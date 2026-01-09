Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 09 Gennaio 2026

09/01/2026 14:59 2 commenti
Noemi Maines nella foto
Noemi Maines nella foto

🇹🇷 M25 Antalya 💰30000 – Quarter-final
Filip Cristian Jianu 🇷🇴 b Federico Bondioli 🇮🇹 6-2 6-1
Felix Gill 🇬🇧 b Raul Brancaccio 🇮🇹 6-2 6-3

🇹🇳 M25 Monastir 💰30000 – Quarter-final
Olle Wallin 🇸🇪 b Stefano D’Agostino 🇮🇹 6-4 6-2

🇹🇭 W75 Nonthaburi 💰60000 – Quarter-final
Lisa Pigato 🇮🇹 b Sahaja Yamalapalli 🇮🇳 6-4 7-5

🇰🇪 W35 Nairobi 💰30000 – Quarter-final
Martina Colmegna 🇮🇹 b Zuzanna Pawlikowska 🇵🇱 1-6 6-4 6-2

🇪🇬 W15 Hurghada 💰15000 – Quarter-final
Noemi Maines 🇮🇹 vs Camilla Zanolini 🇮🇹 2° incontro dalle 16:00
2 commenti

Andreas Seppi 09-01-2026 15:53

Super Colma e Pigato!
Meglio le donne in questa prima settimana

 2
Henry (Guest) 09-01-2026 15:39

Maschietti ko,ci salvano Lisa & Martina 😉

 1
