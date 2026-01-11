ATP 250 Adelaide e Auckland: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – Turno Qualificazione – 1° Turno Md

Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelkavs Alexei Popyrin(Non prima 05:00)

Thanasi Kokkinakis vs Sebastian Korda (Non prima 10:30)



Il match deve ancora iniziare

Showcourt 1 – ore 01:30

Miomir Kecmanovic vs Valentin Vacherot (Non prima 07:30)



Il match deve ancora iniziare

Ugo Humbert vs Terence Atmane



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 01:30

Jacob Fearnley vs Aleksandar Vukic



Il match deve ancora iniziare

Adam Walton vs Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

Matthew Romios / Ryan Seggerman vs Rinky Hijikata / Tristan Schoolkate (Non prima 05:30)



Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Tomislav Brkic / Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier vs Jaume Munar (Non prima 08:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 01:30

Filip Misolic vs Alexander Shevchenko



Il match deve ancora iniziare

Thiago Agustin Tirante vs Andrea Vavassori



Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac / Matej Vocel vs Adam Pavlasek / John-Patrick Smith (Non prima 05:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – 1° Turno, cemento

ATP Auckland Adrian Mannarino • Adrian Mannarino 15 3 Eliot Spizzirri Eliot Spizzirri 30 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 3-5 E. Spizzirri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 E. Spizzirri 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 E. Spizzirri 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Adrian Mannarinovs Eliot Spizzirri

Jenson Brooksby vs James Watt



Il match deve ancora iniziare

Yuki Bhambri / Andre Goransson vs Ajeet Rai / Jean-Julien Rojer (Non prima 04:30)



Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie vs Hugo Gaston (Non prima 07:00)



Il match deve ancora iniziare

Emilio Nava vs Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – ore 00:00

Inigo Cervantes / Luciano Darderi vs Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli



ATP Auckland Inigo Cervantes / Luciano Darderi • Inigo Cervantes / Luciano Darderi 0 0 Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Cervantes / Darderi 0-1 T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Francisco Comesana vs Valentin Royer



Il match deve ancora iniziare