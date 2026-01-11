Sinner e Alcaraz sbarcano a Melbourne (e Jannik si è già allenato insieme a Cahill)

Dopo la divertente (e ricchissima) esibizione in Corea, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono finalmente arrivati in Australia, a una settimana dal via del primo Slam della stagione. E sono arrivati letteralmente insieme, visto che hanno condiviso lo stesso volo fino a Melbourne. “Bello viaggiare insieme a Carlos ma… abbiamo dormito un bel po’” afferma un sorridente Jannik appena sbarcato in Australia, “quindi non abbiamo parlato poi così tanto. Fantastico avere i due team nello stesso aereo”.

Così invece ha commentato Carlos a caldo appena arrivato “down under”: “Ci spingiamo l’uno con l’altro a dare il nostro meglio, a migliorare. È quello che reputo più importante di questa bella rivalità. Tutti noi cerchiamo qualcuno che ci stimoli a migliorare, a dare il 100%, è quello che noi facciamo ogni volta”.

E Sinner aggiunge: “Io e Carlos abbiamo modi diversi di concepire il gioco, penso sia buono per lo sport il fatto che ci siano campioni con personalità e stili differenti”.

😆 Jannik Sinner and Carlos Alcaraz shared a flight for the Australian Open ❤️ pic.twitter.com/I1kXkkLyoq — BBC Sport (@BBCSport) January 11, 2026

Dopo le formalità e la leggerezza dell’esibizione a Seoul, è già tempo per provare la Rod Laver Arena, il nuovo campo del primo Slam dell’anno, palle e sensazioni. Il tutto per Sinner sotto la supervisione di coach Darren Cahill, lì ad aspettarlo nel suo paese pronto a ripartire per una nuova stagione insieme. Ricordiamo che Jannik è campione in carica nel torneo nelle ultime due edizioni, mentre Alcaraz non ancora mai superato l’ostacolo quarti di finale a Melbourne, raggiunti sia nel 2024 che 2025.



Qualora lo spagnolo riuscisse a vincere l’edizione 2026 degli Australian Open, completerebbe il proprio Career Grand Slam e sarebbe il più giovane a riuscirci visto che non ha ancora compiuto 23 anni (lo farà il prossimo 5 maggio). Sinner invece va a caccia del terzo titolo consecutivo a Melbourne, l’ultimo a riuscirci è stato Novak Djokovic (2019-2021)

