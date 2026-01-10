Talento e sostanza, Lorenzo Musetti rimonta Rublev e vola in finale all’ATP 250 Hong Kong. Lunedì sarà n.5 ATP

Una vittoria così vale tanto, tantissimo per Lorenzo Musetti. Vale per il tennis mostrato, a tratti pazzesco per qualità e colpi vincenti, e per come è arrivata, con una tenuta fisica e mentale da campione contro un Andrey Rublev di ottima qualità e mai domo. L’azzurro rimonta un set al russo e lo sconfigge nella prima semifinale dell’ATP 250 di Hong Kong, 6-7(3) 7-5 6-4 lo score, un successo che gli apre le porte della finale e gli garantisce il nuovo Best Ranking al n.5 ATP. Lorenzo si giocherà il titolo contro il vincente di Giron – Bublik (con Sasha a caccia dell’ingresso in top 10). È stato un match duro, molto fisico ed equilibrato, con Rublev piuttosto concentrato e assai positivo nello spingere col suo temibile diritto ma anche pronto ad avanzare nel campo e calmo nel reggere negli scambi sulla diagonale di rovescio, quando Musetti ha lavorato la palla col suo back di rovescio rallentando e poi accelerando. Lorenzo ha vinto perché è stato bravo a cancellare mentalmente il brutto tiebreak del primo set e tenere mentalmente nella bagarre del secondo, dove ha rischiato di finire sotto, in particolare in un durissimo ottavo game da ben 18 punti con due palle break annullate. È evidente il cambio di passo fisico e mentale di Lorenzo: lo si vede in tanti piccoli dettagli, come non butta via nemmeno un punto e resta lì lucido, focalizzato nel cercare di mettere in difficoltà l’avversario con un diritto potente dopo il servizio o, se con il primo colpo di scambio non può incidere, passa al “piano b” lavorando alla perfezione la traiettoria rallentando e poi accelerando col lungo linea. Oggi ha vinto punti importantissimi con una risposta bloccata profonda, poi un paio di colpi non così rapidi ma molto precisi e quindi un’accelerazione velocissima in lungo linea, diritto o rovescio non fa differenza… anzi spesso una di rovescio a spaccare lo scambio e quindi via col diritto lungo linea vincente dell’altro lato. Bellezza ed efficacia superiori.

Rublev può metterti in grossa difficoltà se gli lasci il centro del campo, o peggio ancora l’angolo centro-sinistra, e da lì può martellare col diritto. Si è preso molti punti così Andrey, rapido anche nel fare due passi avanti e pure toccare con discreta mano alcune volée. Per questo lo schema principale di Musetti in scambio è stato non lasciare al rivale quello spazio, usando benissimo il rovescio cross tagliato, con una palla lenta e molto profonda che ha bloccato il moscovita nell’angolo e non gli ha permesso di tirare a tutto braccio. Ma anche col diritto è stato molto efficace l’azzurro nel passare da una palla più carica di spin e profonda allo strappo con l’accelerazione a tutta, con Rublev spesso pizzicato in contro piede. Una partita dura fisicamente, con molti passaggi lottati dove tenere e far scorrere via le difficoltà è stato necessario. La gestione di Lorenzo è stata ottima, bravo a cancellare momenti difficili nei quali è andato sotto e reggere, risalendo da difesa ad attacco. Un Musetti assai più calmo, lucido, maturo, pronto ad attaccare e quasi mai crollato metri dietro o passivo. Ha costruito bene e a tratti è andato subito col vincente dopo il servizio. Importante per lui aver messo in campo tre prime palle su quattro, con una percentuale identica di realizzazione. Una gran bella partita, che gli vale una nuova chance di lottare per alzare un trofeo, e gli regala anche un meritatissimo quinto posto nel ranking, a 675 punti dal quarto posto di Djokovic. Vista l’assenza del serbo (come si presenterà a Melbourne?) e i dubbi di uno Zverev sempre più avvitato su se stesso, non è peccato affermare che in questo momento Musetti è la terza forza del tour ATP dietro ai due leader.

Musetti scatta al servizio e vince un buon game, subito offensivo e pronto a venire a rete. Anche Rublev parte forte, spingendo bene col diritto, il suo colpo più offensivo del proprio repertorio. L’incontro si accende nel quinto game, sul 2 pari. Lorenzo, al servizio, va sotto alla spinta di Andrey, bravo a prendersi il centro del campo e trovare la traiettoria inside out. L’azzurro risale da 15-30 ma commette poi un doppio fallo sul 40-30 (si lamenta del sole, basso e fastidioso), e quindi concede la prima palla break subendo una accelerazione potente col diritto di Rublev, bravo poi a chiudere il punto con uno smash dalla riga di fondo per niente facile. Il Break arriva: il russo risponde profondo d’incontro e attacca immediatamente col diritto, pallata profonda e “pesante”. Rublev vola avanti 4-2 ma concede il contro break sul 4-3, con Musetti bravissimo a manovrare bene la palla e cambiare ritmo. Un game a zero vinto in risposta dall’italiano, perfetto nello spostare il rivale con palla tagliata e poi via dentro col diritto a grande velocità. 4 pari. Il set si decide al tiebreak, e Rublev sale in cattedra, mentre Musetti serve poche prime palle. Lorenzo sbaglia un diritto di scambio gli costa il 3 punti a 1, quindi Rublev sfonda con una progressione diritto impressionante. 4 punti 1, un gap che l’italiano non riesce a colmare. Andrey chiude il tiebreak per 7 punti a 3 (dal 6-1) al terzo set point con una volée comoda dopo essersi aperto il campo.

La bagarre domina nel secondo parziale. Musetti in risposta si porta 0-30, impatti potenti e precisi, e c’è una palla break sul 30-40, ottenuta con un bel rovescio cross dopo una risposta aggressiva, ma Rublev la cancella con un diritto vincente in avanzamento (1-0 Rublev). Sul 2-1 invece è Musetti in difficoltà al servizio, poche prime palle. Rublev in risposta è molto aggressivo, trova profondità e guadagna campo, sfondando col diritto. 15-30 e poi 15-40 col secondo doppio fallo del match. Lorenzo regge, sceglie di servire a tre quarti di velocità ma molto preciso, così non perde campo e quindi entra bene col diritto. Con quattro punti di fila l’azzurro si salva e impatta lo score 2 pari. Sullo slancio della rimonta, ora è Musetti a spingere forte dalla risposta sulle seconde palle del moscovita. Sul 15-30 Musetti disegna il campo tra rovescio tagliato, rovescio lungo linea e vincente di diritto in corsa spettacolare, una curva impressa alla palla fantastica. Due palle break per il toscano, ma Rublev le gioca bene, freddo e lucido nello spingere col diritto. Salva anche una terza palla break e impatta lo score sul 3 pari. C’è un discreto spettacolo, oltre a dura lotta. La temperatura sale di nuovo sul 4-3 Rublev. Musetti al servizio concede una nuova palla break sul 30-40, ma Lorenzo non trema, servizio e diritto. È un game fiume ai vantaggi, chi per primo prende l’iniziativa fa la differenza. Andrey ottiene una nuova palla break con un attacco perentorio ma l’italiano non cede, si affida a servizio preciso e diritto nell’angolo, uno schema perfetto che lo porta sul 4 pari dopo ben 18 punti, di ottima qualità complessiva. Come era capitato in precedenza, la spinta del game durissimo salvato porta Lorenzo a giocare benissimo in risposta. Sul 30 pari con un diritto impressionante per velocità e precisione sul lungo linea l’azzurro si prende una palla break, ma col servizio il russo la annulla (5-4). Sul 5 pari finalmente Musetti spezza l’equilibrio e va in vantaggio. Fantastico l’attacco di rovescio dopo una bella risposta sul 15 pari, poi un passante di rovescio che fulmina l’attacco a rete non perfetto di Rublev, 15-40. Una progressione col diritto sulla seconda palla del russo vale a Musetti il 6-5 e la chance di servire per il set. Bravo Lorenzo a difendersi sul 15-30 e contrattaccare con un rovescio perfetto. Un gran servizio al centro vale il set point sul 40-30. Con una smorzata di rovescio splendida Musetti sorprende Rublev. 7-5, si va al terzo set.

Il terzo set scatta dopo un altro toilette break e con quasi due ore di grande spinta nelle game, ma il livello di gioco resta elevato. È una gara a chi per primo prende il centro del campo con i piedi vicino alla riga, a comandare, ma Musetti è più bravo nel trovare le soluzioni per girare lo scambio. Si incita Musetti dopo il servizio che vale l’1 pari. Dopo le forti emozioni e strappi del secondo parziale, il terzo si accende sul 2 pari. Musetti spinge forte col diritto e quindi sul 15-30 lavora benissimo la palla col back e si prende il punto con un’accelerazione delle sue in lungo linea. 15-40, due palle break. Rublev non trema, servizio e martellamento col diritto, risale e si porta 3-2. Sul 15-0 nel sesto game Rublev cade malamente a terra perdendo l’appoggio, una scivolata improvvisa con botta tra anca e polso, ma per fortuna continua. Un game condito anche da uno smash difficilissimo di Musetti, bravo a trovare coordinazione indietreggiando (3 pari). Altissimo il livello di gioco in questa fase, come l’attacco spettacolare di Rublev nell’ottavo game, chiuso con una volée di ottima fattura e controllo, ma Musetti non si fa impressionare e impatta lo score 4 pari, solido e preciso. Musetti è assai concreto e offensivo anche in risposta nel nono game. Sul 30 pari arriva benissimo sulla palla e lascia partire un diritto fulminante che gli vale una palla break importantissima. Lungo scambio in diagonale, quindi Lorenzo cambia marcia con un rovescio lungo linea veloce e quindi vincente di diritto ancora in lungo linea, con Rublev inerme a metri dalla palla. BREAK e 5-4, serve per la finale l’azzurro. Inizia con l’Ace esterno, più preciso che veloce, poi Rublev aziona il turbo dalla risposta, 15-30 con una volée per niente facile. Un errore col back di rovescio costa a Lorenzo il 15-40, prime palle break per Andrey nel set. Torna la prima di servizio, e con diritti efficaci Musetti rimonta. Terribile la deviazione del nastro, beffarda, scavalca la racchetta di Lorenzo pronta a impattare una volée comoda… Altra palla break. Come l’annulla “Muso”… a muso duro, con il suo rovescio lungo linea, vincente, a grande rischio, tirato in un momento difficilissimo! Che classe, con in testa il punto precedente… Un diritto out di Rublev vale il Match Point a Musetti. Servizio potente, ma risposta vola via. Game Set Match, Musetti vince, è in finale e diventa matematicamente n.5 ATP lunedì. Ma soprattutto, gli regala una finale ATP, con una nuova chance per vincere un titolo che manca da Napoli 2022. Bravissimo Lorenzo!

Marco Mazzoni

Lorenzo Musetti vs Andrey Rublev



ATP Hong Kong Lorenzo Musetti [1] Lorenzo Musetti [1] 6 7 6 Andrey Rublev [3] Andrey Rublev [3] 7 5 4 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Musetti 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 0-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 A. Rublev 15-0 30-0 6-5 → 6-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0