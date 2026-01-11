WTA 500 Adelaide e WTA 250 Hobart: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo Elisabetta Cocciaretto ad Hobart (LIVE)
WTA 500 Adelaide (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 01:30
Emerson Jones vs (6) Emma Navarro Inizio 01:30
Ajla Tomljanovic vs (5) Clara Tauson
Daria Kasatkina vs Maria Sakkari Non prima 09:00
Showcourt 1 – ore 01:30
(8) Victoria Mboko vs Beatriz Haddad Maia Inizio 01:30
Paula Badosa vs Marie Bouzkova
Jaqueline Cristian vs (4) Ekaterina Alexandrova Non prima 05:30
Court 4 – ore 01:30
Timea Babos / Leylah Fernandez vs Sofia Kenin / Laura Siegemund Inizio 01:30
Anna Kalinskaya vs Elena-Gabriela Ruse Non prima 02:30
Kimberly Birrell / Maya Joint vs (2) Katerina Siniakova / (2) Shuai Zhang
(1) Su-Wei Hsieh / (1) Jelena Ostapenko vs Miyu Kato / Fanny Stollar
Marie Bouzkova / Luisa Stefani vs Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel
Court 2 – ore 01:30
Tereza Valentova / Marketa Vondrousova vs (4) Anna Danilina / (4) Aleksandra Krunic
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk vs Irina Khromacheva / Alexandra Panova
WTA 250 Hobart (Australia 🇦🇺) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 02:00
Taylah Preston vs (5) Jessica Bouzas Maneiro Inizio 02:00
Katie Volynets vs (4) Ann Li
Talia Gibson / Taylah Preston vs Quinn Gleason / Isabelle Haverlag
Olga Danilovic vs (2) McCartney Kessler Non prima 08:30
(7) Emiliana Arango vs Antonia Ruzic
West Court – ore 01:00
Renata Zarazua vs Hailey Baptiste Inizio 01:00
Ayano Shimizu vs Elisabetta Cocciaretto
Caty McNally vs Solana Sierra
Shuko Aoyama / Qianhui Tang vs Jesika Maleckova / Miriam Skoch Non prima 07:30
Court 8 – ore 01:00
Maia Lumsden / Sabrina Santamaria vs Giuliana Olmos / Aldila Sutjiadi Inizio 01:00
Nadiia Kichenok / Makoto Ninomiya vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Xinyu Jiang
(1) Tereza Mihalikova / (1) Olivia Nicholls vs Magali Kempen / Anna Siskova
TAG: Circuito WTA
