H. Habib vs (29) Z. Svajda
Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
S. Wei vs E. Kalieva
(15) H. Vandewinkel vs C. Lee
S. Ambrosio vs A. Sánchez
D. Galan vs H. Grenier
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
1 commento
Redazione.
Dai grassetti ne conto 8… 😉