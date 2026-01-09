Musetti avanza a Hong Kong: “Sono orgoglioso di come ho iniziato il 2026”. Rublev avverte: “Lorenzo ora è un altro giocatore” (Video)

Lorenzo Musetti sogna di rompere finalmente il digiuno di titoli ATP e il Bank of China Hong Kong Tennis Open potrebbe essere l’occasione giusta. Il tennista azzurro, testa di serie numero uno del torneo, ha centrato venerdì l’accesso alle semifinali superando con autorità il beniamino di casa Coleman Wong per 6-4 6-4, mostrando solidità e grande maturità nei momenti chiave del match.

Per Musetti si tratta di un passo importante all’inizio del 2026, soprattutto considerando che l’ultimo trofeo ATP risale ormai al 2022. Da allora, il carrarino è cresciuto tantissimo, ma ha dovuto fare i conti con qualche finale persa che ha lasciato l’amaro in bocca. A Hong Kong, però, l’aria sembra diversa.

“Sapevo che dovevo essere davvero molto solido fin dall’inizio”, ha spiegato Musetti al termine dell’incontro. “È stata una partita molto combattuta, ma sono riuscito a restare concentrato fino all’ultimo punto. Sono davvero felice e orgoglioso di aver iniziato così bene il 2026”.

Una dichiarazione che racconta bene lo stato d’animo dell’azzurro: consapevole dei propri mezzi, ma anche determinato a voltare pagina dopo alcune occasioni mancate. Nel 2025 Musetti ha infatti raggiunto tre finali, salendo fino al best ranking di numero 6 del mondo, ma senza riuscire ad alzare un trofeo. In particolare bruciano ancora i due match point non sfruttati contro Alejandro Tabilo a Chengdu e la lunga, durissima finale persa contro Novak Djokovic ad Atene dopo oltre tre ore di battaglia.

Ora, però, il presente parla di una semifinale di grande prestigio contro Andrey Rublev, ex campione del torneo di Hong Kong. Il russo ha staccato il pass per il penultimo atto battendo Nuno Borges con un netto 6-3 6-4, impressionando per continuità e aggressività. Nei precedenti, Rublev è avanti 1-0 grazie al successo ottenuto contro Musetti a Dubai nel 2020, ma allora Lorenzo era appena agli inizi della carriera.

Anche lo stesso Rublev lo riconosce: “Lorenzo sta giocando in modo incredibile negli ultimi due anni, sta migliorando sempre di più. Quando l’ho affrontato la prima volta era giovanissimo, quindi non conta molto. So che dovrò essere davvero pronto se voglio avere chance in una partita dura”.

Per Musetti, la semifinale di Hong Kong rappresenta molto più di una semplice occasione per andare avanti in un torneo: è la possibilità concreta di lasciarsi alle spalle quasi quattro anni senza titoli ATP e di trasformare finalmente la crescita costante in un successo pesante. Il talento non è mai mancato, ora sembra esserci anche quella solidità mentale che spesso fa la differenza tra un ottimo giocatore e un vincente.





Francesco Paolo Villarico