ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Turno Qualificazione – 1° Turno Md
Centre Court – ore 01:30
Reilly Opelka vs Alexei Popyrin (Non prima 05:00)
Thanasi Kokkinakis vs Sebastian Korda (Non prima 10:30)
Showcourt 1 – ore 01:30
Miomir Kecmanovic vs Valentin Vacherot (Non prima 07:30)
Ugo Humbert vs Terence Atmane
Court 3 – ore 01:30
Jacob Fearnley vs Aleksandar Vukic
Adam Walton vs Quentin Halys
Matthew Romios / Ryan Seggerman vs Rinky Hijikata / Tristan Schoolkate (Non prima 05:30)
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Tomislav Brkic / Damir Dzumhur
Daniel Altmaier vs Jaume Munar (Non prima 08:30)
Court 2 – ore 01:30
Filip Misolic vs Alexander Shevchenko
Thiago Agustin Tirante vs Andrea Vavassori
Tomas Machac / Matej Vocel vs Adam Pavlasek / John-Patrick Smith (Non prima 05:30)
ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento
Centre Court – ore 23:30
Adrian Mannarino vs Eliot Spizzirri
Jenson Brooksby vs James Watt
Yuki Bhambri / Andre Goransson vs Ajeet Rai / Jean-Julien Rojer (Non prima 04:30)
Cameron Norrie vs Hugo Gaston (Non prima 07:00)
Emilio Nava vs Sebastian Baez
Grandstand – ore 00:00
Inigo Cervantes / Luciano Darderi vs Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli
Francisco Comesana vs Valentin Royer
