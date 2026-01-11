Ruusuvuori costretto allo stop: forfait agli Australian Open. Kouamé, 16 anni e già nella storia. Il curioso record di Medvedev. Ana Ivanovic ospite alla Rafa Nadal Academy

Ruusuvuori costretto allo stop: forfait agli Australian Open

Continua l’odissea di infortuni per Emil Ruusuvuori, costretto a rinunciare all’Open d’Australia 2026 nonostante fosse entrato in tabellone grazie al ranking protetto. Il finlandese, oggi numero 545 del mondo, era arrivato fino alla 37ª posizione ATP prima che i problemi fisici ne frenassero la carriera.

La sua assenza spalanca le porte del main draw a Yannick Hanfmann, mentre resta vacante un posto nelle qualificazioni: in caso di un ulteriore forfait, a beneficiarne sarebbe Ignacio Buse.

Kouamé, 16 anni e già nella storia

Tra le notizie più luminose della settimana spicca il nome di Moïse Kouamé. Il talento francese, classe 2009, ha conquistato il suo primo titolo da professionista vincendo l’ITF M25 di Hazebrouck 2026 grazie al successo su Papamalamis (7-6(5) 6-1).

A soli 16 anni diventa così il primo giocatore nato nel 2009 a sollevare un trofeo in un torneo professionistico, confermandosi come una delle promesse più interessanti del panorama mondiale.

Medvedev riparte alla grande

Il 2026 si è aperto nel migliore dei modi per Daniil Medvedev, che ha conquistato il titolo all’ATP 250 di Brisbane superando in finale Brandon Nakashima per 6-2 7-6(1).

Dopo un 2025 altalenante e la separazione estiva dallo storico coach Gilles Cervara, il russo sembra aver ritrovato certezze e continuità. Questo successo non è solo simbolico: rappresenta il 22° titolo ATP della sua carriera, con una curiosità che fa sorridere gli statistici — 22 tornei vinti in 22 città diverse. Un record singolare che Medvedev proverà forse a rompere proprio in questa stagione.

Ana Ivanovic ospite alla Rafa Nadal Academy

Infine, spazio anche ai ricordi e all’amicizia tra campioni. Rafa Nadal ha ricevuto una visita speciale alla sua Academy di Manacor: quella di Ana Ivanovic, ex numero uno del mondo e vincitrice del Roland Garros 2008.

La serba ha visitato le strutture del centro che oggi rappresenta uno dei progetti più importanti del campione maiorchino, condividendo poi sui social il suo entusiasmo e ringraziando Nadal per l’accoglienza. Un incontro che ha unito due carriere leggendarie, entrambe passate dal trionfo a Parigi fino al vertice del tennis mondiale.