Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Bronzetti, Zeppieri e Passaro avanti, tre azzurri al secondo turno

Si apre con un bilancio positivo la prima giornata delle qualificazioni maschili dell’Australian Open 2026 per i tennisti italiani: due vittorie su tre e segnali incoraggianti in vista del secondo turno del tabellone cadetto dello Slam di Melbourne.
A sorridere sono stati Giulio Zeppieri e Francesco Passaro. Il romano, numero 153 del ranking ATP, ha superato con grande autorità il francese Dan Added (n.199) imponendosi con un netto 6-3 6-3. Prestazione solida al servizio per Zeppieri, che ha chiuso l’incontro con l’88% di punti vinti con la prima palla e senza concedere neppure una palla break. Tre, invece, i break messi a segno dall’azzurro: due nel primo set e uno decisivo nell’ottavo game del secondo parziale, che gli ha spalancato la strada verso la vittoria. Al secondo turno lo attende l’americano Brandon Holt, quinta testa di serie delle qualificazioni e numero 109 del mondo, per un confronto inedito.
Avanza anche Francesco Passaro, numero 140 ATP e 27ª testa di serie del tabellone cadetto, che ha avuto la meglio sull’estone Mark Lajal (n.149) con il punteggio di 7-6(4) 6-4. Il perugino ha gestito con maturità un match non semplice, soprattutto nel primo set, in cui ha subito il controbreak sul 5-3 ma ha poi dominato il tie-break con due minibreak decisivi dal 4-4. Nel secondo parziale, dopo aver annullato una palla break nel quarto game, Passaro ha piazzato l’allungo sul 4-4, chiudendo poco dopo l’incontro. Ottimi i numeri al servizio: 9 ace e l’83% di punti vinti con la prima in 11 turni di battuta. Il prossimo ostacolo sarà lo statunitense Tristan Boyer (n.178), anche in questo caso per la prima sfida diretta tra i due.
Si ferma invece al primo turno il cammino di Andrea Pellegrino, numero 139 ATP e 26ª testa di serie delle qualificazioni, sconfitto dall’australiano Dane Sweeny (n.183) con il punteggio di 6-2 4-6 6-3 dopo oltre due ore di battaglia. L’azzurro aveva iniziato bene il match, ma nel primo set ha pagato tre break subiti. Bella la reazione nel secondo parziale, conquistato grazie a un allungo sul 4-2 dopo uno scambio di break. Nel set decisivo Pellegrino è riuscito a strappare il servizio all’avversario, ma non ha saputo consolidare il vantaggio: dal 2-1 si è tornati subito in parità e, dopo un game combattutissimo non sfruttato ai vantaggi, ha ceduto nuovamente la battuta nell’ottavo gioco, lasciando via libera a Sweeny.
Buone notizie arrivano anche dal tabellone femminile. Lucia Bronzetti ha conquistato l’accesso al secondo turno delle qualificazioni dopo aver superato la spagnola Aliona Bolsova con il punteggio di 6-0 6-7(3) 6-1. L’azzurra affronterà ora l’americana Stoiana Mary, 22 anni, numero 221 del ranking WTA, alla ricerca di un posto nel turno decisivo. Si ferma invece Nuria Brancaccio, sconfitta proprio da Stoiana con un combattuto 7-5 4-6 7-5 e Camilla Rosatello.
Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno Qualificazione, cemento
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
Disastro Branca, limiti di tenuta mentale evidenti
Nuria non può perdere una partita così…..
Bellissima vittoria passaro
Pellegrino come ammesso da lui stesso ha la consapevolezza dei suoi limiti, da sempre. Influisce sicuramente pure l aspetto mentale visto che mai dico.
mai riesce nell’impresa di qualificarsi xhe un po tutti,almeno una volta compiono
Molto bene Passaro, Zeppieri e Lucia che ritrova la vittoria finalmente. Pellegrino ha combattuto, ma purtroppo questi non sono i suoi campi e, invece, peccato per Nuria a cui è scappato il match in vantaggio 5-2 nel terzo set.
Brancaccio era avanti 5–2 nel terzo, si è fatta breakkare tre volte e ha perso 7–5, peccato che poteva esserci il derby con Bronzetti al secondo turno. Pellegrino tutto sommato ha tenuto bene, poteva farcela ma niente
Peccato per la Brancaccio, che ha letteralmente buttato via la vittoria da 5 a 2, servizio e 40/15 nel terzo set
Nel tennis nulla è scontato. Se Pellegrino avesse sfruttato ulteriore palla break sul 2-0 nel primo set forse staremmo parlando di una bella sorpresa
Bene, direi che sono passati quelli che dovevano…
Molto bene anche “ciccio” Passaro.
Bravi Ciccio e Zeppa. Peccato Pelle. Si comincia bene
Sfortunato Pellegrino.Ha beccato un australiano che gioca praticamente solo challenger sul veloce in Australia tutto l’anno.
Leggo di Zeppieri vincente, spero davvero che questo ragazzo possa fare una stagione senza problemi fisici, se la meriterebbe per l’impegno che ci mette ogni volta a tornare.
Bene Passaro nel primo set.
Brava Bronzetti!
Forza italiani.