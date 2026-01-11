Australian Open – Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 12 Gennaio 2026. In campo sei azzurri
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(8) Y. Nishioka vs N. Fatic
S. Stephens vs B. Palicova
(WC) P. Sekulic vs (18) M. Trungelliti
(11) T. Townsend vs N. Hibino
1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Smith vs C. Brace
(5) B. Holt vs L. Neumayer
R. Sakamoto vs D. Evans
B. Tomic vs (25) H. Dellien
A. Friedsam vs (20) L. Fruhvirtova
ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
T. Droguet vs (21) N. Jarry
D. Sweeny vs (26) A. Pellegrino
(WC) S. Webb vs (23) L. Klimovicova
K. Von Deichmann vs (WC) R. Alame
Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
N. Brancaccio vs M. Stoiana
(9) V. Jimenez Kasintseva vs K. Cross
(3) N. Basilashvili vs G. Bueno
(8) A. Sasnovich vs (WC) K. Efremova
A. Rame vs J. Ortenzi
Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(16) R. Carballes Baena vs A. Bouquier
O. Gadecki vs (22) A. Rus
G. Knutson vs (WC) L. Cabrera
Intentionally Blank
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(16) N. Bartunkova vs S. Janicijevic
A. Fery vs (WC) E. Winter
(3) M. Sherif vs G. Maristany Zuleta De Reales
M. Lajal vs (27) F. Passaro
T. Zidansek vs J. Ponchet
Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. Bronzetti vs A. Bolsova
J. Kym vs J. Prado Angelo
M. Chwalinska vs M. Brengle
P. Herbert vs G. Den Ouden
Z. Piros vs (28) L. Klein
Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) Z. Sonmez vs L. Samson
(14) D. Prizmic vs G. Olivieri
A. Lazaro Garcia vs T. Prozorova
T. Boyer vs A. Barrena
C. Rosatello vs J. Mikulskyte
Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Holmgren vs (19) S. Ofner
(6) Y. Starodubtseva vs A. Tubello
J. Faria vs L. Mikrut
L. Van Assche vs (22) M. Echargui
(4) S. Kraus vs L. Gjorcheska
Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Galarneau vs N. Basavareddy
D. Papamichail vs S. Vickery
(1) Y. Hanfmann vs B. Hassan
(13) D. Lajovic vs F. Diaz Acosta
O. Crawford vs D. Merida
Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Riera vs E. Shibahara
L. Pigossi vs L. Zhu
L. Pavlovic vs (32) C. Smith
D. Glinka vs C. Tabur
F. Ferro vs Y. Ku
Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Pinnington Jones vs G. Bailly
G. Heide vs J. Clarke
(10) R. Masarova vs A. Charaeva
N. Parrizas Diaz vs (17) M. Stakusic
Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Engel vs G. Loffhagen
V. Hruncakova vs S. Nahimana
J. Reis Da Silva vs H. Rocha
T. Mrdeza vs T. Kostovic
A. Gasanova vs (30) K. Quevedo
Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Damm vs G. Onclin
B. Pera vs (18) V. Tomova
G. Zeppieri vs D. Added
M. Cassone vs Y. Hsu
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit