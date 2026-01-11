Australian Open 2026 Copertina, WTA

Australian Open: il Tabellone di Qualificazione femminile (con tutti gli spot). Sei azzurre alla caccia del Md

11/01/2026 09:26 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
AUS Australian Open – Tabellone Qualificazione – hard
(1) A. Zakharova RUS vs K. Mladenovic FRA
Z. Bai CHN vs A. Korneeva RUS
D. Vidmanova CZE vs M. Xu GBR
H. Guo CHN vs (31) D. Salkova CZE

(2) L. Bronzetti ITA vs A. Bolsova ESP
N. Brancaccio ITA vs M. Stoiana USA
S. Stephens USA vs B. Palicova CZE
O. Gadecki AUS vs (22) A. Rus NED

(3) M. Sherif EGY vs G. Maristany Zuleta De Reales ESP
A. Lazaro Garcia ESP vs T. Prozorova RUS
S. Wei CHN vs E. Kalieva USA
Y. Ma CHN vs (32) V. Lepchenko USA

(4) S. Kraus AUT vs L. Gjorcheska MKD
T. Zidansek SLO vs J. Ponchet FRA
P. Iatcenko RUS vs M. Carle ARG
L. Chirico USA vs (25) Y. Yuan CHN

(5) Z. Sonmez TUR vs L. Samson CZE
J. Riera ARG vs E. Shibahara JPN
C. Rosatello ITA vs J. Mikulskyte LTU
A. Gasanova RUS vs (30) K. Quevedo ESP

(6) Y. Starodubtseva UKR vs A. Tubello FRA
D. Papamichail GRE vs S. Vickery USA
V. Hruncakova SVK vs S. Nahimana BDI
B. Pera USA vs (18) V. Tomova BUL

(7) K. Boulter GBR vs L. Giovannini ARG
I. Shymanovich BLR vs A. Rodionova AUS
M. Leonard FRA vs H. Sakatsume JPN
M. Hontama JPN vs (28) M. Timofeeva UZB

(8) A. Sasnovich BLR vs (WC) K. Efremova FRA
K. Von Deichmann LIE vs (WC) R. Alame AUS
A. Sharma AUS vs C. Branstine CAN
D. Snigur UKR vs (24) K. Kawa POL

(9) V. Jimenez Kasintseva AND vs K. Cross CAN
L. Pigossi BRA vs L. Zhu CHN
T. Mrdeza CRO vs T. Kostovic SRB
N. Parrizas Diaz ESP vs (17) M. Stakusic CAN

(10) R. Masarova SUI vs A. Charaeva RUS
M. Chwalinska POL vs M. Brengle USA
(WC) T. Kokkinis AUS vs A. Koevermans NED
A. Kalinina UKR vs (19) J. Garland TPE

(11) T. Townsend USA vs N. Hibino JPN
A. Rame FRA vs J. Ortenzi ARG
(WC) S. Hunter AUS vs E. Gorgodze GEO
(WC) A. Subasic AUS vs (27) L. Radivojevic SRB

(12) G. Minnen BEL vs F. Jorge POR
J. Pieri ITA vs H. Tan FRA
G. Knutson CZE vs (WC) L. Cabrera AUS
(WC) S. Webb AUS vs (23) L. Klimovicova POL

(13) D. Parry FRA vs E. Pridankina RUS
L. Tagger AUT vs X. Gao CHN
D. Aiava AUS vs H. Dart GBR
S. Costoulas BEL vs (21) L. Tararudee THA

(14) T. Korpatsch GER vs M. Bulgaru ROU
S. Ambrosio ITA vs A. Sánchez MEX
T. Wuerth CRO vs C. Liu USA
M. Inglis AUS vs (29) L. Romero Gormaz ESP

(15) H. Vandewinkel BEL vs C. Lee USA
C. Monnet FRA vs (WC) E. Micic AUS
F. Ferro FRA vs Y. Ku KOR
A. Friedsam GER vs (20) L. Fruhvirtova CZE

(16) N. Bartunkova CZE vs S. Janicijevic FRA
(WC) T. Smith AUS vs C. Brace CAN
A. Sevastova LAT vs W. Osuigwe USA
E. Vedder NED vs (26) L. Stefanini ITA

1 commento

Gaz (Guest) 11-01-2026 09:32

Ovviamente anche in questo l’abilità sta in chi ha la visione di individuare chi sara in questo giro la più giovane a superare i difficili è insidiosi spot delle qualificazioni di uno slam.

