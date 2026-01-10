Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 11 Gennaio 2026

10/01/2026 16:22 Nessun commento
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

HKG ATP 250 Hong Kong – Hard
F Musetti ITA – Bublik KAZ Inizio 08:30

Il match deve ancora iniziare

F Khachanov RUS/Rublev RUS – Musetti ITA/Sonego ITA 2° incontro ore 08:30

Il match deve ancora iniziare



NZL ATP 250 Auckland – Hard
Q2 Bellucci ITA – Medjedovic SRB 2° inc. ore 23:00

Il match deve ancora iniziare



AUS ATP 250 Adelaide – Hard
Q1 Nardi ITA – Vukic AUS 2° inc. ore 00:30
Il match deve ancora iniziare

Q1 Vavassori ITA – Collignon BEL Non prima 03:30

Il match deve ancora iniziare



THA CH 75 Nonthaburi – Hard
Q1 Ribecai ITA – Langmo USA 4° inc. ore 04:00

Il match deve ancora iniziare



AUS WTA 250 Hobart – Hard
TDQ Cocciaretto ITA – Semenistaja LAT ore 02:30

Il match deve ancora iniziare

TAG: