Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 11 Gennaio 2026
ATP 250 Hong Kong – Hard
F Musetti – Bublik Inizio 08:30
F Khachanov /Rublev – Musetti /Sonego 2° incontro ore 08:30
ATP 250 Auckland – Hard
Q2 Bellucci – Medjedovic 2° inc. ore 23:00
ATP 250 Adelaide – Hard
Q1 Nardi – Vukic 2° inc. ore 00:30
Q1 Vavassori – Collignon Non prima 03:30
CH 75 Nonthaburi – Hard
Q1 Ribecai – Langmo 4° inc. ore 04:00
WTA 250 Hobart – Hard
TDQ Cocciaretto – Semenistaja ore 02:30
