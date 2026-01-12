Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Bronzetti, Zeppieri e Passaro avanti, tre azzurri al secondo turno

Si apre con un bilancio positivo la prima giornata delle qualificazioni maschili dell’Australian Open 2026 per i tennisti italiani: due vittorie su tre e segnali incoraggianti in vista del secondo turno del tabellone cadetto dello Slam di Melbourne.

A sorridere sono stati Giulio Zeppieri e Francesco Passaro. Il romano, numero 153 del ranking ATP, ha superato con grande autorità il francese Dan Added (n.199) imponendosi con un netto 6-3 6-3. Prestazione solida al servizio per Zeppieri, che ha chiuso l’incontro con l’88% di punti vinti con la prima palla e senza concedere neppure una palla break. Tre, invece, i break messi a segno dall’azzurro: due nel primo set e uno decisivo nell’ottavo game del secondo parziale, che gli ha spalancato la strada verso la vittoria. Al secondo turno lo attende l’americano Brandon Holt, quinta testa di serie delle qualificazioni e numero 109 del mondo, per un confronto inedito.

Avanza anche Francesco Passaro, numero 140 ATP e 27ª testa di serie del tabellone cadetto, che ha avuto la meglio sull’estone Mark Lajal (n.149) con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Il perugino ha gestito con maturità un match non semplice, soprattutto nel primo set, in cui ha subito il controbreak sul 5-3 ma ha poi dominato il tie-break con due minibreak decisivi dal 4-4. Nel secondo parziale, dopo aver annullato una palla break nel quarto game, Passaro ha piazzato l’allungo sul 4-4, chiudendo poco dopo l’incontro. Ottimi i numeri al servizio: 9 ace e l’83% di punti vinti con la prima in 11 turni di battuta. Il prossimo ostacolo sarà lo statunitense Tristan Boyer (n.178), anche in questo caso per la prima sfida diretta tra i due.

Si ferma invece al primo turno il cammino di Andrea Pellegrino, numero 139 ATP e 26ª testa di serie delle qualificazioni, sconfitto dall’australiano Dane Sweeny (n.183) con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 dopo oltre due ore di battaglia. L’azzurro aveva iniziato bene il match, ma nel primo set ha pagato tre break subiti. Bella la reazione nel secondo parziale, conquistato grazie a un allungo sul 4-2 dopo uno scambio di break. Nel set decisivo Pellegrino è riuscito a strappare il servizio all’avversario, ma non ha saputo consolidare il vantaggio: dal 2-1 si è tornati subito in parità e, dopo un game combattutissimo non sfruttato ai vantaggi, ha ceduto nuovamente la battuta nell’ottavo gioco, lasciando via libera a Sweeny.

Buone notizie arrivano anche dal tabellone femminile. Lucia Bronzetti ha conquistato l’accesso al secondo turno delle qualificazioni dopo aver superato la spagnola Aliona Bolsova con il punteggio di 6-0 6-7(3) 6-1. L’azzurra affronterà ora l’americana Stoiana Mary, 22 anni, numero 221 del ranking WTA, alla ricerca di un posto nel turno decisivo. Si ferma invece Nuria Brancaccio, sconfitta proprio da Stoiana con un combattuto 7-5 4-6 7-5 e Camilla Rosatello.

GS Australian Open D. Sweeny D. Sweeny 6 4 6 A. Pellegrino [26] A. Pellegrino [26] 2 6 3 Vincitore: D. Sweeny Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 D. Sweeny 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 D. Sweeny 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Sweeny 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 A. Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

GS Australian Open N. Brancaccio N. Brancaccio 5 6 5 M. Stoiana M. Stoiana 7 4 7 Vincitore: M. Stoiana Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 N. Brancaccio 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 M. Stoiana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Stoiana 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 N. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Stoiana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 N. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Stoiana 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 30-40 2-2 → 3-2 N. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 M. Stoiana 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 N. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Stoiana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Stoiana 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 M. Stoiana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 N. Brancaccio 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 M. Stoiana 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 N. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 M. Stoiana 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 N. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Stoiana 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 M. Stoiana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 N. Brancaccio 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Stoiana 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 N. Brancaccio 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Stoiana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Brancaccio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Stoiana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 N. Brancaccio 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Stoiana 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 N. Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Stoiana 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

GS Australian Open M. Lajal M. Lajal 6 4 F. Passaro [27] F. Passaro [27] 7 6 Vincitore: F. Passaro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Lajal 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 M. Lajal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Lajal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Lajal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 M. Lajal 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 M. Lajal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Passaro 40-30 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Lajal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Lajal 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 15-15 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

GS Australian Open L. Bronzetti [2] L. Bronzetti [2] 6 6 6 A. Bolsova A. Bolsova 0 7 1 Vincitore: L. Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Bolsova 0-15 15-15 30-15 30-30 0-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 A. Bolsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Bolsova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Bolsova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Bolsova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Bolsova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Bolsova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Bolsova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Bolsova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 A. Bolsova 15-40 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Bolsova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

GS Australian Open C. Rosatello C. Rosatello 3 2 J. Mikulskyte J. Mikulskyte 6 6 Vincitore: J. Mikulskyte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Mikulskyte 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 C. Rosatello 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 2-5 J. Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 C. Rosatello 15-40 15-0 15-15 15-30 1-3 → 1-4 J. Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Rosatello 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 C. Rosatello 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Rosatello 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 J. Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Rosatello 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Mikulskyte 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Rosatello 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Mikulskyte 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Rosatello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Mikulskyte 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

GS Australian Open G. Zeppieri G. Zeppieri 6 6 D. Added D. Added 3 3 Vincitore: G. Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Added 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Added 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Added 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Added 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Added 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Zeppieri 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Added 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 G. Zeppieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Added 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 G. Zeppieri 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Added 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

D. Sweenyvs (26) A. PellegrinoN. Brancacciovs M. StoianaM. Lajalvs (27) F. Passaro(2) L. Bronzettivs A. BolsovaC. Rosatellovs J. MikulskyteG. Zeppierivs D. Added