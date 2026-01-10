ATP 250 Brisbane, Hong Kong, Auckland, Adelaide e United Cup: I risultati completi con il dettaglio delle Finali e Qualificazioni. Lorenzo Musetti si gioca il titolo ad Hong Kong. In campo azzurri nelle quali (LIVE)

Luca Nardi ITA, 2003.08.06
ATP 250 Adelaide (Australia 🇦🇺), cemento – 1° turno Qualificazione
Showcourt 1 – ore 00:30
Jacob Fearnley
vs Christopher O’Connell
ATP Adelaide
Jacob Fearnley [2]
0
0
Christopher O'Connell
0
0
Luca Nardi vs Aleksandar Vukic
Il match deve ancora iniziare
Andrea Vavassori vs Raphael Collignon (Non prima 04:30)
Il match deve ancora iniziare
Adam Walton vs Jake Delaney
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 00:30
Alexander Shevchenko vs Carlos Taberner
ATP Adelaide
Alexander Shevchenko
0
0
Carlos Taberner [8]
0
0
Filip Misolic vs Daniel Jovanovski
Il match deve ancora iniziare
Benjamin Bonzi vs Quentin Halys
Il match deve ancora iniziare
Jesper de Jong vs Thiago Agustin Tirante
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda 🇳🇿) – Turno Qualificazione, cemento
Grandstand – ore 23:00
Vit Kopriva
vs Hugo Gaston
ATP Auckland
Vit Kopriva•
40
2
3
Hugo Gaston
30
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kopriva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
H. Gaston
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
A-40
2-2 → 2-3
V. Kopriva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-1 → 2-2
H. Gaston
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
1-1 → 2-1
H. Gaston
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Kopriva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
H. Gaston
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-4 → 2-5
V. Kopriva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
2-3 → 2-4
V. Kopriva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
H. Gaston
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
A-40
ace
0-2 → 0-3
Emilio Nava vs Jan-Lennard Struff
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 23:00
Eliot Spizzirri
vs Juan Manuel Cerundolo
ATP Auckland
Eliot Spizzirri
0
6
4
Juan Manuel Cerundolo [8]•
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Manuel Cerundolo
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 3-1
J. Manuel Cerundolo
1-0 → 2-0
E. Spizzirri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-15
30-30
df
30-40
5-4 → 6-4
E. Spizzirri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
J. Manuel Cerundolo
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 2-4
E. Spizzirri
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-4 → 1-4
J. Manuel Cerundolo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
E. Spizzirri
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
J. Manuel Cerundolo
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 0-2
Mattia Bellucci vs Hamad Medjedovic
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – Finale, cemento
Center Court – ore 08:30
Lorenzo Musetti
vs Alexander Bublik
Il match deve ancora iniziare
Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Finali, cemento
Pat Rafter Arena – ore 05:00
Julian Cash
/ Lloyd Glasspool
vs Francisco Cabral
/ Lucas Miedler
Il match deve ancora iniziare
Daniil Medvedev vs Brandon Nakashima (Non prima 09:30)
Il match deve ancora iniziare
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Finale
07:30 Polonia 🇵🇱 – Svizzera 🇨🇭 0-0
Ken Rosewall Arena – ore 07:30
Iga Swiatek
vs Belinda Bencic
Il match deve ancora iniziare
Hubert Hurkacz vs Stan Wawrinka (Non prima 09:00)
Il match deve ancora iniziare
Iga Swiatek / Hubert Hurkacz vs Belinda Bencic / Stan Wawrinka
Il match deve ancora iniziare
