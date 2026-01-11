Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Elisabetta Cocciaretto ad Hobart (LIVE)

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 01:30
Emerson Jones AUS vs (6) Emma Navarro USA Inizio 01:30
Il match deve ancora iniziare

Ajla Tomljanovic AUS vs (5) Clara Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

Daria Kasatkina AUS vs Maria Sakkari GRE Non prima 09:00

Il match deve ancora iniziare



Showcourt 1 – ore 01:30
(8) Victoria Mboko CAN vs Beatriz Haddad Maia BRA Inizio 01:30

Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP vs Marie Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian ROU vs (4) Ekaterina Alexandrova RUS Non prima 05:30

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 01:30
Timea Babos HUN / Leylah Fernandez CAN vs Sofia Kenin USA / Laura Siegemund GER Inizio 01:30

Il match deve ancora iniziare

Anna Kalinskaya RUS vs Elena-Gabriela Ruse ROU Non prima 02:30

Il match deve ancora iniziare

Kimberly Birrell AUS / Maya Joint AUS vs (2) Katerina Siniakova CZE / (2) Shuai Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

(1) Su-Wei Hsieh TPE / (1) Jelena Ostapenko LAT vs Miyu Kato JPN / Fanny Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

Marie Bouzkova CZE / Luisa Stefani BRA vs Ulrikke Eikeri NOR / Ingrid Neel EST

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 01:30
Tereza Valentova CZE / Marketa Vondrousova CZE vs (4) Anna Danilina KAZ / (4) Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA vs Irina Khromacheva RUS / Alexandra Panova RUS

Il match deve ancora iniziare





WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 02:00
Taylah Preston AUS vs (5) Jessica Bouzas Maneiro ESP Inizio 02:00
Il match deve ancora iniziare

Katie Volynets USA vs (4) Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare

Talia Gibson AUS / Taylah Preston AUS vs Quinn Gleason USA / Isabelle Haverlag NED

Il match deve ancora iniziare

Olga Danilovic SRB vs (2) McCartney Kessler USA Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare

(7) Emiliana Arango COL vs Antonia Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare



West Court – ore 01:00
Renata Zarazua MEX vs Hailey Baptiste USA Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

Ayano Shimizu JPN vs Elisabetta Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

Caty McNally USA vs Solana Sierra ARG

Il match deve ancora iniziare

Shuko Aoyama JPN / Qianhui Tang CHN vs Jesika Maleckova CZE / Miriam Skoch CZE Non prima 07:30

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – ore 01:00
Maia Lumsden GBR / Sabrina Santamaria USA vs Giuliana Olmos MEX / Aldila Sutjiadi INA Inizio 01:00
Il match deve ancora iniziare

Nadiia Kichenok UKR / Makoto Ninomiya JPN vs (2) Hao-Ching Chan TPE / (2) Xinyu Jiang CHN

Il match deve ancora iniziare

(1) Tereza Mihalikova SVK / (1) Olivia Nicholls GBR vs Magali Kempen BEL / Anna Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare

