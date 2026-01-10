Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 10 Gennaio 2025

Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
THA W75 Nonthaburi 60000 – Semi-final
Lisa Pigato ITA b. Yuki Naito JPN 7-6 6-4



KEN W35 Nairobi 30000 – Semi-final
[4] Martina Colmegna ITA vs [8] Luca Udvardy HUN 2 incontro dalle 13:00

Il match deve ancora iniziare



EGY W15 Hurghada 15000 – Semi-final
[3] Lidia Encheva BUL vs [7] Noemi Maines ITA 2 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

