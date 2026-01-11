Australian Open: il Tabellone di Qualificazione maschile (con tutti gli spot). Sono otto gli azzurri al via con un derby tutto italiano
Australian Open – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Y. Hanfmann vs B. Hassan
J. Faria vs L. Mikrut
J. Reis Da Silva vs H. Rocha
(WC) P. Sekulic vs (18) M. Trungelliti
(2) R. Burruchaga vs R. Peniston
Z. Kolar vs A. Gea
L. Harris vs F. Cina
R. Pacheco Mendez vs (30) A. Vallejo
(3) N. Basilashvili vs G. Bueno
P. Herbert vs G. Den Ouden
(WC) P. Marinkov vs J. McCabe
Y. Watanuki vs (23) N. Budkov Kjaer
(4) T. Barrios Vera vs S. Gueymard Wayenburg
(WC) C. Hewitt vs M. Zheng
O. Crawford vs D. Merida
Z. Piros vs (28) L. Klein
(5) B. Holt vs L. Neumayer
G. Zeppieri vs D. Added
R. Sakamoto vs D. Evans
L. Pavlovic vs (32) C. Smith
(6) M. McDonald vs D. Popko
D. Galan vs H. Grenier
V. Sachko vs M. Mmoh
(WC) M. Bouzige vs (20) L. Draxl
(7) A. Blockx vs M. Cecchinato
S. Shimabukuro vs A. Molcan
J. Kubler vs H. Mayot
N. Moreno De Alboran vs (17) V. Gaubas
(8) Y. Nishioka vs N. Fatic
J. Engel vs G. Loffhagen
A. Galarneau vs N. Basavareddy
A. Holmgren vs (19) S. Ofner
(9) E. Moller vs (WC) M. Polmans
A. Bolt vs E. Ymer
P. Llamas Ruiz vs (WC) H. Bernet
C. Wong vs (31) U. Blanchet
(10) C. Tseng vs M. Landaluce
(WC) B. Ellis vs S. Travaglia
J. Kym vs J. Prado Angelo
D. Sweeny vs (26) A. Pellegrino
(11) J. Choinski vs L. Riedi
K. Coppejans vs K. Nishikori
J. Ficovich vs J. Rodionov
H. Habib vs (29) Z. Svajda
(12) O. Virtanen vs N. Mejia
Y. Wu vs M. Krueger
T. Boyer vs A. Barrena
M. Lajal vs (27) F. Passaro
(13) D. Lajovic vs F. Diaz Acosta
M. Cassone vs Y. Hsu
A. Guillen Meza vs T. Seyboth Wild
L. Giustino vs (24) F. Maestrelli
(14) D. Prizmic vs G. Olivieri
G. Heide vs J. Clarke
A. Fery vs (WC) E. Winter
B. Tomic vs (25) H. Dellien
(15) B. Harris vs C. Rodesch
(WC) L. Tu vs R. Jodar
D. Glinka vs C. Tabur
L. Van Assche vs (22) M. Echargui
(16) R. Carballes Baena vs A. Bouquier
J. Pinnington Jones vs G. Bailly
M. Damm vs G. Onclin
T. Droguet vs (21) N. Jarry
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
Spot non impossibile per Ciná , dipenderà dalle effettive condizioni di Harris. Cecchinato direi chiuso, ma credo che non abbia molto investito su questo torneo. Per quanto riguarda gli altri, non giocano da mesi, a parte Giustino che si è ritirato dal precedente torneo, e Maestrelli, difficile quindi fare delle previsioni sul loro stato di forma.
Neanche noi ci offendiamo e soprattutto speriamo che Zeppieri riesca, quest’ anno, a raggiungere i suoi due amici.
Per Cinà dovrebbe essere un momento di verità. Speriamo, l’avversario è difficile ma non impossibile. enzo
Peccato per il derby Giustino-Maestrelli e per il possibile incrocio tra Pellegrino e Travaglia. Cecchinato contro Blockx e Cinà contro Harris, la vedo dura per entrambi. Spero in Zeppieri e Passaro al turno decisivo, ma se si aggiunge qualcun altro non mi offendo mica