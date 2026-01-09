Perth-Sydney United Cup | Hard | $5000000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Venerdì 09 Gennaio 2026
09/01/2026 14:59 2 commenti
🇹🇷 M25 Antalya 💰30000 – Quarter-final
Filip Cristian Jianu 🇷🇴 b Federico Bondioli 🇮🇹 6-2 6-1
Felix Gill 🇬🇧 b Raul Brancaccio 🇮🇹 6-2 6-3
🇹🇳 M25 Monastir 💰30000 – Quarter-final
Olle Wallin 🇸🇪 b Stefano D’Agostino 🇮🇹 6-4 6-2
🇹🇭 W75 Nonthaburi 💰60000 – Quarter-final
Lisa Pigato 🇮🇹 b Sahaja Yamalapalli 🇮🇳 6-4 7-5
🇰🇪 W35 Nairobi 💰30000 – Quarter-final
Martina Colmegna 🇮🇹 b Zuzanna Pawlikowska 🇵🇱 1-6 6-4 6-2
🇪🇬 W15 Hurghada 💰15000 – Quarter-final
Noemi Maines 🇮🇹 vs Camilla Zanolini 🇮🇹 2° incontro dalle 16:00
ITF W15 Hurghada - 2026-01-04T00:00:00Z
Noemi Maines•
30
3
Camilla Zanolini
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Noemi Maines
15-0
15-15
30-15
3-2
Camilla Zanolini
0-15
0-30
0-40
15-40
2-2 → 3-2
Noemi Maines
15-0
30-0
40-0
1-2 → 2-2
Camilla Zanolini
15-0
30-0
40-0
1-1 → 1-2
Noemi Maines
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
Camilla Zanolini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
2 commenti
Super Colma e Pigato!
Meglio le donne in questa prima settimana
Maschietti ko,ci salvano Lisa & Martina 😉