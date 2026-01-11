Australian Open 2026 ATP, Copertina, WTA

Australian Open – Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 12 Gennaio 2026. In campo sei azzurri

11/01/2026 08:20 Nessun commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto getty images
Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(8) Y. Nishioka JPN vs N. Fatic BIH
S. Stephens USA vs B. Palicova CZE
(WC) P. Sekulic AUS vs (18) M. Trungelliti ARG
(11) T. Townsend USA vs N. Hibino JPN

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(WC) T. Smith AUS vs C. Brace CAN
(5) B. Holt USA vs L. Neumayer AUT
R. Sakamoto JPN vs D. Evans GBR
B. Tomic AUS vs (25) H. Dellien BOL
A. Friedsam GER vs (20) L. Fruhvirtova CZE

ANZ Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
T. Droguet FRA vs (21) N. Jarry CHI
D. Sweeny AUS vs (26) A. Pellegrino ITA
(WC) S. Webb AUS vs (23) L. Klimovicova POL
K. Von Deichmann LIE vs (WC) R. Alame AUS

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
N. Brancaccio ITA vs M. Stoiana USA
(9) V. Jimenez Kasintseva AND vs K. Cross CAN
(3) N. Basilashvili GEO vs G. Bueno PER
(8) A. Sasnovich BLR vs (WC) K. Efremova FRA
A. Rame FRA vs J. Ortenzi ARG

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(16) R. Carballes Baena ESP vs A. Bouquier FRA
O. Gadecki AUS vs (22) A. Rus NED
G. Knutson CZE vs (WC) L. Cabrera AUS
Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(16) N. Bartunkova CZE vs S. Janicijevic FRA
A. Fery GBR vs (WC) E. Winter AUS
(3) M. Sherif EGY vs G. Maristany Zuleta De Reales ESP
M. Lajal EST vs (27) F. Passaro ITA
T. Zidansek SLO vs J. Ponchet FRA

Court 8 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(2) L. Bronzetti ITA vs A. Bolsova ESP
J. Kym SUI vs J. Prado Angelo BOL
M. Chwalinska POL vs M. Brengle USA
P. Herbert FRA vs G. Den Ouden NED
Z. Piros HUN vs (28) L. Klein SVK

Court 11 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
(5) Z. Sonmez TUR vs L. Samson CZE
(14) D. Prizmic CRO vs G. Olivieri ARG
A. Lazaro Garcia ESP vs T. Prozorova RUS
T. Boyer USA vs A. Barrena ARG
C. Rosatello ITA vs J. Mikulskyte LTU

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Holmgren DEN vs (19) S. Ofner AUT
(6) Y. Starodubtseva UKR vs A. Tubello FRA
J. Faria POR vs L. Mikrut CRO
L. Van Assche FRA vs (22) M. Echargui TUN
(4) S. Kraus AUT vs L. Gjorcheska MKD

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
A. Galarneau CAN vs N. Basavareddy USA
D. Papamichail GRE vs S. Vickery USA
(1) Y. Hanfmann GER vs B. Hassan LBN
(13) D. Lajovic SRB vs F. Diaz Acosta ARG
O. Crawford GBR vs D. Merida ESP

Court 14 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Riera ARG vs E. Shibahara JPN
L. Pigossi BRA vs L. Zhu CHN
L. Pavlovic FRA vs (32) C. Smith USA
D. Glinka EST vs C. Tabur FRA
F. Ferro FRA vs Y. Ku KOR

Court 15 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Pinnington Jones GBR vs G. Bailly BEL
G. Heide BRA vs J. Clarke GBR
(10) R. Masarova SUI vs A. Charaeva RUS
N. Parrizas Diaz ESP vs (17) M. Stakusic CAN

Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
J. Engel GER vs G. Loffhagen GBR
V. Hruncakova SVK vs S. Nahimana BDI
J. Reis Da Silva BRA vs H. Rocha POR
T. Mrdeza CRO vs T. Kostovic SRB
A. Gasanova RUS vs (30) K. Quevedo ESP

Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)
M. Damm USA vs G. Onclin BEL
B. Pera USA vs (18) V. Tomova BUL
G. Zeppieri ITA vs D. Added FRA
M. Cassone USA vs Y. Hsu TPE

