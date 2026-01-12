Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger – Escluso Australian Open): I risultati completi di Lunedì 12 Gennaio 2026. Vavassori passa le qualificazioni ad Adelaide: tabellone principale conquistato

Andrea Vavassori nella foto
Andrea Vavassori centra l’accesso al tabellone principale dell’Adelaide International, ATP 250 sul cemento del Memorial Drive Tennis Center (12–17 gennaio), completando con autorità il suo percorso nelle qualificazioni. Il torinese, attuale numero 336 del ranking, ha superato nel turno decisivo l’argentino Thiago Agustin Tirante con un netto 6-2 6-3, guadagnandosi così un posto nel main draw di singolare.
Prestazione solida e matura quella dell’azzurro, che ha fatto la differenza soprattutto con il servizio e l’efficacia nei momenti chiave. Vavassori ha infatti vinto il 70% dei punti con la prima e il 68% con la seconda, mostrando anche una buona propensione offensiva: 11 punti conquistati su 17 discese a rete certificano la sua voglia di comandare gli scambi. A livello statistico, il bilancio dei vincenti è stato quasi in equilibrio (14 per l’italiano contro i 17 dell’argentino), ma a pesare è stato soprattutto il numero degli errori non forzati: 17 per Vavassori contro i 28 di Tirante, dato che racconta bene la maggiore solidità dell’azzurro. Per Vavassori si tratta inoltre del terzo successo su tre confronti diretti con l’argentino, dopo le vittorie ottenute nel 2023 nei Challenger di Santiago e Viña del Mar, entrambe sulla terra battuta.
Ora, nel tabellone principale, l’italiano affronterà al primo turno il canadese Gabriel Diallo, numero 41 ATP, che non ha mai incrociato in carriera. Un test impegnativo, ma anche un’opportunità importante per misurarsi su un palcoscenico di alto livello. In caso di successo, al secondo turno lo attenderebbe una sfida di prestigio contro uno tra Stefanos Tsitsipas, numero 33 del mondo, e l’australiano Aleksandar Vukic, che ha eliminato Luca Nardi al primo turno delle qualificazioni.
Ad Adelaide, però, per Vavassori non ci sarà solo il singolare. Il piemontese sarà infatti protagonista anche in doppio insieme a Simone Bolelli: la coppia azzurra tornerà in campo con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato proprio qui un anno fa. Un doppio impegno che conferma l’importanza di questo torneo nel calendario di Vavassori, deciso a ritagliarsi spazio sia in singolare sia nella specialità in cui ha già dimostrato di poter competere ai massimi livelli.
Certo che leggere
“…TsiTsi #33…”
fa impressione… 😉
@ REn KING (#4544029)
Bublik ha in cascina 6 trofei, oltre all’ATP500 di Halle ci sono gli ATP250 di Gstaad, Kitzbühel, Hangzhou & Hong Kong e il Challenger175 di Torino. Il resto della Top10 a parte i due marziani non è che sia messo granché meglio, Zverev e de Minaur hanno “solo” un ATP500, Musetti è a “zero tituli”… Dei 14 “Big Titles” (4 Slam, 9 Masters e ATP Finals) 9 sono in mano ai due titani, degli altri 5 ben quattro sono fuori dalla Top10 (Draper, Ruud, Mensik e Vacherot)
@ Detuqueridapresencia (#4543996)
Servizio e Volée
Mi aveva sorpreso con Collignon, ora anche Tirante. Ottimo Vava.
Bravo Vavassori e cocciaretto.
Hanno tolto la media punti, messo il limite dei tornei, imposto i tornei mandatory per evitare che i tennisti diventassero top 10 vincendo i tornei meno importanti … Bublik 3 vittorie nei 250 oltre ad Halle 500 ed è top 10.
Non cambia niente. Cambia solo che complicano il conteggio dei punti.
Basterebbe la somma tagliando i 5 punteggi peggiori a chi ha più almeno 20 tornei disputati.
A chi ne ha 15 ne togli il peggiore, chi ne ha 16 togli i 2 peggiori, con un massimo di 5.
Che gioca 36 tornei, 31 tornei conteggiabili. Che tanto di quei 36 di solito una decina sono punteggi 0 di primi turni.
@ REn KING (#4543873)
Indovinato ! superato pure il sito ufficiale dell’ATP nell’aggiornamento del ranking !
Colpaccio vava
OTTIMO VAVA !!! Nel M.d. di un ATP 250 buon risultato, Diallo al primo turno sara’un durissimo impegno, ma, mai dire mai……
Tre belle vittorie oggi, ma un plauso lo merita Vava per le ottime quali disputate battendo Collignon e Tirante.
Bravo Vava! Diallo al primo turno è una brutta gatta da pelare ma proviamoci.
Bene anche Coccia
Vavassori Olè
Bravo Vavassori: Tirante hai fatto fuori!!!
Bravo Vavassori!
Vavassori giocando in doppio può iscriversi come alt. nelle quali , altrimenti non sarebbe andato se non giocava in doppio. Tabellone di doppio con 8 bye )(24+8 =32) non si vede spesso.
Il prossimo punteggio nel ranking per Jakub Mensik.
Punti Attuali : 2130.
Punti Live Ranking Sito Ufficiale : 2180
Aggiungono 50 punti senza togliere nulla. Forse lo 0 di Parigi Indoors viene ” perdonato ” ? Ho i miei dubbi.
Punti livetennis : 2090 Escono 10 punti di un torneo ATP 1000, entrano 50 punti della United Cup.
…
Punti calcolati da me : 2125.
2130 – 50 punti ATP ( Auckland 2025 in scadenza questa settimana, anzi : scaduti a questo punto ) + 45 punti ATP per aver battuto RUUD classificato tra l’11ma e 20ma posizione, alla United Cup 2026.
Totale : 2125.
Diciamo che le probabilità che io supero tutti quanti sono del 90-95% la percentuale contraria è un errore del punteggio atp su wikipedia.
Forza italiani.
Forza Vavassori.