ATP 250 Adelaide: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana
ATP 250 Adelaide – Tabellone Principale – hard
(1) Alejandro Davidovich Fokina vs Bye
(WC) Tristan Schoolkate vs (WC) Rinky Hijikata
Thanasi Kokkinakis vs Sebastian Korda
Miomir Kecmanovic vs (5) Valentin Vacherot
(4) Tallon Griekspoor vs Bye
Ugo Humbert vs Terence Atmane
Ethan Quinn vs Marton Fucsovics
Damir Dzumhur vs (6) Brandon Nakashima
(8) Tomas Machac vs (WC) James Duckworth
Qualifier vs Qualifier
Daniel Altmaier vs Jaume Munar
Bye vs (3) Francisco Cerundolo
(7) Stefanos Tsitsipas vs Qualifier
Qualifier vs Gabriel Diallo
Reilly Opelka vs Alexei Popyrin
Bye vs (2) Tommy Paul
TAG: ATP 250 Adelaide, ATP 250 Adelaide 2026
