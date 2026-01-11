Australian Open 2026 - Day 1 Qualificazioni ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

11/01/2026 20:54 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto

Australian Open (Australia 🇦🇺) 1° Turno Qualificazione, cemento

Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(8) Y. Nishioka JPN vs N. Fatic BIH
Il match deve ancora iniziare

S. Stephens USA vs B. Palicova CZE

Il match deve ancora iniziare

(WC) P. Sekulic AUS vs (18) M. Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare

(11) T. Townsend USA vs N. Hibino JPN

Il match deve ancora iniziare



1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Smith AUS vs C. Brace CAN

Il match deve ancora iniziare

(5) B. Holt USA vs L. Neumayer AUT

Il match deve ancora iniziare

R. Sakamoto JPN vs D. Evans GBR

Il match deve ancora iniziare

B. Tomic AUS vs (25) H. Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

A. Friedsam GER vs (20) L. Fruhvirtova CZE

Il match deve ancora iniziare



ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
T. Droguet FRA vs (21) N. Jarry CHI

Il match deve ancora iniziare

D. Sweeny AUS vs (26) A. Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare

(WC) S. Webb AUS vs (23) L. Klimovicova POL

Il match deve ancora iniziare

K. Von Deichmann LIE vs (WC) R. Alame AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
N. Brancaccio ITA vs M. Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

(9) V. Jimenez Kasintseva AND vs K. Cross CAN

Il match deve ancora iniziare

(3) N. Basilashvili GEO vs G. Bueno PER

Il match deve ancora iniziare

(8) A. Sasnovich BLR vs (WC) K. Efremova FRA

Il match deve ancora iniziare

A. Rame FRA vs J. Ortenzi ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(16) R. Carballes Baena ESP vs A. Bouquier FRA

Il match deve ancora iniziare

O. Gadecki AUS vs (22) A. Rus NED

Il match deve ancora iniziare

G. Knutson CZE vs (WC) L. Cabrera AUS

Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(16) N. Bartunkova CZE vs S. Janicijevic FRA
Il match deve ancora iniziare

A. Fery GBR vs (WC) E. Winter AUS

Il match deve ancora iniziare

(3) M. Sherif EGY vs G. Maristany Zuleta De Reales ESP

Il match deve ancora iniziare

M. Lajal EST vs (27) F. Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

T. Zidansek SLO vs J. Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. Bronzetti ITA vs A. Bolsova ESP

Il match deve ancora iniziare

J. Kym SUI vs J. Prado Angelo BOL

Il match deve ancora iniziare

M. Chwalinska POL vs M. Brengle USA

Il match deve ancora iniziare

P. Herbert FRA vs G. Den Ouden NED

Il match deve ancora iniziare

Z. Piros HUN vs (28) L. Klein SVK

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) Z. Sonmez TUR vs L. Samson CZE

Il match deve ancora iniziare

(14) D. Prizmic CRO vs G. Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare

A. Lazaro Garcia ESP vs T. Prozorova RUS

Il match deve ancora iniziare

T. Boyer USA vs A. Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare

C. Rosatello ITA vs J. Mikulskyte LTU

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Holmgren DEN vs (19) S. Ofner AUT

Il match deve ancora iniziare

(6) Y. Starodubtseva UKR vs A. Tubello FRA

Il match deve ancora iniziare

J. Faria POR vs L. Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare

L. Van Assche FRA vs (22) M. Echargui TUN

Il match deve ancora iniziare

(4) S. Kraus AUT vs L. Gjorcheska MKD

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Galarneau CAN vs N. Basavareddy USA

Il match deve ancora iniziare

D. Papamichail GRE vs S. Vickery USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Y. Hanfmann GER vs B. Hassan LBN

Il match deve ancora iniziare

(13) D. Lajovic SRB vs F. Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

O. Crawford GBR vs D. Merida ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Riera ARG vs E. Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare

L. Pigossi BRA vs L. Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

L. Pavlovic FRA vs (32) C. Smith USA

Il match deve ancora iniziare

D. Glinka EST vs C. Tabur FRA

Il match deve ancora iniziare

F. Ferro FRA vs Y. Ku KOR

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Pinnington Jones GBR vs G. Bailly BEL

Il match deve ancora iniziare

G. Heide BRA vs J. Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare

(10) R. Masarova SUI vs A. Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare

N. Parrizas Diaz ESP vs (17) M. Stakusic CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Engel GER vs G. Loffhagen GBR
Il match deve ancora iniziare

V. Hruncakova SVK vs S. Nahimana BDI

Il match deve ancora iniziare

J. Reis Da Silva BRA vs H. Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

T. Mrdeza CRO vs T. Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare

A. Gasanova RUS vs (30) K. Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Damm USA vs G. Onclin BEL

Il match deve ancora iniziare

B. Pera USA vs (18) V. Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare

G. Zeppieri ITA vs D. Added FRA

Il match deve ancora iniziare

M. Cassone USA vs Y. Hsu TPE

Il match deve ancora iniziare

