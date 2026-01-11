Australian Open: il Tabellone di Qualificazione femminile (con tutti gli spot). Sei azzurre alla caccia del Md
Australian Open – Tabellone Qualificazione – hard
(1) A. Zakharova vs K. Mladenovic
Z. Bai vs A. Korneeva
D. Vidmanova vs M. Xu
H. Guo vs (31) D. Salkova
(2) L. Bronzetti vs A. Bolsova
N. Brancaccio vs M. Stoiana
S. Stephens vs B. Palicova
O. Gadecki vs (22) A. Rus
(3) M. Sherif vs G. Maristany Zuleta De Reales
A. Lazaro Garcia vs T. Prozorova
S. Wei vs E. Kalieva
Y. Ma vs (32) V. Lepchenko
(4) S. Kraus vs L. Gjorcheska
T. Zidansek vs J. Ponchet
P. Iatcenko vs M. Carle
L. Chirico vs (25) Y. Yuan
(5) Z. Sonmez vs L. Samson
J. Riera vs E. Shibahara
C. Rosatello vs J. Mikulskyte
A. Gasanova vs (30) K. Quevedo
(6) Y. Starodubtseva vs A. Tubello
D. Papamichail vs S. Vickery
V. Hruncakova vs S. Nahimana
B. Pera vs (18) V. Tomova
(7) K. Boulter vs L. Giovannini
I. Shymanovich vs A. Rodionova
M. Leonard vs H. Sakatsume
M. Hontama vs (28) M. Timofeeva
(8) A. Sasnovich vs (WC) K. Efremova
K. Von Deichmann vs (WC) R. Alame
A. Sharma vs C. Branstine
D. Snigur vs (24) K. Kawa
(9) V. Jimenez Kasintseva vs K. Cross
L. Pigossi vs L. Zhu
T. Mrdeza vs T. Kostovic
N. Parrizas Diaz vs (17) M. Stakusic
(10) R. Masarova vs A. Charaeva
M. Chwalinska vs M. Brengle
(WC) T. Kokkinis vs A. Koevermans
A. Kalinina vs (19) J. Garland
(11) T. Townsend vs N. Hibino
A. Rame vs J. Ortenzi
(WC) S. Hunter vs E. Gorgodze
(WC) A. Subasic vs (27) L. Radivojevic
(12) G. Minnen vs F. Jorge
J. Pieri vs H. Tan
G. Knutson vs (WC) L. Cabrera
(WC) S. Webb vs (23) L. Klimovicova
(13) D. Parry vs E. Pridankina
L. Tagger vs X. Gao
D. Aiava vs H. Dart
S. Costoulas vs (21) L. Tararudee
(14) T. Korpatsch vs M. Bulgaru
S. Ambrosio vs A. Sánchez
T. Wuerth vs C. Liu
M. Inglis vs (29) L. Romero Gormaz
(15) H. Vandewinkel vs C. Lee
C. Monnet vs (WC) E. Micic
F. Ferro vs Y. Ku
A. Friedsam vs (20) L. Fruhvirtova
(16) N. Bartunkova vs S. Janicijevic
(WC) T. Smith vs C. Brace
A. Sevastova vs W. Osuigwe
E. Vedder vs (26) L. Stefanini
Ovviamente anche in questo l’abilità sta in chi ha la visione di individuare chi sara in questo giro la più giovane a superare i difficili è insidiosi spot delle qualificazioni di uno slam.