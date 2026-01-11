Lorenzo Musetti cede a Bublik nella finale dell’ATP 250 di Hong Kong. L’azzurro ha sofferto problemi al braccio dal finale del primo set (Video partita)

Si chiude con il Best Ranking di n.5 ma senza la soddisfazione di alzare nuovamente un trofeo la prima settimana del nuovo anno per Lorenzo Musetti all’ATP 250 di Hong Kong e con un problema al braccio destro diventato evidente dall’avvio del secondo set. L’azzurro gioca un primo parziale di grande qualità contro Alexander Bublik ma non riesce a sfruttare due palle break (servizi vincenti del kazako) e al tiebreak paga malamente una scelta un po’ azzardata di un serve and volley nel sesto punto, per un mini-break che spezza l’equilibrio e lancia Sasha, bravo a servire come un treno, vincere il “decider” e prendersi un break di vantaggio all’avvio del secondo parziale. Musetti riesce a strappare il contro break immediato per un calo di attenzione di Sasha, ma va di nuovo sotto e l’incontro termina per 7-6(3) 6-3 a favore di Bublik, una vittoria meritata per l’eccellente livello gioco espresso e la continuità, davvero importante. Un successo che vale al 28enne Gatchina (Russia) l’ingresso nella top 10 per la prima volta in carriera e costa invece al toscano la settima sconfitta consecutiva in finale, dopo le prime due vinte nel 2022 (Amburgo e Napoli).

C’è amarezza per quest’ennesima sconfitta in finale, ma ancor più per come sia arrivata: dall’avvio del secondo set Lorenzo non è più riuscito a spingere la palla a tutta, in particolare al servizio, con la velocità media calata vistosamente. Questo ha consentito a Bublik – a tratti scatenato – di entrare fortissimo con la risposta e mettere in grave difficoltà l’azzurro, costretto a rincorrere e meno incisivo con tutti i suoi colpi, evidentemente trattenuto nelle esecuzioni rispetto a quanto mostrato nel primo set, dove spesso è stato lui a comandare e sballottare l’avversario da tutte le parti. Il fastidio dell’azzurro tuttavia non deve togliere meriti a Sasha, davvero forte e continuo. Bublik ha mostrato non solo colpi eccezionali, servizio e rovescio su tutto, ma anche un bel piglio rincorrendo molte palle tagliate e angolate dell’azzurro, confermando come dalla scorsa primavera abbia cambiato passo e sia diventato un tennista non solo di talento ma anche assai competitivo e consistente.

“Non ho parole, vinco un torneo subito ad inizio stagione ed entro in top 10… lo scorso aprile non avrei mai pensato a tutto questo”, il commento Bublik a caldo in campo. La speranza è che il problema accusato da Musetti sia di lieve entità, visto che l’Australian Open scatta tra una settimana. Probabilmente lo è, altrimenti prudenza avrebbe consigliato interrompere l’incontro. Curioso rilevare come due dei tre precedenti tra Musetti e Bublik fossero terminati proprio con un ritiro, uno a testa. Stavolta il ritiro non c’è stato, ma tutti colpi di Lorenzo dal secondo set sono stati depotenziati. La battuta è stata la prima fase di gioco a crollare ed è stato decisivo poiché Bublik ha risposto bene, potente e profondo, avanzando e prendendosi un chiaro vantaggio; ma anche quel diritto davvero pesante che tanto bene aveva funzionato nel primo set è scemato di velocità, tanto che Musetti ha iniziato a caricarlo di spin per tirarlo almeno profondo, ma non è bastato ad arginare la furia agonistica ed aggressività di Bublik. La partita era stata bella e molto equilibrata nel primo set, dominata dal sevizio ma condita da tanti punti vincenti di ottima qualità da parte di entrambi. Lorenzo era stato bravo a giocare rapido e tenere molto bene mentalmente servendo per secondo. Quel serve and volley sul 3-2 al tiebreak l’ha pagato a caro prezzo, ma già nei punti precedenti si era avvertito che qualcosa non stesse funzionando come prima poiché all’improvviso la verticalizzazione era diventata l’unica opzione, invece di insistere sul diritto del rivale e farlo correre, come se vi fosse l’urgenza di fare qualcosa e farlo subito. E questo non è il tennis che Lorenzo predilige, pur essendo molto migliorato anche su di un gioco più asciutto e veloce.

Bublik si conferma tennista di grandissima qualità, può farti il punto in ogni modo e quando serve bene e non si perde nella follia di scelte azzardate è una “bruttissima bestia” da affrontare. Entra meritatamente tra i migliori dieci a 28 anni e chissà che non possa ambire a molto, molto di più visto chi c’è sopra lui. Dovrà confermare questa qualità e tenuta – fisica e mentale – negli Slam e nei M1000, dove ci sono i punti più pesanti. Musetti chiude con amarezza una settimana che finalmente poteva riportarlo a vincere un torneo. Le finali perse di fila sono oggettivamente tante, ma ogni partita va presa singolarmente, e chissà che senza il problema al braccio sofferto non potesse girarla a suo favore. Era piaciuto molto il suo piglio, come fosse riuscito col servizio comandare i suoi game (nessuna palla break concessa nel primo set, quando è stato in ottima efficienza fisica) e giocare un tennis asciutto, di qualità ma anche incisivo, mettendo in difficoltà l’avversario. Come già accaduto nel 2025 in alcune occasioni, Musetti ha sofferto problemi fisici (Monte Carlo, Roland Garros…). Un fatto che forse non è solo caso e sul quale sarà importante fare un riflessione. Siamo ad inizio anno, probabilmente ha pagato un po’ la combinazione di fatica e preparazione, o è stata solo una sfortunata fatalità. Ma era il caso di giocare anche doppio?

Marco Mazzoni

La cronaca

La prima finale del 2026 inizia con un game di servizio perfetto di Bublik, pezzo forte del suo repertorio. Turno a zero anche per Musetti, chiuso con un Ace al T sul 40-0. La battuta è decisiva per entrambi, per non finire sotto già della risposta. E serve benissimo Lorenzo, altro game a zero, per il 2 pari. In risposta entrambi fanno fatica perché chi serve lo fa bene ed è super aggressivo col primo colpo di scambio. Musetti trova una manciata di risposte di qualità (bellissimo l’impatto in anticipo col diritto sul 40-15 del quinto game), ma ancora poco per avvicinarsi ad una chance di break. Sono tutti di Lorenzo i colpi più belli di quest’avvio, come il diritto di contro balzo in avvio del sesto game, a trasformare in vincente una risposta nei piedi (ottima) di Bublik, mentre il kazako va di servizio e accelerazione immediata successiva, più a forzare l’errore dell’italiano. Sasha varia tantissimo angolo e velocità della prima palla, difficilissimo trovare ritmo in risposta per “Lori” (4-3). Sul 4 giochi pari, le statistiche dicono che entrambi hanno vinto 3 punti in risposta, per dare una idea di quanto abbia dominato il servizio. Finalmente accade qualcosa… Sasha sbaglia malamente una palla corta e si ritrova sotto 15-30. Rimedia con una spallata di diritto, vincente in lungo linea dopo il servizio. Ma Sul 30 pari l’attacco del kazako non è perfetto, Musetti tira su un lob altissimo, impossibile da chiudere con lo smash, e la volée successiva di Bublik è in rete. Palla Break Musetti! Il 28enne di Gatchina (Russia) rimedia con una battuta esterna molto precisa (5-4). Lorenzo è al servizio spalle al muro, ma non trema affatto: inizia con un Ace con la seconda palla, curva esterna strettissima, quindi spinge bene col diritto. Bublik continua a cercare la smorzata, vedendo Lorenzo un filo dietro la riga di fondo, ma le sue esecuzioni non sono precise. 5 pari. Sasha parlotta fitto fitto col suo angolo, forse chiede lumi su come scardinare la solidità di Musetti, che nel game #11 si porta di nuovo 15-30 con un diritto cross in corsa veloce e preciso. Non sfrutta una piccola chance l’italiano, uno smash di Bublik è centrale e il rovescio di Lorenzo svaria largo, c’era spazio per infilare il rivale. Corre tanto e bene Musetti, rimette con un lob di tocco superbo l’ennesima smorzata, mostrando gamba e mano, e ai vantaggi arriva la seconda palla break del set, ma Bublik rimedia ancora l’Ace al centro, imprendibile. 6-5 Bublik. Arriva il trainer da Musetti, qualcosa al braccio non va, forse indolenzito, ma la sua spinta resta ottima. Arrivano due giocate splendide, prima un rovescio vincente di Bublik, poi una demi-volée di Musetti favolosa. E che dire del diritto cadendo indietro di “Muso”, strettissimo, a chiudere il game. Qualità. L’equilibrio non si rompe, inevitabile il tiebreak. Sasha inizia col settimo Ace. Pure Musetti tira il suo terzo Ace. Solo vincenti, Sasha è scatenato col rovescio lungo linea, non lo leggi e la palla gli esce maledettamente bene dalle corde. 3-2 ancora con l’Ace. Bublik trova il primo punto in risposta, punendo un serve and volley non perfettamente eseguito da Musetti. Si gira 4 punti a 2 Bublik, e lo sguardo di Lorenzo non è dei migliori, che senta qualcosa al braccio o solo ripensa alla scelta azzardata e perdente? Si scambia ed è Lorenzo a trovare la rete col diritto, non in grande spinta. 5-2 Bublik. Arriva uno scambio rocambolesco, Sasha fa correre Lorenzo da tutte le parti con smorzata e tocchi sotto rete, ben 19 colpi per il divertimento del pubblico. Con l’ennesimo vincente Bublik si prende il tiebreak per 7 punti a 2. Stellare il kazako, poco da dire, mentre Lorenzo deve rimpiangere quel S&V maldestro, la prima palla era centrale e non così profonda. Un set di ottima qualità complessiva, col rimpianto per Musetti delle due palle break, purtroppo non giocate per i servizi top del rivale.

Bublik riprende dall’ottimo tiebreak, col rovescio fa quel che vuole e il game al servizio di Musetti va ai vantaggi, primo del match. Arriva un doppio fallo di Lorenzo, evidentemente trattenuto col braccio. Prima palla break concessa dal toscano. Ancora servizio in rete… si salva alzando la parabola col diritto, più carica che potente. È calata improvvisamente la velocità di battuta e di palla di Lorenzo, così Bublik ha il tempo per entrare ed incidere. Sasha regala con uno smash malamente sbagliato ma non arrivano buone sensazione dal lato dell’azzurro, che non riesce più a servire come nel primo set e rallenta invece di spingere a tutta. 1-0 Musetti, ma al cambio di campo è piegato sulla panchina, forse pensando sul da farsi. Il terzo game inizia con uno scambio spettacolare, ma all’interno di esso Lorenzo non chiude uno smash elementare, segnale di come faccia fatica a spingere dall’alto, come indica la velocità della sua prima palla, crollata da oltre 210 km/h a 185. Sasha si prende un altro punto in risposta e lo score è 0-30. La seconda palla a 150 km/h è preda della risposta di Bublik, attacca e chiude di volo. 0-40, tre palle break da difendere per Lorenzo, che niente può sulla risposta violentissima e successivo attacco del rivale. BREAK, il primo del match, 2-1 e servizio Bublik. L’azzurro torna a colpire con più decisione, 0-30 e quindi palla del contro break sul 30-40 grazie a un diritto d’attacco out del kazako. Doppio fallo! Un regalo di Bublik, un po’ distratto nel game, che vale il contro BREAK, e 2 pari. Fase caotica del match, dopo tanta qualità ora fioccano gli errori e un diritto d’attacco lungo costa a Musetti il 30-40. Lo aiuta il servizio, tornato a veleggiare sui 200 km/h. Adesso si scambia di più, e nello scambio i cambi di ritmo dell’azzurro sono pericolosi perché fanno correre molto il rivale e lo porta nei territori per lui meno comodi. Con una smorzata clamorosa per tocco e angolo, Bublik si prende un’altra chance di break. Rallenta troppo nello scambio Musetti, Bublik attacca e torna avanti di un BREAK sul 3-2. Torna il fisioterapista, lavora sul braccio destro di Musetti ma non c’è medical time out. Il kazako consolida il vantaggio sul 4-2, poi Musetti da 40-0 subisce le pallate clamorose di un Bublik scatenato, gioca a braccio sciolto e tutto gli riesce in particolare col rovescio. Resta aggrappato al match Lorenzo, 4-3, ma c’è da trovare un break per riaprire la partita e il braccio non pare affatto a posto. Torna ancora il “fisio” ma il più grosso problema dell’azzurro è un Sasha in controllo, servizio e smorzata, tutto funziona a dovere. Pure in risposta, con due accelerazioni fantastiche che valgono a Bublik lo 0-40 e tre match point sul 5-3. L’incontro si chiude sul 30-40 con un diritto in rete di Musetti. Si inginocchia Bublik, vince il suo nono titolo in carriera e diventa top 10, per la prima volta a 28 anni. Applausi al kazako, grande livello e continuità, ma peccato per il problema al braccio di Musetti che dal finale del primo set l’ha evidentemente penalizzato. Speriamo non sia un problema grave in vista dell’Australian Open.

Lorenzo Musetti vs Alexander Bublik



ATP Hong Kong Lorenzo Musetti [1] Lorenzo Musetti [1] 6 3 Alexander Bublik [2] Alexander Bublik [2] 7 6 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Bublik 15-15 30-15 ace 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 ace 2-1* 2-2* 2*-3 ace 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Bublik 0-15 df 30-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Bublik 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1