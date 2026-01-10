Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 10 Gennaio 2025
W75 Nonthaburi 60000 – Semi-final
Lisa Pigato b. Yuki Naito 7-6 6-4
W35 Nairobi 30000 – Semi-final
[4] Martina Colmegna vs [8] Luca Udvardy 2 incontro dalle 13:00
W15 Hurghada 15000 – Semi-final
[3] Lidia Encheva vs [7] Noemi Maines 2 incontro dalle 11:00
