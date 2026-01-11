Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

11/01/2026 21:39 Nessun commento
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren

ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Turno Qualificazione – 1° Turno Md

Centre Court – ore 01:30
Reilly Opelka USA vs Alexei Popyrin AUS (Non prima 05:00)
Il match deve ancora iniziare

Thanasi Kokkinakis AUS vs Sebastian Korda USA (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare



Showcourt 1 – ore 01:30
Miomir Kecmanovic SRB vs Valentin Vacherot MON (Non prima 07:30)

Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert FRA vs Terence Atmane FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 01:30
Jacob Fearnley GBR vs Aleksandar Vukic AUS

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

Matthew Romios AUS / Ryan Seggerman USA vs Rinky Hijikata AUS / Tristan Schoolkate AUS (Non prima 05:30)

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Tomislav Brkic BIH / Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Jaume Munar ESP (Non prima 08:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 01:30
Filip Misolic AUT vs Alexander Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante ARG vs Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac CZE / Matej Vocel CZE vs Adam Pavlasek CZE / John-Patrick Smith AUS (Non prima 05:30)

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento

Centre Court – ore 23:30
Adrian Mannarino FRA vs Eliot Spizzirri USA
ATP Auckland
Adrian Mannarino
15
3
Eliot Spizzirri
30
5
Mostra dettagli

Jenson Brooksby USA vs James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE vs Ajeet Rai NZL / Jean-Julien Rojer NED (Non prima 04:30)

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Hugo Gaston FRA (Non prima 07:00)

Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava USA vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 00:00
Inigo Cervantes ESP / Luciano Darderi ITA vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Camilo Ugo Carabelli ARG

ATP Auckland
Inigo Cervantes / Luciano Darderi
0
0
Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli
0
1
Mostra dettagli

Francisco Comesana ARG vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare

TAG: