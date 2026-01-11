Australian Open 2026 ATP, Copertina

Australian Open: il Tabellone di Qualificazione maschile (con tutti gli spot). Sono otto gli azzurri al via con un derby tutto italiano

11/01/2026 08:11 4 commenti
AUS Australian Open – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Y. Hanfmann GER vs B. Hassan LBN
J. Faria POR vs L. Mikrut CRO
J. Reis Da Silva BRA vs H. Rocha POR
(WC) P. Sekulic AUS vs (18) M. Trungelliti ARG

(2) R. Burruchaga ARG vs R. Peniston GBR
Z. Kolar CZE vs A. Gea FRA
L. Harris RSA vs F. Cina ITA
R. Pacheco Mendez MEX vs (30) A. Vallejo PAR

(3) N. Basilashvili GEO vs G. Bueno PER
P. Herbert FRA vs G. Den Ouden NED
(WC) P. Marinkov AUS vs J. McCabe AUS
Y. Watanuki JPN vs (23) N. Budkov Kjaer NOR

(4) T. Barrios Vera CHI vs S. Gueymard Wayenburg FRA
(WC) C. Hewitt AUS vs M. Zheng USA
O. Crawford GBR vs D. Merida ESP
Z. Piros HUN vs (28) L. Klein SVK

(5) B. Holt USA vs L. Neumayer AUT
G. Zeppieri ITA vs D. Added FRA
R. Sakamoto JPN vs D. Evans GBR
L. Pavlovic FRA vs (32) C. Smith USA

(6) M. McDonald USA vs D. Popko KAZ
D. Galan COL vs H. Grenier FRA
V. Sachko UKR vs M. Mmoh USA
(WC) M. Bouzige AUS vs (20) L. Draxl CAN

(7) A. Blockx BEL vs M. Cecchinato ITA
S. Shimabukuro JPN vs A. Molcan SVK
J. Kubler AUS vs H. Mayot FRA
N. Moreno De Alboran USA vs (17) V. Gaubas LTU

(8) Y. Nishioka JPN vs N. Fatic BIH
J. Engel GER vs G. Loffhagen GBR
A. Galarneau CAN vs N. Basavareddy USA
A. Holmgren DEN vs (19) S. Ofner AUT

(9) E. Moller DEN vs (WC) M. Polmans AUS
A. Bolt AUS vs E. Ymer SWE
P. Llamas Ruiz ESP vs (WC) H. Bernet SUI
C. Wong HKG vs (31) U. Blanchet FRA

(10) C. Tseng TPE vs M. Landaluce ESP
(WC) B. Ellis AUS vs S. Travaglia ITA
J. Kym SUI vs J. Prado Angelo BOL
D. Sweeny AUS vs (26) A. Pellegrino ITA

(11) J. Choinski GBR vs L. Riedi SUI
K. Coppejans BEL vs K. Nishikori JPN
J. Ficovich ARG vs J. Rodionov AUT
H. Habib LBN vs (29) Z. Svajda USA

(12) O. Virtanen FIN vs N. Mejia COL
Y. Wu CHN vs M. Krueger USA
T. Boyer USA vs A. Barrena ARG
M. Lajal EST vs (27) F. Passaro ITA

(13) D. Lajovic SRB vs F. Diaz Acosta ARG
M. Cassone USA vs Y. Hsu TPE
A. Guillen Meza ECU vs T. Seyboth Wild BRA
L. Giustino ITA vs (24) F. Maestrelli ITA

(14) D. Prizmic CRO vs G. Olivieri ARG
G. Heide BRA vs J. Clarke GBR
A. Fery GBR vs (WC) E. Winter AUS
B. Tomic AUS vs (25) H. Dellien BOL

(15) B. Harris GBR vs C. Rodesch LUX
(WC) L. Tu AUS vs R. Jodar ESP
D. Glinka EST vs C. Tabur FRA
L. Van Assche FRA vs (22) M. Echargui TUN

(16) R. Carballes Baena ESP vs A. Bouquier FRA
J. Pinnington Jones GBR vs G. Bailly BEL
M. Damm USA vs G. Onclin BEL
T. Droguet FRA vs (21) N. Jarry CHI

4 commenti

walden 11-01-2026 09:58

Spot non impossibile per Ciná , dipenderà dalle effettive condizioni di Harris. Cecchinato direi chiuso, ma credo che non abbia molto investito su questo torneo. Per quanto riguarda gli altri, non giocano da mesi, a parte Giustino che si è ritirato dal precedente torneo, e Maestrelli, difficile quindi fare delle previsioni sul loro stato di forma.

 4
Ozzastru (Guest) 11-01-2026 08:37

Neanche noi ci offendiamo e soprattutto speriamo che Zeppieri riesca, quest’ anno, a raggiungere i suoi due amici.

 3
enzo la barbera (Guest) 11-01-2026 08:36

Per Cinà dovrebbe essere un momento di verità. Speriamo, l’avversario è difficile ma non impossibile. enzo

 2
JOA20 (Guest) 11-01-2026 08:20

Peccato per il derby Giustino-Maestrelli e per il possibile incrocio tra Pellegrino e Travaglia. Cecchinato contro Blockx e Cinà contro Harris, la vedo dura per entrambi. Spero in Zeppieri e Passaro al turno decisivo, ma se si aggiunge qualcun altro non mi offendo mica

 1
