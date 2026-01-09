Polonia in semifinale alla United Cup: battuta l’Australia e rivincita in vista contro gli Stati Uniti

La Polonia conquista l’accesso alle semifinali della United Cup 2026 e si regala la possibilità di vendicare la sconfitta subita lo scorso anno in finale contro gli Stati Uniti. A Sydney, nel quarto di finale contro l’Australia, è stato il doppio misto a risultare decisivo: Jan Zielinski e Katarzyna Kawa hanno dominato John-Patrick Smith e Storm Hunter con un netto 6-4 6-0, chiudendo una sfida intensa e combattuta.

La serata si era aperta con i singolari, che avevano mantenuto l’equilibrio. Iga Swiatek aveva portato avanti la Polonia con una prestazione autoritaria contro la giovane australiana Maya Joint, superata 6-1 6-1 in appena 57 minuti. La numero due del mondo ha imposto ritmo e intensità sin dai primi scambi, confermando ancora una volta la sua solidità nelle competizioni a squadre.

L’Australia aveva però reagito con Alex de Minaur, protagonista di una battaglia durissima contro Hubert Hurkacz. Spinto dal pubblico di casa, il numero 6 del mondo ha firmato una delle sue vittorie più grintose, imponendosi 6-4 4-6 6-4 dopo aver annullato ben nove palle break nei primi turni di servizio. «Serate così sono le migliori – ha dichiarato de Minaur – l’atmosfera è stata incredibile e ho dovuto lottare dal primo all’ultimo punto».

Con l’1-1 dopo i singolari, tutto si è deciso nel doppio misto. Qui la coppia polacca non ha lasciato spazio a sorprese: Zielinski e Kawa hanno preso subito il controllo degli scambi, chiudendo rapidamente la pratica e regalando alla Polonia la quarta semifinale consecutiva nella competizione.

Ora, per Swiatek e compagni, arriva la sfida più attesa: sabato sera la Polonia affronterà gli Stati Uniti campioni in carica in una semifinale che rievoca la finale del 2025. Anche i singolari riproporranno gli stessi incroci di allora: Swiatek contro Coco Gauff e Hurkacz contro Taylor Fritz. Lo scorso anno fu Gauff a prevalere sulla polacca, mentre Fritz superò Hurkacz in un drammatico tie-break del terzo set.

Questa volta la Polonia spera che la storia possa cambiare: l’obiettivo è chiaro, trasformare la voglia di rivincita in un passo decisivo verso il primo titolo della sua storia in United Cup.

United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Quarti di Finale

07:30 Australia 🇦🇺 – Polonia 🇵🇱 1-2

Marco Rossi