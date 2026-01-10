Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Brisbane, Hong Kong, Auckland, Adelaide e United Cup: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e Qualificazioni. Lorenzo Musetti si gioca il titolo ad Hong Kong. In campo azzurri nelle quali (LIVE)

10/01/2026 21:56 Nessun commento
Luca Nardi ITA, 2003.08.06
ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – 1° turno Qualificazione

Showcourt 1 – ore 00:30
Jacob Fearnley GBR vs Christopher O’Connell AUS
ATP Adelaide
Jacob Fearnley [2]
0
0
Christopher O'Connell
0
0
Luca Nardi ITA vs Aleksandar Vukic AUS

Il match deve ancora iniziare

Andrea Vavassori ITA vs Raphael Collignon BEL (Non prima 04:30)

Il match deve ancora iniziare

Adam Walton AUS vs Jake Delaney AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 00:30
Alexander Shevchenko KAZ vs Carlos Taberner ESP

ATP Adelaide
Alexander Shevchenko
0
0
Carlos Taberner [8]
0
0
Filip Misolic AUT vs Daniel Jovanovski AUS

Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi FRA vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Turno Qualificazione, cemento

Grandstand – ore 23:00
Vit Kopriva CZE vs Hugo Gaston FRA
ATP Auckland
Vit Kopriva
40
2
3
Hugo Gaston
30
6
4
Emilio Nava USA vs Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 23:00
Eliot Spizzirri USA vs Juan Manuel Cerundolo ARG
ATP Auckland
Eliot Spizzirri
0
6
4
Juan Manuel Cerundolo [8]
0
4
1
Mattia Bellucci ITA vs Hamad Medjedovic SRB

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – Finale, cemento

Center Court – ore 08:30
Lorenzo Musetti ITA vs Alexander Bublik KAZ
Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS vs Lorenzo Musetti ITA / Lorenzo Sonego ITA

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Finali, cemento

Pat Rafter Arena – ore 05:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT
Il match deve ancora iniziare

Daniil Medvedev RUS vs Brandon Nakashima USA (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare





United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Finale
07:30 Polonia 🇵🇱 – Svizzera 🇨🇭 0-0

Ken Rosewall Arena – ore 07:30
Iga Swiatek POL vs Belinda Bencic SUI
Il match deve ancora iniziare

Hubert Hurkacz POL vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Iga Swiatek POL / Hubert Hurkacz POL vs Belinda Bencic SUI / Stan Wawrinka SUI

Il match deve ancora iniziare

