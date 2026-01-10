Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Adelaide: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

10/01/2026 08:19 Nessun commento
Tommy Paul nella foto - Foto Getty Images
AUS ATP 250 Adelaide – Tabellone Principale – hard
(1) Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Bye
(WC) Tristan Schoolkate AUS vs (WC) Rinky Hijikata AUS
Thanasi Kokkinakis AUS vs Sebastian Korda USA
Miomir Kecmanovic SRB vs (5) Valentin Vacherot MON

(4) Tallon Griekspoor NED vs Bye
Ugo Humbert FRA vs Terence Atmane FRA
Ethan Quinn USA vs Marton Fucsovics HUN
Damir Dzumhur BIH vs (6) Brandon Nakashima USA

(8) Tomas Machac CZE vs (WC) James Duckworth AUS
Qualifier vs Qualifier
Daniel Altmaier GER vs Jaume Munar ESP
Bye vs (3) Francisco Cerundolo ARG

(7) Stefanos Tsitsipas GRE vs Qualifier
Qualifier vs Gabriel Diallo CAN
Reilly Opelka USA vs Alexei Popyrin AUS
Bye vs (2) Tommy Paul USA

