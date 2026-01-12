Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger – Escluso Australian Open): I risultati completi di Lunedì 12 Gennaio 2026. Vavassori passa le qualificazioni ad Adelaide: tabellone principale conquistato

Andrea Vavassori centra l’accesso al tabellone principale dell’Adelaide International, ATP 250 sul cemento del Memorial Drive Tennis Center (12–17 gennaio), completando con autorità il suo percorso nelle qualificazioni. Il torinese, attuale numero 336 del ranking, ha superato nel turno decisivo l’argentino Thiago Agustin Tirante con un netto 6-2 6-3, guadagnandosi così un posto nel main draw di singolare.

Prestazione solida e matura quella dell’azzurro, che ha fatto la differenza soprattutto con il servizio e l’efficacia nei momenti chiave. Vavassori ha infatti vinto il 70% dei punti con la prima e il 68% con la seconda, mostrando anche una buona propensione offensiva: 11 punti conquistati su 17 discese a rete certificano la sua voglia di comandare gli scambi. A livello statistico, il bilancio dei vincenti è stato quasi in equilibrio (14 per l’italiano contro i 17 dell’argentino), ma a pesare è stato soprattutto il numero degli errori non forzati: 17 per Vavassori contro i 28 di Tirante, dato che racconta bene la maggiore solidità dell’azzurro. Per Vavassori si tratta inoltre del terzo successo su tre confronti diretti con l’argentino, dopo le vittorie ottenute nel 2023 nei Challenger di Santiago e Viña del Mar, entrambe sulla terra battuta.

Ora, nel tabellone principale, l’italiano affronterà al primo turno il canadese Gabriel Diallo, numero 41 ATP, che non ha mai incrociato in carriera. Un test impegnativo, ma anche un’opportunità importante per misurarsi su un palcoscenico di alto livello. In caso di successo, al secondo turno lo attenderebbe una sfida di prestigio contro uno tra Stefanos Tsitsipas, numero 33 del mondo, e l’australiano Aleksandar Vukic, che ha eliminato Luca Nardi al primo turno delle qualificazioni.

Ad Adelaide, però, per Vavassori non ci sarà solo il singolare. Il piemontese sarà infatti protagonista anche in doppio insieme a Simone Bolelli: la coppia azzurra tornerà in campo con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato proprio qui un anno fa. Un doppio impegno che conferma l’importanza di questo torneo nel calendario di Vavassori, deciso a ritagliarsi spazio sia in singolare sia nella specialità in cui ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli.

ATP 250 Auckland – Hard

R16 Cervantes /Darderi – Etcheverry /Ugo Carabelli Inizio 00:00



ATP Auckland Inigo Cervantes / Luciano Darderi Inigo Cervantes / Luciano Darderi 6 6 Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli Tomas Martin Etcheverry / Camilo Ugo Carabelli 4 4 Vincitore: Cervantes / Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 I. Cervantes / Darderi 0-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli 0-15 15-30 30-40 40-40 5-3 → 5-4 I. Cervantes / Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 I. Cervantes / Darderi 0-15 15-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli 15-0 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 I. Cervantes / Darderi 15-0 30-15 30-30 40-40 1-2 → 2-2 T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Cervantes / Darderi 15-0 30-0 40-30 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Cervantes / Darderi 15-0 15-15 30-15 5-4 → 6-4 T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 I. Cervantes / Darderi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli 15-0 30-0 4-2 → 4-3 I. Cervantes / Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 I. Cervantes / Darderi 15-0 30-0 40-15 2-1 → 3-1 T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 I. Cervantes / Darderi 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Martin Etcheverry / Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

ATP 250 Adelaide – Hard

Q2 Tirante – Vavassori 2° inc. ore 01:30



ATP Adelaide Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 2 3 Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Agustin Tirante 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Vavassori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 A. Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Agustin Tirante 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

CH 50 Glasgow – Indoor Hard

Q2 Krumich – Guerrieri Inizio 11:30



ATP Glasgow Martin Krumich [1] • Martin Krumich [1] 0 6 3 Andrea Guerrieri Andrea Guerrieri 30 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Krumich 0-15 0-30 3-2 A. Guerrieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Krumich 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Krumich 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 A. Guerrieri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Krumich 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 A. Guerrieri 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 M. Krumich 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 A. Guerrieri 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 3-4 M. Krumich 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 A. Guerrieri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Krumich 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Krumich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Guerrieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

WTA 250 Hobart – hard

1T Shimizu – Cocciaretto 2 incontro dalle 01:00

