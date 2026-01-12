Australian Open 2026 - Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Qualificazioni: Il programma completo di Martedì 13 Gennaio 2026. In campo ben 7 azzurri

12/01/2026 10:21 1 commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002 - Foto Antonio Milesi
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) S. Hunter AUS vs E. Gorgodze GEO
A. Bolt AUS vs E. Ymer SWE
J. Kubler AUS vs H. Mayot FRA
(6) M. McDonald USA vs D. Popko KAZ

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Kokkinis AUS vs A. Koevermans NED
C. Monnet FRA vs (WC) E. Micic AUS
(4) T. Barrios Vera CHI vs S. Gueymard Wayenburg FRA
V. Sachko UKR vs (A) V. Durasovic NOR

ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) P. Marinkov AUS vs J. McCabe AUS
C. Wong HKG vs (31) U. Blanchet FRA
(WC) C. Hewitt AUS vs M. Zheng USA
K. Coppejans BEL vs K. Nishikori JPN
D. Aiava AUS vs H. Dart GBR

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Watanuki JPN vs (23) N. Budkov Kjaer NOR
(WC) L. Tu AUS vs R. Jodar ESP
D. Vidmanova CZE vs M. Xu GBR
I. Shymanovich BLR vs A. Rodionova AUS
R. Pacheco Mendez MEX vs (30) A. Vallejo PAR

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) B. Ellis AUS vs S. Travaglia ITA
(9) E. Moller DEN vs (WC) M. Polmans AUS
(14) T. Korpatsch GER vs M. Bulgaru ROU

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) A. Subasic AUS vs (27) L. Radivojevic SRB
A. Sharma AUS vs C. Branstine CAN
M. Inglis AUS vs (29) L. Romero Gormaz ESP
(WC) M. Bouzige AUS vs (20) L. Draxl CAN
(13) D. Parry FRA vs E. Pridankina RUS

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(12) G. Minnen BEL vs F. Jorge POR
Y. Wu CHN vs M. Krueger USA
L. Chirico USA vs (25) Y. Yuan CHN
S. Shimabukuro JPN vs A. Molcan SVK
S. Costoulas BEL vs (21) L. Tararudee THA

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Kalinina UKR vs (19) J. Garland TPE
P. Llamas Ruiz ESP vs (WC) H. Bernet SUI
H. Guo CHN vs (31) D. Salkova CZE
J. Ficovich ARG vs J. Rodionov AUT
(A) M. Bassols Ribera ESP vs L. Giovannini ARG

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(10) C. Tseng TPE vs M. Landaluce ESP
(12) O. Virtanen FIN vs N. Mejia COL
T. Wuerth CRO vs C. Liu USA
M. Hontama JPN vs (28) M. Timofeeva UZB
Z. Kolar CZE vs A. Gea FRA

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Y. Ma CHN vs (32) V. Lepchenko USA
(15) B. Harris GBR vs C. Rodesch LUX
(A) C. Paquet FRA vs K. Mladenovic FRA
(11) J. Choinski GBR vs L. Riedi SUI
(2) R. Burruchaga ARG vs R. Peniston GBR

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Guillen Meza ECU vs T. Seyboth Wild BRA
D. Snigur UKR vs (24) K. Kawa POL
P. Iatcenko RUS vs M. Carle ARG
M. Leonard FRA vs H. Sakatsume JPN
L. Harris RSA vs F. Cina ITA

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Pieri ITA vs H. Tan FRA
E. Vedder NED vs (26) L. Stefanini ITA
N. Moreno De Alboran USA vs (17) V. Gaubas LTU
(7) A. Blockx BEL vs M. Cecchinato ITA
L. Tagger AUT vs X. Gao CHN

Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
L. Giustino ITA vs (24) F. Maestrelli ITA
A. Sevastova LAT vs W. Osuigwe USA
Z. Bai CHN vs A. Korneeva RUS
H. Habib LBN vs (29) Z. Svajda USA

Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
S. Wei CHN vs E. Kalieva USA
(15) H. Vandewinkel BEL vs C. Lee USA
S. Ambrosio ITA vs A. Sánchez MEX
D. Galan COL vs H. Grenier FRA

