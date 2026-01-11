Musetti e Sonego campioni a Hong Kong: primo titolo in doppio per il toscano
Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si prendono Hong Kong e scrivono una pagina importante della loro carriera in doppio. Dopo la delusione arrivata poche ore prima nella finale del singolare persa contro Alexander Bublik, il toscano si riscatta nel modo migliore, conquistando insieme al compagno piemontese il titolo dell’ATP 250 di Hong Kong: è il primo successo in carriera in doppio per Musetti.
Alla terza finale giocata insieme, arriva finalmente la vittoria per la coppia azzurra, che supera in finale la formazione russa con il punteggio di 6-4, 2-6, 10-1, dominando un super tie-break praticamente perfetto. bello l’ultimo punto: grande risposta di Musetti e chiusura di dritto di Sonego per il punto che consegna il trofeo agli italiani.
Un successo tutt’altro che scontato, soprattutto considerando le condizioni fisiche di Musetti. Il carrarino ha infatti deciso di scendere in campo nonostante un fastidio al braccio accusato durante la finale di singolare. Una scelta premiata dal campo, che conferma come il problema non fosse serio e come la voglia di portare a casa il primo titolo in doppio fosse più forte di tutto.
Le statistiche raccontano di una prestazione solida da parte degli azzurri: 70% di punti vinti con la prima di servizio, entrata nel campo nel 77% dei casi, e un ottimo 54% con la seconda, numeri che spiegano la superiorità mostrata soprattutto nei momenti decisivi.
Per Musetti e Sonego è una vittoria che vale doppio: non solo un titolo ATP, ma anche la conferma di un’intesa che cresce torneo dopo torneo. Dopo due finali perse, il terzo tentativo è quello buono, e Hong Kong diventa così il luogo del loro primo trionfo insieme.
Francesco Paolo Villarico
TAG: ATP 250 Hong Kong, ATP 250 Hong Kong 2026, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego
ma infatti noto che tutte le volte che perde cerca di giustificarsi attribuendolo a motivi fisici o si ritira.Non e’ vedete un astio verso il giocatore, pero’ lo fa troppo spesso, e’ come se e’ancora un po’ immaturo,non accetta che l’avversario possa essergli superiore.Hai perso ? Bene accettalo e cerca di migliorarti per la prossima sfida, accetta che oggi Bublik ha giocato meglio stop.Con tutto il rispetto non e’credibile che uno che ha problemi fisici rientra in campo dopo un’ora e vince la finale di doppio
Musetti perde solamente quando è infortunato.
Poi il compagno vince per recargli conforto e lenirgli il dolore.
Musetti ha dovuto giocare il doppio per vincere un titolo, miracolo!
A parte gli scherzi, spero che il problema fisico non fosse niente di che perché sarebbe da irresponsabili giocare col dolore
Finalmente una finale vinta
Il braccio sta bene.
Altrimenti solo uno stolto giocherebbe un match di doppio, per quanto una finale, a distanza di un’ ora dal singolare.
Pochi giorni prima di uno slam, per giunta.
Complimenti per il “titolo”.
Infortunio guarito in 30 minuti! Manco l acqua santa….
Questi infortuni che spariscono in mezz’ora!! Vabbe 😉
PM:
62k $ per la finale in singolo.
37k da dividere in due per il trionfo in doppio.
Dai, che si sono pagati la trasferta… 😉