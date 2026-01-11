Musetti e Sonego campioni a Hong Kong: primo titolo in doppio per il toscano

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si prendono Hong Kong e scrivono una pagina importante della loro carriera in doppio. Dopo la delusione arrivata poche ore prima nella finale del singolare persa contro Alexander Bublik, il toscano si riscatta nel modo migliore, conquistando insieme al compagno piemontese il titolo dell’ATP 250 di Hong Kong: è il primo successo in carriera in doppio per Musetti.

Alla terza finale giocata insieme, arriva finalmente la vittoria per la coppia azzurra, che supera in finale la formazione russa con il punteggio di 6-4, 2-6, 10-1, dominando un super tie-break praticamente perfetto. bello l’ultimo punto: grande risposta di Musetti e chiusura di dritto di Sonego per il punto che consegna il trofeo agli italiani.

Un successo tutt’altro che scontato, soprattutto considerando le condizioni fisiche di Musetti. Il carrarino ha infatti deciso di scendere in campo nonostante un fastidio al braccio accusato durante la finale di singolare. Una scelta premiata dal campo, che conferma come il problema non fosse serio e come la voglia di portare a casa il primo titolo in doppio fosse più forte di tutto.

Le statistiche raccontano di una prestazione solida da parte degli azzurri: 70% di punti vinti con la prima di servizio, entrata nel campo nel 77% dei casi, e un ottimo 54% con la seconda, numeri che spiegano la superiorità mostrata soprattutto nei momenti decisivi.

Per Musetti e Sonego è una vittoria che vale doppio: non solo un titolo ATP, ma anche la conferma di un’intesa che cresce torneo dopo torneo. Dopo due finali perse, il terzo tentativo è quello buono, e Hong Kong diventa così il luogo del loro primo trionfo insieme.

ATP Hong Kong Karen Khachanov / Andrey Rublev Karen Khachanov / Andrey Rublev 4 6 1 Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego 6 2 10 Vincitore: Musetti / Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-10 K. Khachanov / Rublev 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 ace 1-8 1-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Khachanov / Rublev 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 L. Musetti / Sonego 0-15 15-15 15-30 30-40 3-1 → 4-1 K. Khachanov / Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 K. Khachanov / Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 L. Musetti / Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Musetti / Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Khachanov / Rublev 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 L. Musetti / Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov / Rublev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Musetti / Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico