United Cup, Polonia e Svizzera in finale: Hurkacz trascina, Bencic firma l’impresa

La Polonia vola per il terzo anno consecutivo in finale di United Cup e lo fa nel modo più dolce possibile, prendendosi la rivincita sulla squadra che l’aveva battuta nell’atto conclusivo della passata edizione: gli Stati Uniti. Nella semifinale di Sydney, i polacchi hanno piegato gli americani al termine di una sfida intensa e combattuta, decisa ancora una volta dal doppio misto.

A dare il primo scossone alla serata è stato Hubert Hurkacz, autentico uomo simbolo di questo avvio di stagione. Al rientro dopo sette mesi di stop per l’infortunio al ginocchio, il polacco ha firmato un’altra prestazione di altissimo livello superando Taylor Fritz per 7-6(1) 7-6(2). Una vittoria pesantissima, la seconda contro un Top 10 in questo torneo, che ha messo la Polonia in vantaggio e confermato lo straordinario stato di forma del numero uno della squadra.

Gli Stati Uniti hanno risposto con Coco Gauff, che ha pareggiato i conti grazie al successo su Iga Swiatek per 6-4 6-2. L’americana ha gestito con grande lucidità i momenti chiave del match, conquistando il primo set dopo una fase centrale molto combattuta e dominando l’avvio della seconda frazione. Per Gauff si tratta della quarta vittoria consecutiva contro la polacca, un dato che certifica la crescita dell’attuale numero 4 del mondo nei confronti diretti più delicati.

La semifinale si è così decisa nel doppio misto, dove Jan Zielinski e Katarzyna Kawa hanno mostrato grande personalità imponendosi su Gauff e Christian Harrison con il punteggio di 7-6(5) 7-6(3). Match tiratissimo, soprattutto nel secondo set, in cui gli statunitensi hanno servito due volte per portare la sfida al terzo parziale e si sono trovati avanti 40/15 sul 6-5, senza però riuscire a concretizzare. Zielinski, in particolare, ha dettato il ritmo con un atteggiamento estremamente aggressivo, risultando decisivo nei momenti di massima pressione.

A fine incontro, proprio Zielinski ha voluto rendere merito al compagno Hurkacz: «Tanto di cappello a Hubert, sta giocando un tennis incredibile dopo sette mesi di stop ed è un’ispirazione per tutti noi. Ci ha trascinati oggi». Parole che raccontano bene il clima all’interno del team polacco, compatto e motivato alla vigilia dell’ennesima finale.

Per Hurkacz, questo torneo sta assumendo i contorni di un vero e proprio ritorno in grande stile. A Sydney ha già battuto Alexander Zverev, Tallon Griekspoor e ora anche Fritz, sempre in due set, mostrando solidità al servizio e grande coraggio nei punti importanti. Contro l’americano ha cancellato due set point nel primo parziale con servizi vincenti e ha preso il controllo dei tie-break grazie a passanti di rovescio chirurgici nei momenti chiave. «Dopo così tanto tempo fermo non sapevo cosa aspettarmi – ha spiegato – ma ho lavorato duramente fuori dal campo e questo mi ha aiutato a tornare con meno pressione e più fiducia».

Prima ancora della sfida tra Polonia e Stati Uniti, era stata la Svizzera a scrivere una pagina storica, conquistando per la prima volta l’accesso alla finale della United Cup grazie a una straordinaria prova di squadra guidata da Belinda Bencic.

A Sydney, sotto un caldo torrido, la 28enne elvetica è stata semplicemente eroica nella semifinale contro il Belgio. Dopo aver superato Elise Mertens in un durissimo singolare chiuso al tie-break del terzo set (6-3, 4-6, 7-6), Bencic è tornata in campo nel doppio misto insieme a Jakub Paul, trascinando la Svizzera al successo decisivo contro Mertens e Zizou Bergs con il punteggio di 6-3, 0-6, 10-5.

Un match emblematico: dopo il crollo totale nel secondo set, in cui la coppia svizzera ha conquistato appena 12 punti, Bencic e Paul hanno reagito con grande personalità nel super tie-break, imponendosi grazie alla solidità nei momenti chiave e all’aggressività a rete di Paul, capace di piazzare diversi vincenti lungo linea nei frangenti più delicati.

I numeri di Bencic raccontano meglio di qualsiasi parola il suo torneo: imbattuta in singolare (4-0) e nel doppio misto (4-0). Un rendimento impressionante per una giocatrice che, a 28 anni e mamma della piccola Bella di 21 mesi, si è caricata la squadra sulle spalle in ogni momento cruciale.

Al termine dell’incontro, Bencic ha voluto sottolineare l’importanza del gruppo:

«Jakub è incredibilmente coraggioso. Io gli dico di osare e lui lo fa davvero. È pazzesco. Lo spirito di squadra è tutto: parte dal capitano e arriva fino alla panchina, l’energia che ci trasmettono è fondamentale per vincere».

Dal canto suo, Paul ha restituito i complimenti:

«È facile trovare motivazioni con questa squadra. Giocare con Belinda è fantastico: ha disputato quasi tre ore di singolare e poi è tornata in campo per il doppio con la stessa intensità».

Il cammino verso la finale non è stato semplice nemmeno contro il Belgio: Zizou Bergs aveva rimesso tutto in equilibrio vincendo una durissima battaglia contro Stan Wawrinka (6-3, 6-7, 6-3) in condizioni estreme, con oltre 40 gradi percepiti in campo. Ma ancora una volta, nel momento decisivo, la Svizzera ha trovato in Bencic e Paul la coppia giusta per chiudere i conti.

Con questo successo, la nazionale elvetica si è guadagnata l’accesso alla prima finale della sua storia in United Cup, pronta a sfidare la Polonia nell’atto conclusivo di Sydney. Un traguardo costruito su solidità, spirito di sacrificio e su una leader che, torneo dopo torneo, sta dimostrando di essere tornata ai massimi livelli del tennis mondiale.

United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Semifinali

00:00 Svizzera 🇨🇭 – Belgio 🇧🇪 2-1

07:30 USA 🇺🇸 – Polonia 🇵🇱 1-2

